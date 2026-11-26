Die XPeng-Aktie (ISIN: US98422D1054, FSE: 8XPA, NYSE: XPEV) schloss am 25. November bei 8,99 US-Dollar an der NYSE und hat damit seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Und das, obwohl der chinesische Autobauer binnen weniger Tage gleich mehrere Wegmarken gesetzt hat: Der humanoide Roboter IRON geht im Januar 2027 in Serie, in Paris können Kunden die Fahrassistenz NGP erstmals im Stadtverkehr testen, und Volkswagen treibt die gemeinsame Technik bis nach Südamerika. Die große Analyse mit XPeng-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach dem großen Gesamtbild und den Fundamentaldaten.
XPeng Aktienanalyse: IRON geht im Januar in Serie - Paris testet NGP
Die XPeng-Aktie steht bei 8,99 US-Dollar, doch die Nachrichtenlage dreht: Der Roboter IRON geht im Januar 2027 in Serie, in Paris laufen Testfahrten mit der Fahrassistenz NGP, und Volkswagen bringt die gemeinsame Technik nach Südamerika. Die große XPeng-Aktie Prognose zwischen Rekordumsatz, roten Zahlen und Physical-AI-Fantasie.
Steckbrief
- Unternehmen
- XPeng Inc.
- Börse / Ticker
- NYSE: XPEV (ADS), HKEX: 9868
- ISIN (ADS)
- US98422D1054
- Kerngeschäft
- Elektro- und Hybridfahrzeuge, Fahrassistenz, Robotaxi, humanoide Roboter, Flugfahrzeuge
- Partner
- Volkswagen (rund 5% Beteiligung seit 2023)
- Nächste Termine
- Novemberzahlen Anfang Dezember, IRON-Serienstart im Januar 2027
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs NYSE am 25.11.2026; Unternehmensangaben
Die Robotik-Wette
IRON geht im Januar in Serie - was das für die XPeng-Aktie bedeutet
Auf dem AI Day am 25. November in Guangzhou hat XPeng die serienreife Version seines Roboters IRON gezeigt. Die Hardware-Massenproduktion soll im Januar 2027 beginnen, die ersten Einsätze folgen im ersten Quartal 2027.
Technisch setzt IRON auf die neue Turing-Physical-AI-Architektur (VLA 3.0), die Fahrzeuge, Robotaxis, Flugfahrzeuge und Roboter auf einer gemeinsamen Technikbasis verbinden soll. Drei selbst entwickelte Turing-Chips liefern bis zu 2.250 TOPS effektive Rechenleistung. Der Roboter ist rund 170 Zentimeter groß, wiegt 62 Kilogramm und hat 76 Freiheitsgrade, davon 21 je Hand. Trainiert wird er in einer eigens gebauten Robot Data Factory, die mehr als 250 Szenarien und 15 Berufsbilder abdeckt. Die automatisierte Fertigungslinie in Guangzhou soll bei voller Auslastung alle 2,5 Minuten einen Roboter fertigen, mehr als 600 Prüfpunkte sichern die Qualität.
Wirtschaftlich ist der Schritt in Etappen angelegt. Zuerst soll IRON ab dem ersten Quartal 2027 in den eigenen XPeng-Stores als Verkaufsassistent trainieren, also im Handel. Für die Industrie hatte XPeng bereits Pilotprojekte mit dem Stahlkonzern Baosteel angekündigt. Ein breiterer Marktstart wird laut Berichten für das zweite Quartal 2027 angepeilt. Frühere Berichte nannten zudem eine angestrebte Kapazität von mehr als 1.000 Robotern pro Monat. Einen Verkaufspreis hat XPeng in den ausgewerteten Meldungen nicht genannt.
Finanziell ist die Robotik längst eine eigene Kategorie: Im August 2026 sammelte die Roboter-Einheit laut Investing.com mehr als 900 Millionen US-Dollar Eigenkapital ein, bei einer Bewertung von über 6,3 Milliarden US-Dollar nach der Finanzierung. Für die XPeng-Aktie ist das Chance und Risiko zugleich. Die Roboterfantasie stützt die Erzählung vom Physical-AI-Konzern. Doch bis aus dem Serienstart relevante Umsätze werden, dürfte es dauern, und die Entwicklung kostet in der Zwischenzeit Geld.
