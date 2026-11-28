Im Autogeschäft bereitet Xiaomi den Markteintritt in der EU vor. In Europa laufen Testfahrten, und nach Agenturberichten plant das Unternehmen den Start in Deutschland. In diesem Monat begann der erste offizielle Vorverkauf außerhalb Chinas. Auf dem Heimatmarkt hat sich die Marke mit ihren Elektrolimousinen und SUV schnell etabliert, kämpft aber wie alle Hersteller mit dem Preiskampf.