Turner kaufte 10.000 Aktien zu 65,39 Dollar über seine Gesellschaft Madava Investments, LLC, die danach 104.000 Aktien hält. Weitere 5.000 Aktien zu 64,95 Dollar gingen in den Robb Turner 2012 Family Trust, der damit erstmals Williams-Aktien besitzt. Direkt hält Turner zusätzlich 8.785 Aktien. Beide Käufe tragen den Code P für Käufe am offenen Markt. Ein Handelsplan nach Rule 10b5-1 ist nicht angegeben.

Zusammen kontrolliert Turner damit rund 117.800 Williams-Aktien. Der jüngste Kauf erhöht seine Position um gut 14 Prozent.