Europa
Paris: Testfahrt mit der KI - XPeng stellt sich dem Stadtverkehr
Am 23. November hat XPeng in seinem Pariser Store öffentliche Testfahrten mit der Fahrassistenz NGP (Next Generation Pilot) gestartet. Nach eigenen Angaben ist es der erste chinesische Hersteller, der solche Stadtfahrten über einen europäischen Standort anbietet.
Die Fahrten starten am Store am Boulevard Gouvion-Saint-Cyr, dauern 30 Minuten und nehmen bis zu drei Passagiere mit. Laut Berichten laufen sie vom 20. bis 28. November. Gezeigt wird NGP auf Basis der VLA-2.0-Architektur in dichtem Verkehr und an komplexen Kreuzungen. Es bleibt ein Assistenzsystem der Stufe 2, der Fahrer muss jederzeit eingreifen können. Der Start in Europa ist für 2027 per Software-Update geplant, steht aber unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Die Aktion knüpft an den Pariser Autosalon im Oktober an, wo XPeng den Flaggschiff-SUV G9L für Europa vorstellte (Preis in Frankreich ab 74.990 Euro) und neben Tesla als einziger Hersteller öffentliche Testfahrten mit Assistenzsystemen anbot.
Für die XPeng-Aktie Prognose zählt das aus zwei Gründen. Erstens soll Europa laut Co-Präsident Brian Gu auch 2027 mindestens rund die Hälfte des Auslandsvolumens stellen. Zweitens ist Fahrassistenz ein Margenhebel: 98% der Käufer des neuen MONA L05 in China wählten laut Management Versionen mit fortgeschrittenem autonomem Fahren. Dazu passt, dass der Überseeabsatz nach Unternehmensangaben mehr als doppelt so profitabel ist wie das Inlandsgeschäft.
Volkswagen
Der Partner im Hintergrund - Technik-Export bis nach Südamerika
Volkswagen ist seit 2023 mit rund 5% an XPeng beteiligt und wird vom Kunden zum Dauerabnehmer: Im Februar 2026 wurde VW erster kommerzieller Kunde für XPengs Fahrassistenz VLA 2.0.
Gemeinsam mit Cariad China haben XPeng und VW die China Electronic Architecture (CEA) in nur 18 Monaten entwickelt. Fünf in China gebaute Elektromodelle nutzen sie bereits, Plug-in-Hybride und Benziner sollen 2027 folgen. Der ID. Aura T6 war im Oktober mit mehr als 12.000 Auslieferungen VWs meistverkauftes Elektromodell in China. Nun geht die Zusammenarbeit über China hinaus: VW will CEA zusammen mit der chinesischen Compact Main Platform vor 2030 in Südamerika einführen, es wäre die erste Region außerhalb Chinas.
Auch die Analysten von Jefferies haben im November auf die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Volkswagen hingewiesen, unter anderem auf die Expansion in Südamerika.
Für XPeng ist der Nutzen doppelt. Die Entwicklungs- und Lizenzerlöse verbucht der Konzern im Segment Services und Sonstiges, und die VW-Partnerschaft zeigt, dass Technologiedienste deutlich höhere Margen als der reine Fahrzeugverkauf liefern können. Wie schwankungsanfällig dieser Erlösstrom ist, zeigte jedoch das dritte Quartal: Die Bruttomarge sank auf 18,9%, 1,8 Prozentpunkte unter dem Vorquartal, auch weil die Profitabilität des Servicegeschäfts nachließ.
Die Quartalszahlen
Rekordumsatz, aber weiter rote Zahlen
Am 16. November legte XPeng die Zahlen zum dritten Quartal vor: Der Umsatz stieg auf ein Rekordhoch von 24,28 Milliarden Yuan (rund 3,62 Milliarden US-Dollar) und übertraf damit das obere Ende der eigenen Prognose von 23,4 Milliarden Yuan.
Unterm Strich standen 0,87 Milliarden Yuan Verlust nach 1,34 Milliarden im zweiten Quartal, aber nach 0,38 Milliarden vor einem Jahr. Analysten hatten laut einer Umfrage von Visible Alpha mit einem kleineren Verlust von rund 598 Millionen Yuan gerechnet. Bereinigt um Aktienvergütung und einen Sondereffekt lag der Verlust bei 0,89 Milliarden Yuan nach 0,15 Milliarden im Vorjahr. Positiv: Die Fahrzeugmarge erholte sich auf 13,1% (Vorquartal +1,0 Prozentpunkte), und die Liquidität stieg auf 45,41 Milliarden Yuan (6,77 Milliarden US-Dollar).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Umsatz
|24,28 Mrd. Yuan
|20,38 Mrd. Yuan
|+19,1%
|Fahrzeugumsatz
|21,63 Mrd. Yuan
|18,05 Mrd. Yuan
|+19,8%
|Auslieferungen
|118.390
|116.007
|+2,1%
|Bruttogewinn
|4,60 Mrd. Yuan
|4,10 Mrd. Yuan
|+12,2%
|Bruttomarge
|18,9%
|20,1%
|-1,2 Pp.
