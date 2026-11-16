Es ist das Quartal der zwei Gesichter: Die XPeng-Aktie (NYSE: XPEV, Hongkong: 9868, ISIN der ADR: US98422D1054) geht mit einem Rekordumsatz in die neue Woche – und mit einem Verlust, der sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt hat. Der chinesische Elektroautobauer meldete am Montag für das dritte Quartal 2026 Erlöse von 24,28 Milliarden Yuan, 19,1 Prozent mehr als vor einem Jahr und mehr, als das Management selbst in Aussicht gestellt hatte. Unter dem Strich steht jedoch ein Minus von 868 Millionen Yuan. Die eigentliche Botschaft steckt im Ausblick: Im Schlussquartal sollen die Auslieferungen um mindestens 45 Prozent steigen.
XPeng-Aktie: Rekordumsatz, doppelter Verlust – wird das Schlussquartal zum Befreiungsschlag?
XPeng-Aktie im Fokus: Q3-Umsatz steigt um 19,1 % auf 24,28 Mrd. Yuan, der Nettoverlust wächst auf 868 Mio. Yuan. Für Q4 verspricht der Konzern mindestens 45 % mehr Auslieferungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- XPeng Inc.
- Sitz
- Guangzhou, China
- Börsen
- NYSE (XPEV), Hongkong (9868)
- ISIN (ADR)
- US98422D1054
- Q3-Auslieferungen
- 118.390 Fahrzeuge (Rekord)
- Oktober-Auslieferungen
- 50.237 Fahrzeuge (Rekord)
Stand: 16.11.2026, Unternehmensangaben
Die Zahlen im Detail
Was steht in den Quartalszahlen der XPeng-Aktie?
Volumen hui, Ergebnis pfui – so ließe sich das Zahlenwerk zuspitzen. Doch wer genauer hinsieht, erkennt ein Unternehmen mitten in einem teuren Umbau.
Mit 118.390 ausgelieferten Fahrzeugen erreichte XPeng im dritten Quartal einen Rekord und traf damit die eigene Auslieferungsprognose. Der Umsatz zog stärker an als die Stückzahlen – ein Hinweis darauf, dass höherpreisige Modelle und Erlöse jenseits des reinen Autoverkaufs an Gewicht gewinnen. Laut Unternehmen verbesserte sich zudem die Fahrzeugmarge, also der Bruttogewinn je verkauftem Auto.
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|rund 20,4 Mrd. ¥
|24,28 Mrd. ¥
|+19,1 %
|Nettoverlust
|rund 381 Mio. ¥
|868 Mio. ¥
|+127,9 %
|Auslieferungen
|–
|118.390
|Rekord
Vorjahreswerte aus den veröffentlichten Veränderungsraten zurückgerechnet (Umsatz +19,1 %, Nettoverlust +127,9 %), gerundet.
Quelle: XPeng, Q3-Bericht 16.11.2026; eigene Berechnung
Der Haken: Auf Sicht von neun Monaten liegt XPeng bei den Auslieferungen noch rund 9 Prozent hinter dem Vorjahr zurück. Das Rekordquartal kam also erst nach einem schwachen ersten Halbjahr. Und der Verlust zeigt, dass der Preiskampf in China weiter an den Gewinnen nagt, während XPeng gleichzeitig Milliarden in seine Zukunftsfelder steckt.
Der Ausblick
Warum ist das vierte Quartal für die XPeng-Aktie so wichtig?
Der Blick der Anleger richtet sich nach vorn. Im Oktober lieferte XPeng 50.237 Fahrzeuge aus – erstmals mehr als 50.000 in einem Monat. Für das gesamte vierte Quartal stellt der Konzern ein Auslieferungsplus von mindestens 45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Aussicht.
Was das bedeutet, zeigt eine einfache Rechnung: Ausgehend von gut 116.000 Fahrzeugen im Schlussquartal 2025 müsste XPeng in den drei Monaten bis Dezember rund 168.000 Autos ausliefern – im Schnitt also weiter mehr als 55.000 pro Monat. Der Oktober liegt mit gut 50.000 Fahrzeugen bereits in Reichweite, November und Dezember müssten nochmals zulegen.
