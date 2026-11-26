Warum ist die Wolters-Kluwer-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 1,92 Prozent höher bei 88,20 Euro und folgte dem freundlichen Gesamtmarkt. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der Wolters-Kluwer-Aktie?

ISIN NL0000395903, WKN A0J2R3, Symbol in Amsterdam WKL.

Was macht Wolters Kluwer?

Das Unternehmen bietet Software, Daten und Fachinformationen für Gesundheit, Steuer, Recht, Finanzen und Regulierung an.