Wie Relx zählt auch Wolters Kluwer zu den Datenanbietern, die an der Börse lange als sicher galten. Die Wolters-Kluwer-Aktie (ISIN: NL0000395903, WKN: A0J2R3, Handelssymbol Amsterdam: WKL, US-Handelssymbol: WTKWY) schließt am Donnerstag 1,92 Prozent höher bei 88,20 Euro. Wolters Kluwer ist damit AEX Gewinner.
Wolters-Kluwer-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,9 Prozent auf 88,20 Euro – Informationsdienstleister im Aufwind
Die Wolters-Kluwer-Aktie schließt am Donnerstag 1,92 Prozent höher bei 88,20 Euro und ist AEX Gewinner. Der Anbieter von Fachinformationen folgt dem freundlichen Markt, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Mitläufer in einem guten Markt
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Wolters Kluwer steigt mit dem Gesamtmarkt, der AEX schloss 1,86 Prozent höher. Laut IEX hatten Anleger die US-Inflationsdaten und die neuen Zollvorschläge weitgehend verarbeitet. Das Geschäft mit Software und Informationen für Gesundheitswesen, Steuer, Recht und Finanzen gilt als wenig konjunkturabhängig.
Wiederkehrende Erlöse
Der Konzern verdient überwiegend mit Abonnements und Softwarelösungen.
Gleichlauf mit Relx
Beide Informationsanbieter steigen am Donnerstag.
Wenig Zollrisiko
Digitale Dienste sind von den US-Zollvorschlägen auf Waren kaum berührt.
Häufige Fragen zur Wolters-Kluwer-Aktie
Warum ist die Wolters-Kluwer-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 1,92 Prozent höher bei 88,20 Euro und folgte dem freundlichen Gesamtmarkt. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Wolters-Kluwer-Aktie?
ISIN NL0000395903, WKN A0J2R3, Symbol in Amsterdam WKL.
Was macht Wolters Kluwer?
Das Unternehmen bietet Software, Daten und Fachinformationen für Gesundheit, Steuer, Recht, Finanzen und Regulierung an.
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