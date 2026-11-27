Toyota hat im vergangenen Jahrzehnt Milliarden in die Mobilität von morgen gesteckt: in den Fahrdienst Uber, in dessen asiatisches Gegenstück Grab, in selbstfahrende Lastwagen von Aurora. Davon ist in der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht nichts mehr zu sehen. Zum 30. September meldete der Konzern eine einzige Aktie.
Toyota räumt sein Aktiendepot leer: Uber weg, Grab weg – übrig bleibt eine einzige Wette auf Flugtaxis
Vor einem Jahr meldete Toyota US-Aktien für mehr als 4 Milliarden Dollar. Jetzt steht nur noch ein Name im Depot: Joby Aviation. Der größte Autobauer der Welt hat sich von seinen Beteiligungen an Fahrdiensten getrennt und setzt alles auf elektrische Lufttaxis, samt gemeinsamer Fabrik. Die Position mit ISIN und US-Handelssymbol, die Begründung von Akio Toyoda und das Risiko.
Die Begründung
Mobilität in der dritten Dimension: Akio Toyoda im Wortlaut
Zu den Verkäufen hat sich Toyota nicht geäußert. Wohin die Reise geht, hat der Konzern dafür umso klarer gesagt. Am 1. Juli gründeten Toyota und Joby ein Gemeinschaftsunternehmen für die Serienfertigung von Flugtaxis. Toyota hält 51 Prozent, Joby 49 Prozent. Verwaltungsratschef Akio Toyoda, Enkel des Firmengründers, stellte das Projekt in die Tradition des Hauses, Mobilität für alle zu bauen.
Wir sehen Luftmobilität als natürliche Erweiterung dieser Philosophie.
Das Depot
Eine Aktie, eine Überzeugung: die Position
Joby Aviation – ISIN KYG651631007 · US-Handelssymbol JOBY
128.454.401 Aktien im Wert von 777 Millionen Dollar, 100 Prozent des gemeldeten Depots. Toyota ist nach Gründer JoeBen Bevirt der größte Aktionär. Der Konzern hat 2020 rund 394 Millionen Dollar und 2024 weitere 500 Millionen Dollar zugesagt und bringt sein Wissen aus der Großserienfertigung ein.
Uber – ISIN US90353T1007 · US-Handelssymbol UBER
Vollständig verkauft, laut Medienberichten im zweiten Quartal 2026 nach acht Jahren. Ende 2025 hielt Toyota noch 5,1 Millionen Aktien im Wert von rund 419 Millionen Dollar.
Grab – ISIN KYG4124C1096 · US-Handelssymbol GRAB
Vollständig verkauft zum 30. September. Ende 2025 waren es noch 222,9 Millionen Aktien im Wert von rund 1,1 Milliarden Dollar.
Auch die Beteiligung am Lkw-Robotik-Unternehmen Aurora Innovation (US-Handelssymbol AUR) taucht nicht mehr auf. Der Wert der Joby-Aktien selbst ist ebenfalls gefallen: Ende 2025 war dasselbe Paket noch rund 1,7 Milliarden Dollar wert.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Toyota Motor: ISIN JP3633400001, WKN 853510, Handelssymbol TOM, US-Handelssymbol TM
Joby Aviation: ISIN KYG651631007, US-Handelssymbol JOBY
Uber: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER
Grab: ISIN KYG4124C1096, US-Handelssymbol GRAB
Aurora Innovation: US-Handelssymbol AUR
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