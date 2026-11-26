Die Fahrten starten am Store am Boulevard Gouvion-Saint-Cyr, dauern 30 Minuten und nehmen bis zu drei Passagiere mit. Laut Berichten laufen sie vom 20. bis 28. November. Gezeigt wird NGP auf Basis der VLA-2.0-Architektur in dichtem Verkehr und an komplexen Kreuzungen. Es bleibt ein Assistenzsystem der Stufe 2, der Fahrer muss jederzeit eingreifen können. Der Start in Europa ist für 2027 per Software-Update geplant, steht aber unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Die Aktion knüpft an den Pariser Autosalon im Oktober an, wo XPeng den Flaggschiff-SUV G9L für Europa vorstellte (Preis in Frankreich ab 74.990 Euro) und neben Tesla als einziger Hersteller öffentliche Testfahrten mit Assistenzsystemen anbot.

Für die XPeng-Aktie Prognose zählt das aus zwei Gründen. Erstens soll Europa laut Co-Präsident Brian Gu auch 2027 mindestens rund die Hälfte des Auslandsvolumens stellen. Zweitens ist Fahrassistenz ein Margenhebel: 98% der Käufer des neuen MONA L05 in China wählten laut Management Versionen mit fortgeschrittenem autonomem Fahren. Dazu passt, dass der Überseeabsatz nach Unternehmensangaben mehr als doppelt so profitabel ist wie das Inlandsgeschäft.