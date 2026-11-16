XPeng-Aktie: Rekord-Auslieferungen und ein Ausblick wie ein Paukenschlag – endet jetzt der Absturz?

Der Kurstreiber ist die Prognose. Für das vierte Quartal erwartet XPeng 169.000 bis 174.000 Auslieferungen, ein Plus von 45 bis 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz soll auf 30,4 bis 31,8 Mrd. Yuan steigen. Laut Goldman Sachs liegt das Volumenziel 7 Prozent über den Markterwartungen.

Der Oktober liefert bereits einen Vorgeschmack: Mit 50.237 Fahrzeugen überschritt XPeng erstmals die Marke von 50.000 Auslieferungen in einem Monat. Gründer und Konzernchef He Xiaopeng peilt laut CnEVPost für das vierte Quartal mehr als 60.000 Fahrzeuge pro Monat an. Getragen wird das Wachstum vom günstigen Mona L05, der seit dem 1. November ab 139.800 Yuan ausgeliefert wird.