Mehr als die Hälfte ihres Börsenwerts hat die XPeng-Aktie (NYSE: XPEV, ISIN US98422D1054) in diesem Jahr verloren. Am Montag zeigte der chinesische Elektroautobauer, warum Anleger trotzdem noch nicht aufgeben: Rekordauslieferungen im dritten Quartal, ein Umsatzplus von 19 Prozent und ein Ausblick, der die Erwartungen deutlich übertraf. An der New Yorker Börse stieg die Aktie im Tagesverlauf um mehr als 5 Prozent auf knapp 10 Dollar – und das an einem Tag, an dem die Nasdaq rund 2 Prozent verlor, Nio um 4 Prozent und Tesla um 3 Prozent nachgaben.
XPeng-Aktie: Rekord-Auslieferungen und ein Ausblick wie ein Paukenschlag – endet jetzt der Absturz?
Die XPeng-Aktie steigt nach den Q3-Zahlen um mehr als 5 Prozent. Für das vierte Quartal stellt der E-Autobauer bis zu 174.000 Auslieferungen in Aussicht – fast 50 Prozent mehr.
Steckbrief
- Unternehmen
- XPeng Inc.
- ISIN (ADR)
- US98422D1054
- Börse
- NYSE (XPEV), Hongkong (9868)
- Schlusskurs 13.11.
- 9,37 $
- Seit Jahresbeginn
- rund −54 % (bis 13.11.)
Stand: 16.11.2026, Kurse aus dem laufenden US-Handel, kein Schlusskurs
Die Quartalszahlen
Was steckt in den Q3-Zahlen der XPeng-Aktie?
Das Volumen stimmt, die Marge noch nicht. Das ist die kurze Fassung eines Quartals, das gleichzeitig Mut macht und Fragen aufwirft.
XPeng lieferte von Juli bis September 118.390 Fahrzeuge aus, so viele wie nie in einem Quartal, nach 103.295 im Vorquartal. Der Umsatz stieg um 19,1 Prozent auf 24,28 Mrd. Yuan (3,62 Mrd. Dollar) und übertraf damit die Analystenschätzung von 23,22 Mrd. Yuan. Die Marge auf die verkauften Fahrzeuge verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal um einen Prozentpunkt auf 13,1 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vergleich
|Umsatz
|24,28 Mrd. RMB
|+19,1 % zum Vorjahr
|Auslieferungen
|118.390
|+2,1 % zum Vorjahr
|Fahrzeugmarge
|13,1 %
|Vorquartal 12,1 %
|Bruttomarge
|18,9 %
|Vorquartal 20,7 %
|Nettoverlust
|0,87 Mrd. RMB
|Vorquartal 1,34 Mrd. RMB
|Liquide Mittel
|45,41 Mrd. RMB
|30.09.2026
Quelle: XPeng, Quartalsmitteilung vom 16.11.2026
Die Kehrseite: Die Bruttomarge des Konzerns fiel auf 18,9 Prozent, und der Nettoverlust von 0,87 Mrd. Yuan war mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Je Aktienschein lag der Verlust bei 0,91 Yuan, erwartet worden waren 0,45 Yuan. Goldman Sachs führt die Lücke vor allem auf einen Sondereffekt zurück: Ein Bewertungsgewinn aus dem Geschäft mit dem Fahrdienst DiDi entfiel.
Der Ausblick
Warum steigt die XPeng-Aktie trotz Verlust – was verspricht der Ausblick?
Der Kurstreiber ist die Prognose. Für das vierte Quartal erwartet XPeng 169.000 bis 174.000 Auslieferungen, ein Plus von 45 bis 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz soll auf 30,4 bis 31,8 Mrd. Yuan steigen. Laut Goldman Sachs liegt das Volumenziel 7 Prozent über den Markterwartungen.
Der Oktober liefert bereits einen Vorgeschmack: Mit 50.237 Fahrzeugen überschritt XPeng erstmals die Marke von 50.000 Auslieferungen in einem Monat. Gründer und Konzernchef He Xiaopeng peilt laut CnEVPost für das vierte Quartal mehr als 60.000 Fahrzeuge pro Monat an. Getragen wird das Wachstum vom günstigen Mona L05, der seit dem 1. November ab 139.800 Yuan ausgeliefert wird.
Unser Autogeschäft ist in eine Phase schnellen Wachstums eingetreten.
Ein Dämpfer bleibt: Das Management erwartet laut 24/7 Wall St., dass die Bruttomarge im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal sinkt. Mehr Volumen heißt bei XPeng also nicht automatisch mehr Gewinn.
Expansion
Wie wichtig ist Europa für XPeng?
Das Auslandsgeschäft wächst rasant. Im Oktober lieferte XPeng 13.326 Fahrzeuge außerhalb Chinas aus, 166 Prozent mehr als vor einem Jahr – gut ein Viertel des Gesamtabsatzes. Der Konzern ist inzwischen in 83 Ländern mit mehr als 1.200 Verkaufsstellen vertreten. In Großbritannien startete XPeng mit dem SUV G9L ab 64.990 Pfund und dem Mona L03 ab 32.990 Pfund.
In der Telefonkonferenz verwies Co-Präsident Brian Gu auf die Fertigung in Europa in Partnerschaft mit Magna in Österreich und auf die laufende Zusammenarbeit mit Volkswagen. Für Investoren in Deutschland ist das ein wichtiger Punkt: Wer in Europa produziert, ist weniger anfällig für Strafzölle auf Importe aus China.
Zukunftswetten
Robotaxi und Roboter: Was ist die XPeng-Aktie mehr als ein Autobauer?
XPeng will nicht nur Autos verkaufen. Ende Oktober erhielt das Unternehmen in Guangzhou eine Genehmigung für Testfahrten autonomer Robotaxis der Stufe L4. Die Robotik-Sparte sammelte laut biggo.com mehr als 900 Mio. Dollar bei einer Bewertung von über 6,2 Mrd. Dollar ein. Der humanoide Roboter IRON soll laut He Xiaopeng bis Jahresende auf dem Weg zur Serienproduktion sein und im zweiten Quartal 2027 für Geschäftskunden starten. Zum Vergleich: Der gesamte Konzern ist an der Börse nur rund 7,3 Mrd. Dollar wert.
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die XPeng-Aktie?
Die Meinungen gehen auseinander. JPMorgan stufte die Aktie Ende September auf „Hold“ ab und senkte das Kursziel im Oktober auf 10 Dollar. Goldman Sachs blieb bei „Buy“, reduzierte das Ziel aber von 18 auf 16 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel lag laut Investing.com vor den Zahlen bei 17,96 Dollar. Reaktionen der Banken auf die neuen Zahlen lagen bis zum Abend noch nicht vor. Die genannten Einschätzungen stammen von den jeweiligen Banken; aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
Häufige Fragen zur XPeng-Aktie
Warum steigt die XPeng-Aktie heute? Wegen eines Rekords bei den Auslieferungen im dritten Quartal und eines Ausblicks auf 169.000 bis 174.000 Fahrzeuge im vierten Quartal, der über den Erwartungen lag.
Macht XPeng Gewinn? Nein. Im dritten Quartal lag der Nettoverlust bei 0,87 Mrd. Yuan.
Wo wird die XPeng-Aktie gehandelt? Als ADR an der NYSE (XPEV, ISIN US98422D1054) und in Hongkong (9868). In Deutschland ist sie an mehreren Börsenplätzen handelbar.
Zahlt XPeng eine Dividende? Nein, das Unternehmen schreibt Verluste und schüttet nichts aus.
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