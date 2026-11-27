Toyota räumt sein Aktiendepot leer: Uber weg, Grab weg – übrig bleibt eine einzige Wette auf Flugtaxis

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:28 3 Min.

Vor einem Jahr meldete Toyota US-Aktien für mehr als 4 Milliarden Dollar. Jetzt steht nur noch ein Name im Depot: Joby Aviation. Der größte Autobauer der Welt hat sich von seinen Beteiligungen an Fahrdiensten getrennt und setzt alles auf elektrische Lufttaxis, samt gemeinsamer Fabrik. Die Position mit ISIN und US-Handelssymbol, die Begründung von Akio Toyoda und das Risiko.

Bild: Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Toyota hat im vergangenen Jahrzehnt Milliarden in die Mobilität von morgen gesteckt: in den Fahrdienst Uber, in dessen asiatisches Gegenstück Grab, in selbstfahrende Lastwagen von Aurora. Davon ist in der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht nichts mehr zu sehen. Zum 30. September meldete der Konzern eine einzige Aktie. Aktie im gemeldeten Depot 1 Wert der Joby-Beteiligung 777 Mio. $ Joby-Aktien im Bestand 128,5 Mio. Depotwert ein Jahr zuvor 4,2 Mrd. $ Quelle : Form 13F von Toyota Motor zum 30. September 2026, eingereicht am 10. November 2026, nach 13f.info; eigene Rechnung Die Begründung Mobilität in der dritten Dimension: Akio Toyoda im Wortlaut Zu den Verkäufen hat sich Toyota nicht geäußert. Wohin die Reise geht, hat der Konzern dafür umso klarer gesagt. Am 1. Juli gründeten Toyota und Joby ein Gemeinschaftsunternehmen für die Serienfertigung von Flugtaxis. Toyota hält 51 Prozent, Joby 49 Prozent. Verwaltungsratschef Akio Toyoda, Enkel des Firmengründers, stellte das Projekt in die Tradition des Hauses, Mobilität für alle zu bauen. Das Depot Eine Aktie, eine Überzeugung: die Position Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Toyota Depot auf AktienCheck. 01 Joby Aviation – ISIN KYG651631007 · US-Handelssymbol JOBY 128.454.401 Aktien im Wert von 777 Millionen Dollar, 100 Prozent des gemeldeten Depots. Toyota ist nach Gründer JoeBen Bevirt der größte Aktionär. Der Konzern hat 2020 rund 394 Millionen Dollar und 2024 weitere 500 Millionen Dollar zugesagt und bringt sein Wissen aus der Großserienfertigung ein. 02 Uber – ISIN US90353T1007 · US-Handelssymbol UBER Vollständig verkauft, laut Medienberichten im zweiten Quartal 2026 nach acht Jahren. Ende 2025 hielt Toyota noch 5,1 Millionen Aktien im Wert von rund 419 Millionen Dollar. 03 Grab – ISIN KYG4124C1096 · US-Handelssymbol GRAB Vollständig verkauft zum 30. September. Ende 2025 waren es noch 222,9 Millionen Aktien im Wert von rund 1,1 Milliarden Dollar. Auch die Beteiligung am Lkw-Robotik-Unternehmen Aurora Innovation (US-Handelssymbol AUR) taucht nicht mehr auf. Der Wert der Joby-Aktien selbst ist ebenfalls gefallen: Ende 2025 war dasselbe Paket noch rund 1,7 Milliarden Dollar wert. Was Anleger beachten sollten Joby verdient noch kein Geld mit Passagierflügen und braucht die Zulassung der US-Luftfahrtbehörde

Der Kurs hat sich 2026 mehr als halbiert, Toyotas Paket verlor rund 900 Millionen Dollar an Wert

Gemessen an Toyotas Größe ist die Position klein. Über die Toyota-Aktie entscheidet das Autogeschäft

Die Meldung zeigt nur US-notierte Aktien, nicht Toyotas Beteiligungen in Japan Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Toyota Motor: ISIN JP3633400001, WKN 853510, Handelssymbol TOM, US-Handelssymbol TM

Joby Aviation: ISIN KYG651631007, US-Handelssymbol JOBY

Uber: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER

Grab: ISIN KYG4124C1096, US-Handelssymbol GRAB

Aurora Innovation: US-Handelssymbol AUR Fazit: Aufgeräumt und festgelegt Toyota hat seine Finanzbeteiligungen an Fahrdiensten versilbert und hält nur noch, wo der Konzern selbst mitbaut. Das ist konsequent und riskant zugleich: Geht die Rechnung mit den Flugtaxis auf, sitzt Toyota als Fertigungspartner und Großaktionär in der ersten Reihe. Wenn nicht, bleibt ein teures Experiment. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Toyota auf AktienCheck.

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