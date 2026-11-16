XPeng-Aktie: Rekordumsatz, doppelter Verlust – wird das Schlussquartal zum Befreiungsschlag?

XPeng setzt deshalb auf drei Hebel: Technologie, Ausland und Partner. Volkswagen ist seit 2023 mit knapp 5 Prozent beteiligt und nutzt XPeng-Technik für Modelle in China – ein Geschäft, das zusätzliche Umsätze jenseits des eigenen Autoverkaufs bringt. Im Ausland treibt XPeng die Expansion voran, zuletzt mit dem Marktstart in Südkorea und der Präsentation der Modelle GX und G9L in Dubai.

Und dann sind da die Zukunftsprojekte, mit denen Gründer He Xiaopeng die Fantasie der Anleger befeuert: autonomes Fahren und Robotaxis, ein humanoider Roboter, eigene KI-Chips sowie die Flugauto-Tochter Aridge. Sie machen XPeng für viele Investoren eher zu einer Tech- als zu einer Autowette. Sie kosten aber auch Geld, lange bevor sie nennenswerte Umsätze liefern.