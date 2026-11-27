Der XRP Kurs liegt am Freitagmorgen bei 0,9627 US-Dollar (CoinMarketCap, 27. November, 03:38 Uhr MEZ), ein Plus von 0,8 Prozent in 24 Stunden. Laut CoinPaprika kostete XRP um 03:00 Uhr UTC 0,9610 Dollar, der Marktwert lag bei 61,04 Milliarden Dollar. Technisch ist das Bild angeschlagen: XRP notiert unter allen drei wichtigen Durchschnittslinien. Gleichzeitig steht am Montag, 30. November, ein Produktstart an, der den Handel mit XRP verändern könnte.
XRP Kurs: 0,96 Dollar unter allen drei Trendlinien, zwei 3x-ETFs sollen am 30. November starten – wer braucht gehebelte XRP-Fonds?
Der XRP Kurs notiert am Freitagmorgen bei rund 0,96 Dollar und damit unter dem 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitt. Am Montag sollen zwei gehebelte XRP-ETFs wirksam werden, zugleich wächst das Geschäft mit KI-Zahlungen im XRP Ledger. Die Titelgeschichte ordnet ein.
Der Produktstart
Was sind 3x-XRP-ETFs und warum ist der Start unsicher?
Nach einer geänderten Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC sollen laut BitcoinWorld zwei Fonds mit dreifachem Hebel auf XRP am Montag, 30. November, wirksam werden: einer setzt auf steigende, einer auf fallende Kurse. Der Emittent hat den Termin bereits mehrfach verschoben, ein Handelsstart ist nicht bestätigt. Die Einreichung umfasst insgesamt acht Fonds, jeweils bullish und bearish auf Bitcoin, Ether, Solana und XRP.
Wichtig ist, wie solche Produkte funktionieren. Der Hebel gilt jeweils für einen Tag. Das führt bei schwankendem Kurs zu Abweichungen: Im Rechenbeispiel der Quelle werden 100 Dollar im bullishen Fonds, wenn XRP von 2,00 auf 2,20 steigt und wieder auf 2,00 fällt, zu rund 94,55 Dollar, obwohl der XRP Kurs am Ende unverändert ist. Je stärker XRP schwankt, desto größer der Effekt. Für langfristiges Halten sind solche Produkte nicht gedacht, und sie können zu hohen Verlusten bis zum Totalverlust führen.
Die Technik
Warum liegt der XRP Kurs unter allen Trendlinien?
Laut U.Today liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,13 Dollar, der 100-Tage-Durchschnitt bei 1,21 Dollar und der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,29 Dollar. Der XRP Kurs liegt damit rund 15 Prozent unter der ersten Marke. Der Relative-Stärke-Index (RSI) bewegt sich im mittleren 30er-Bereich, ein Hinweis auf eine schwache Marktlage, der aber noch nicht den Bereich extremer Verkäufe erreicht. Der MACD-Indikator liegt nach der Analyse im positiven Bereich. Das sind Momentaufnahmen und keine Prognosen.
Die Fonds
Fließt Geld in XRP-ETFs oder heraus?
Die Spot-XRP-ETFs verzeichneten am Mittwoch, 25. November, nach Angaben von Phemex Nettozuflüsse von 4,07 Millionen Dollar, angeführt von Franklin Templeton, den ersten positiven Tag im November. Das ist ein kleiner Betrag im Vergleich zu den Abflüssen bei Bitcoin: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verbuchen im November laut Phemex Rekordabflüsse von 4,94 Milliarden Dollar. Die offenen Positionen in XRP-Perpetual-Futures stiegen laut U.Today auf 1,85 Milliarden XRP, nach etwa 1,8 Milliarden zuvor.
Das große Bild
Was treibt XRP jenseits des Kurses?
Die Nachrichtenlage abseits des Kurses kommt aus dem XRP Ledger. Eine Fallstudie vom 24. November zählt laut U.Today über 15 Millionen Zahlungen von KI-Agenten in zwölf Monaten, im Schnitt der letzten sieben Tage 134.618 pro Tag. 99,37 Prozent zahlten die Mindestgebühr von 10 Drops, 1.000 Aufrufe kosten rund 0,014 Dollar. Ob daraus ein Kurstreiber wird, ist offen. Die Zahlen zeigen Nutzung, nicht automatisch Nachfrage nach dem Token.
Für Krypto-Aktien ist XRP eher ein Nebenschauplatz: Die Coinbase Aktie verdient am Handel mit XRP mit, die Strategy Aktie hängt am Bitcoin. Der Gesamtmarkt bleibt entscheidend, und der steht unter Druck: Der Fear-&-Greed-Index meldet extreme Angst, die Fed entscheidet am 9. Dezember über die Zinsen.
Häufige Fragen zum XRP Kurs
Wie hoch ist der XRP Kurs heute?
Laut CoinMarketCap 0,9627 Dollar am 27. November um 03:38 Uhr MEZ.
Was sind 3x-XRP-ETFs?
Fonds, die die tägliche Kursbewegung von XRP verdreifachen sollen, einer für steigende und einer für fallende Kurse. Der geplante Termin ist der 30. November, ein Handelsstart ist nicht bestätigt.
Welche Hürden hat der XRP Kurs?
Laut U.Today liegen die Durchschnittslinien bei 1,13, 1,21 und 1,29 Dollar.
Welche Krypto-Aktien sind mit XRP verbunden?
Börsen wie die Coinbase Aktie verdienen am Handel mit XRP. Direkte XRP-Bestände großer Krypto-Aktien haben wir nicht belegt.
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