Smartphones, Staubsauger, Fernseher – und seit Kurzem Elektroautos. Xiaomi baut fast alles, und gerade läuft fast nichts rund. Die Xiaomi Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in Hongkong bei 27,80 Hongkong-Dollar, ein Plus von 4,51 Prozent. In Stuttgart notierte sie bei 3,23 Euro. Auf Jahressicht hat sie rund die Hälfte ihres Werts verloren.
Xiaomi Aktie: Gewinn fast halbiert, Smartphone-Ziel gekappt – und jetzt will der Konzern Autos in Deutschland verkaufen
Das Kerngeschäft schwächelt, der Gewinn bricht ein. Die Xiaomi Aktie steigt am Freitag in Hongkong trotzdem um 4,5 Prozent. Der Konzern bereitet den Start seiner Elektroautos in Europa vor.
Xiaomi Corporation · ISIN: KYG9830T1067 · WKN: A2JNY1 · Handelssymbol: 3CP · US-Handelssymbol: XIACY
Die Zahlen
Weniger Umsatz, viel weniger Gewinn
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5,2 Prozent auf 107,24 Milliarden Yuan. Der bereinigte Nettogewinn fiel um 56,8 Prozent auf 4,88 Milliarden Yuan. Über die ersten neun Monate steht ein Rückgang von 47,7 Prozent. Schwache Smartphone-Verkäufe und Druck auf die Margen belasteten – unter anderem, weil Speicherchips teurer geworden sind. Die Erwartungen der Analysten wurden dennoch übertroffen.
Einem Medienbericht zufolge hat der Konzern zudem sein Ziel für die Smartphone-Auslieferungen 2027 auf rund 90 Millionen Geräte gesenkt. Bestätigt hat Xiaomi das nicht.
Xiaomi wollte mit Autos wachsen, während das Smartphone das Geld verdient. Jetzt schwächelt das Smartphone, und das Auto kostet. Der Konzern braucht einen Erfolg im Ausland – deshalb kommt Europa früher als geplant in den Blick.
Die Hoffnung
Testfahrten in Europa
Im Autogeschäft bereitet Xiaomi den Markteintritt in der EU vor. In Europa laufen Testfahrten, und nach Agenturberichten plant das Unternehmen den Start in Deutschland. In diesem Monat begann der erste offizielle Vorverkauf außerhalb Chinas. Auf dem Heimatmarkt hat sich die Marke mit ihren Elektrolimousinen und SUV schnell etabliert, kämpft aber wie alle Hersteller mit dem Preiskampf.
Der Kurssprung vom Freitag kam mit dem Markt: Der Index der Hongkonger Technologiewerte legte zu, und die Aktie stieg an deutschen Handelsplätzen über ihre 200-Tage-Linie. Bewertet wird Xiaomi mit rund dem 20-Fachen des Gewinns der vergangenen zwölf Monate. Die nächsten Zahlen werden für den 23. März 2027 erwartet.
Häufige Fragen zur Xiaomi Aktie
Wo steht die Xiaomi Aktie?
In Hongkong schloss sie am 27. November 2026 bei 27,80 Hongkong-Dollar (plus 4,51 Prozent), in Stuttgart notierte sie bei 3,23 Euro.
Wie stark ist der Gewinn gefallen?
Im dritten Quartal um 56,8 Prozent, in den ersten neun Monaten um 47,7 Prozent.
Kommt Xiaomi mit Autos nach Deutschland?
Nach Agenturberichten plant der Konzern den Markteintritt; in Europa laufen bereits Testfahrten.
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