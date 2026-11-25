169.000 bis 174.000 Fahrzeuge will XPeng im vierten Quartal ausliefern. Das wären 45 bis 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und rund 43 bis 47 Prozent mehr als im gerade abgeschlossenen dritten Quartal, das selbst schon ein Rekord war. Der chinesische Elektroautobauer setzt sich damit ein Ziel, an dem die XPeng Aktie in den kommenden Wochen gemessen wird. Der Oktober lief gut an. Doch die Rechnung geht nur auf, wenn November und Dezember noch einmal deutlich stärker ausfallen.
XPeng Aktie: Rekordumsatz, aber der Verlust wächst – schafft der Tesla-Rivale 170.000 Autos in einem Quartal?
XPeng meldet Rekorde bei Umsatz und Auslieferungen und kündigt für das Schlussquartal einen Sprung um fast die Hälfte an. Die Latte liegt hoch. Was für und gegen die XPeng Aktie spricht.
Die Zahlen
Mehr Umsatz je Auto, weniger Marge im Konzern
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 19,1 Prozent auf 24,28 Milliarden Yuan und übertraf sowohl die eigene Prognose als auch die Analystenschätzung von 23,22 Milliarden. Bemerkenswert: Die Auslieferungen legten nur um 2,1 Prozent zu. Das Umsatzplus stammt also vor allem aus teureren Modellen.
Die Marge im Fahrzeuggeschäft erholte sich gegenüber dem Vorquartal um einen Punkt auf 13,1 Prozent. Die Bruttomarge des Konzerns sank dagegen von 20,1 auf 18,9 Prozent, weil das Geschäft mit Dienstleistungen weniger abwarf. Unter dem Strich blieb ein Verlust, der zwar um gut ein Drittel kleiner war als im Vorquartal, aber mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr.
Der Ausblick
Das vierte Quartal muss das Jahr retten
Nach neun Monaten lagen die Auslieferungen wegen eines schwachen Jahresstarts noch rund 9 Prozent unter dem Vorjahr. Entsprechend viel hängt am Schlussquartal. Im Oktober übergab XPeng 50.237 Fahrzeuge und übertraf damit erstmals die Marke von 50.000 in einem Monat. Um das untere Ende der Prognose zu erreichen, sind im November und Dezember im Schnitt rund 60.000 Fahrzeuge nötig. Beim Umsatz peilt das Management 30,4 bis 31,8 Milliarden Yuan an.
Finanziell hat der Konzern Spielraum: Die Liquidität lag Ende September bei 45,41 Milliarden Yuan. Im Ausland will XPeng 2026 mehr als 100.000 Fahrzeuge verkaufen. Der Preiskampf auf dem chinesischen Heimatmarkt bleibt jedoch die große Unbekannte für die XPeng Aktie.
XPeng hat sich für das Jahresende viel vorgenommen. Gelingt der Sprung, ist das Wachstum zurück. Misslingt er, bleibt von 2026 vor allem der höhere Verlust.
Häufige Fragen zur XPeng Aktie
Wie viele Autos hat XPeng im dritten Quartal 2026 ausgeliefert?
118.390 Fahrzeuge, 2,1 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.
Was plant XPeng für das vierte Quartal?
169.000 bis 174.000 Auslieferungen und 30,4 bis 31,8 Milliarden Yuan Umsatz.
Verdient XPeng Geld?
Nein. Der Konzern schrieb im dritten Quartal weiter einen Verlust.
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