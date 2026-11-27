Wie hoch ist der XRP Kurs heute?

Laut CoinMarketCap 0,9627 Dollar am 27. November um 03:38 Uhr MEZ.

Was sind 3x-XRP-ETFs?

Fonds, die die tägliche Kursbewegung von XRP verdreifachen sollen, einer für steigende und einer für fallende Kurse. Der geplante Termin ist der 30. November, ein Handelsstart ist nicht bestätigt.

Welche Hürden hat der XRP Kurs?

Laut U.Today liegen die Durchschnittslinien bei 1,13, 1,21 und 1,29 Dollar.

Welche Krypto-Aktien sind mit XRP verbunden?

Börsen wie die Coinbase Aktie verdienen am Handel mit XRP. Direkte XRP-Bestände großer Krypto-Aktien haben wir nicht belegt.