|Fahrzeugmarge
|13,1%
|13,1%
|unverändert
|Betriebsverlust
|0,75 Mrd. Yuan
|0,75 Mrd. Yuan
|unverändert
|Nettoverlust
|0,87 Mrd. Yuan
|0,38 Mrd. Yuan
|+127,9%
Alle Angaben ungeprüft (unaudited). Yuan-Beträge in Milliarden.
Quelle: XPeng Inc., Quartalsbericht vom 16.11.2026
Entscheidend für die XPeng-Aktie Prognose ist der Blick nach vorn. Für das vierte Quartal stellt XPeng 169.000 bis 174.000 Auslieferungen (+45% bis 50% zum Vorjahr) und 30,4 bis 31,8 Milliarden Yuan Umsatz in Aussicht. Im Oktober lag der Absatz mit 50.237 Fahrzeugen erstmals über 50.000, der Auslandsabsatz erreichte mit 13.326 Fahrzeugen ein Rekordhoch. Im November will XPeng laut CEO He Xiaopeng erstmals mehr als 60.000 Fahrzeuge ausliefern, im Gesamtjahr soll der Auslandsabsatz erstmals die Marke von 100.000 übersteigen.
Auslieferungen pro Quartal 2026
Fahrzeuge
- Prognose des Unternehmens
Quelle: XPeng Inc., eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Quartal
|Auslieferungen
|Q1 2026
|62.682
|Q2 2026
|ca. 103.300
|Q3 2026
|118.390
|Q4 2026
|mind. 169.000
Die Kehrseite: Rechnerisch impliziert die Q4-Prognose für 2026 insgesamt rund 453.000 bis 458.000 Auslieferungen. Das liegt laut eletric-vehicles.com um mindestens 91.600 Fahrzeuge unter dem ursprünglichen Jahresziel von XPeng.
Die Börse reagierte zunächst freundlich. Am Berichtstag legte die XPeng-Aktie vorbörslich um mehr als 3% zu und stieg zeitweise um rund 5% auf etwa 9,88 US-Dollar. Doch Margenmix und höhere Kosten für 2027 bremsten die Euphorie, der Schwung verpuffte.
Das Chartbild
Die 9-Dollar-Marke als Stimmungsbarometer
Charttechnisch bleibt die XPeng-Aktie angeschlagen: Mit 8,99 US-Dollar liegt sie am 25. November nur knapp unter der runden Marke von 9 US-Dollar, die sie am Vortag mit 9,02 US-Dollar nach einem Tagesplus von 3,9% kurz zurückerobert hatte.
Der Wochenverlauf zeigt die Nervosität: Nach der Zahlenvorlage am 16. November stieg die Aktie zeitweise auf etwa 9,88 US-Dollar, am 19. November lag sie bei rund 9,60 US-Dollar, am 23. November schloss sie bei 8,68 US-Dollar. Erholungen werden bislang zum Ausstieg genutzt, ein typisches Muster in einem Abwärtstrend (Einschätzung der Redaktion). Als Unterstützung gilt das Jahrestief um 8 US-Dollar, als erster Widerstand die Zone um 10 US-Dollar, um die der Kurs noch Anfang November pendelte. Seit Jahresbeginn hat die XPeng-Aktie mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüßt.
Die Bewertung wirkt auf den ersten Blick niedrig: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt laut GuruFocus bei rund 0,7 und damit weit unter dem historischen Median von etwa 2,5. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis gibt es wegen der Verluste nicht. Der Abschlag spiegelt, dass der Markt dem Umbau zum Gewinnbringer noch nicht traut.
Das große Bild
Vom Autobauer zum Physical-AI-Konzern?
XPeng will mehr sein als ein weiterer chinesischer Elektroautobauer. Das Unternehmen positioniert sich als Physical-AI-Konzern, der dieselbe KI-Basis in Autos, Robotaxis, Robotern und Flugfahrzeugen einsetzt.
Die Bausteine werden konkret: Am 26. Oktober erhielt XPeng eine Genehmigung für den Demonstrationsbetrieb von Level-4-Robotaxis in Guangzhou. Das erste speziell gebaute Robotaxi YOYO-01 ist für 2027 angekündigt, bezahlte Abos für Smart-Driving-Funktionen sollen im zweiten Quartal 2027 starten. Im Ausland peilt XPeng bis 2030 eine Million Verkäufe an, und Lateinamerika rückt in den Fokus: Nach dem Markteintritt in Mexiko im März will der Konzern 2027 reine Elektro- und Reichweitenverlängerer-Modelle in der Region starten. Zugleich bleibt der Heimatmarkt hart umkämpft, Experten sprechen von einem gedämpften chinesischen Automarkt.
Analysten
Die Wall Street bleibt gespalten
Nach Zahlen und AI Day haben mehrere Häuser ihre Modelle angepasst, teils nach unten. Daiwa etwa senkte sein Bewertungsmultiple und damit sein Kursziel, sieht in den KI-Aktivitäten von XPeng aber ab 2027 einen neuen Wachstumsmotor. Jefferies hebt die Vertiefung der VW-Zusammenarbeit hervor. Die Debatte dreht sich um dieselbe Frage: Wie schnell wird aus Volumen und Technik Gewinn? Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Prognose
XPeng-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei einer Aktie, die binnen Tagen zwischen Hoffnung und Ernüchterung pendelt, nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Die Novemberzahlen als Prüfstein
Anfang Dezember zeigt sich, ob XPeng im November erstmals mehr als 60.000 Fahrzeuge schafft. Für die Q4-Prognose von mindestens 169.000 Auslieferungen müssen im Schnitt rund 59.000 Fahrzeuge pro Monat in November und Dezember her. Gelingt das, könnte die XPeng-Aktie die Zone um 10 US-Dollar angreifen. Enttäuscht der Absatz oder drückt der Preiskampf auf die Marge, droht ein Test des Jahrestiefs um 8 US-Dollar.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Wachstum muss Gewinn werden
Entscheidend ist, ob die Fahrzeugmarge von 13,1% steigt, das Servicegeschäft mit VW stabil beiträgt und der Auslandsanteil wächst. Ein erfolgreicher NGP-Start in Europa und der Roboter-Einstieg in den Stores im ersten Quartal 2027 wären Belege für die Physical-AI-Story. Bleibt der Verlust groß, bleibt auch der Bewertungsabschlag.
Langfristig (ab 2028): Ökosystem oder Kostenfalle
Langfristig zählt, ob IRON, Robotaxi und Lizenzgeschäft skalieren und die Auslandsziele bis 2030 erreicht werden. Gelingt das, würde sich aus dem Autobauer ein Technologiekonzern mit höheren Margen entwickeln. Scheitert die Umsetzung, bleibt XPeng ein kapitalintensiver Nischenanbieter im umkämpften chinesischen Markt.
Termine
Was Anleger der XPeng-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur XPeng-Aktie
Warum steht die XPeng-Aktie unter Druck? Trotz Rekordumsatz im dritten Quartal blieben die Verluste hoch, die Bruttomarge sank auf 18,9%, und das Jahresziel bei den Auslieferungen wird deutlich verfehlt. Dazu kommen der Preiskampf in China und eine schwache Marktstimmung. Am 25. November schloss die Aktie bei 8,99 US-Dollar.
Wann beginnt die Serienproduktion von IRON? XPeng plant die Hardware-Massenproduktion für Januar 2027. Im ersten Quartal 2027 soll IRON in den eigenen Stores als Verkaufsassistent trainieren.
Was ist NGP und wann kommt es nach Europa? NGP (Next Generation Pilot) ist XPengs Fahrassistenz der Stufe 2, die auf der Architektur VLA 2.0 basiert. In Paris gibt es öffentliche Testfahrten, der Start in Europa ist für 2027 geplant und steht unter Genehmigungsvorbehalt.
Welche Rolle spielt Volkswagen für die XPeng-Aktie? VW ist seit 2023 mit rund 5% beteiligt und nutzt gemeinsam entwickelte Technik, etwa die China Electronic Architecture. Die Erlöse daraus fließen ins margenstärkere Servicegeschäft.
Wie lautet die XPeng-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheiden die Novemberzahlen, mittelfristig die Fahrzeugmarge und der Weg Richtung Gewinnschwelle, langfristig die Skalierung von Robotik und Robotaxi. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die XPeng-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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