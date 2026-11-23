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XPeng Aktie: Absatz beim M03 fällt schneller als von HSBC erwartet

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 20:26 1 Min. HSBC

Ältere XPeng-Modelle verlieren schneller als erwartet an Absatz, und HSBC senkt das Kursziel auf 10,10 USD.

Bild: Foto: XPeng Inc. (Pressebild)

Die Analysten von HSBC stufen die Aktie von XPeng (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker: XPEV) von "buy" auf "hold" herab und senken das Kursziel von 17,00 auf 10,10 USD. Für die Jahre 2026 bis 2028 setze HSBC ihre Absatzschätzungen je nach Jahr um 1% bis 7% herab. Die Bank habe unterschätzt, wie schnell die Verkaufszahlen älterer Modelle zurückgingen. Dies betreffe den M03 und die meisten anderen Modelle der Marke XPeng. Die Absatzrückgänge bei den älteren Modellen würden die Zuwächse durch Modellneueinführungen teilweise aufzehren. Insgesamt bleibe die Absatzentwicklung damit hinter den bisherigen Erwartungen der Bank zurück. Die Analysten von HSBC bewerten die XPeng-Aktie nun mit "hold" und veranschlagen das Kursziel auf 10,10 USD je US-Hinterlegungsschein. (Analyse vom 20.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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