Gelingt das, wäre der Rückstand aus dem ersten Halbjahr weitgehend aufgeholt. Hinzu kommt die Erinnerung an das Vorjahr: Im vierten Quartal 2025 hatte XPeng erstmals einen Nettogewinn ausgewiesen. Ob sich das wiederholt, ist die zentrale Frage für die XPeng Aktie in den kommenden Wochen – einen Gewinnausblick nannte das Unternehmen in den vorliegenden Meldungen nicht.
Das große Bild
Wo steht XPeng im chinesischen Elektroauto-Krieg?
XPeng kämpft in einem der härtesten Automärkte der Welt. BYD dominiert mit Masse, Leapmotor und Xiaomi greifen mit aggressiven Preisen an, und seit Jahresbeginn 2026 fällt in China wieder eine – wenn auch reduzierte – Kaufsteuer auf Elektroautos an. Die Folge: Rabattschlachten, die auch den Rekordumsatz von XPeng nicht in Gewinn verwandeln.
XPeng setzt deshalb auf drei Hebel: Technologie, Ausland und Partner. Volkswagen ist seit 2023 mit knapp 5 Prozent beteiligt und nutzt XPeng-Technik für Modelle in China – ein Geschäft, das zusätzliche Umsätze jenseits des eigenen Autoverkaufs bringt. Im Ausland treibt XPeng die Expansion voran, zuletzt mit dem Marktstart in Südkorea und der Präsentation der Modelle GX und G9L in Dubai.
Und dann sind da die Zukunftsprojekte, mit denen Gründer He Xiaopeng die Fantasie der Anleger befeuert: autonomes Fahren und Robotaxis, ein humanoider Roboter, eigene KI-Chips sowie die Flugauto-Tochter Aridge. Sie machen XPeng für viele Investoren eher zu einer Tech- als zu einer Autowette. Sie kosten aber auch Geld, lange bevor sie nennenswerte Umsätze liefern.
Volumen
Rekordquartal mit 118.390 Fahrzeugen, Oktober erstmals über 50.000 Auslieferungen.
Umsatz
24,28 Mrd. Yuan, +19,1 % – stärker als die Stückzahlen und über der eigenen Prognose.
Marge
Fahrzeugmarge laut Unternehmen verbessert, Nettoverlust trotzdem mehr als verdoppelt.
Ausblick
Mindestens 45 % mehr Auslieferungen im vierten Quartal angekündigt.
Wie reagiert der Kurs der XPeng-Aktie?
Die eigentliche Bewährungsprobe kommt mit dem US-Handel am Nachmittag, wenn die ADR an der NYSE erstmals auf die Zahlen reagieren können. Das Umfeld ist dabei alles andere als freundlich: Asiens Börsen starteten schwach in die Woche, der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum gab am Morgen um rund 2,2 Prozent nach. Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag dominiert bei Technologiewerten die Vorsicht.
Welche Termine sind für XPeng als Nächstes wichtig?
Anfang Dezember folgen die Auslieferungszahlen für November – der erste harte Test, ob der Oktober-Rekord kein Ausreißer war. Anfang Januar zeigt dann die Dezember- und Quartalsmeldung, ob das 45-Prozent-Ziel erreicht wurde. Die vollständigen Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2026 legt XPeng üblicherweise im März vor.
FAQ zur XPeng-Aktie
Wie hoch war der Umsatz von XPeng im dritten Quartal 2026? 24,28 Milliarden Yuan, ein Plus von 19,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.
Hat XPeng im dritten Quartal Gewinn gemacht? Nein. Der Nettoverlust lag bei rund 868 Millionen Yuan und damit 127,9 Prozent über dem Vorjahreswert.
Wie viele Autos hat XPeng ausgeliefert? Im dritten Quartal 118.390 Fahrzeuge, im Oktober 50.237 – beides Rekordwerte.
Was erwartet XPeng für das vierte Quartal? Ein Auslieferungsplus von mindestens 45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Wo wird die XPeng-Aktie gehandelt? Als ADR an der NYSE (Kürzel XPEV), als Aktie in Hongkong (9868) sowie an deutschen Börsenplätzen.
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