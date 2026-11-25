Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 19,1 Prozent auf 24,28 Milliarden Yuan und übertraf sowohl die eigene Prognose als auch die Analystenschätzung von 23,22 Milliarden. Bemerkenswert: Die Auslieferungen legten nur um 2,1 Prozent zu. Das Umsatzplus stammt also vor allem aus teureren Modellen.

Die Marge im Fahrzeuggeschäft erholte sich gegenüber dem Vorquartal um einen Punkt auf 13,1 Prozent. Die Bruttomarge des Konzerns sank dagegen von 20,1 auf 18,9 Prozent, weil das Geschäft mit Dienstleistungen weniger abwarf. Unter dem Strich blieb ein Verlust, der zwar um gut ein Drittel kleiner war als im Vorquartal, aber mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr.