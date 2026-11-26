Kaufen statt verkaufen: Robb E. Turner, Mitglied im Verwaltungsrat von Williams Companies, hat am 24. November 15.000 Aktien des Pipeline-Betreibers erworben. Der Gegenwert liegt bei rund 979.000 Dollar. Die Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC ging am 25. November ein. Für die Williams Aktie, die viele Anleger wegen ihrer Dividende halten, ist es einer der größeren Insiderkäufe der jüngsten Zeit.
Williams Aktie: Verwaltungsrat kauft für knapp eine Million Dollar – Vertrauen in den Gas-Pipeline-Riesen
Bei Williams Companies, dem Betreiber eines der größten US-Gasnetze, hat Verwaltungsrat Robb Turner am 24. November 15.000 Aktien für rund 979.000 Dollar gekauft. Ohne Handelsplan, über seine Holding und einen Familientrust. Was der Insiderkauf über die Williams Aktie aussagt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- The Williams Companies, Inc.
- Sitz
- Tulsa, Oklahoma
- Handelssymbol
- WMB
- US-Handelssymbol
- WMB (NYSE)
- Insider
- Robb E. Turner, Verwaltungsrat
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Williams-Aktie wird in Deutschland wie in den USA unter dem Kürzel WMB gehandelt, in New York an der NYSE.
Die Meldung
Zwei Pakete, zwei Depots: was im Form 4 steht
Turner kaufte 10.000 Aktien zu 65,39 Dollar über seine Gesellschaft Madava Investments, LLC, die danach 104.000 Aktien hält. Weitere 5.000 Aktien zu 64,95 Dollar gingen in den Robb Turner 2012 Family Trust, der damit erstmals Williams-Aktien besitzt. Direkt hält Turner zusätzlich 8.785 Aktien. Beide Käufe tragen den Code P für Käufe am offenen Markt. Ein Handelsplan nach Rule 10b5-1 ist nicht angegeben.
Zusammen kontrolliert Turner damit rund 117.800 Williams-Aktien. Der jüngste Kauf erhöht seine Position um gut 14 Prozent.
Die Einordnung
Warum dieser Kauf mehr ist als Routine
Aktuelle Entscheidung
Ohne Handelsplan haben Zeitpunkt und Umfang einen aktuellen Bezug. Turner hat sich bewusst für den Kauf entschieden.
Spürbares Volumen
Knapp eine Million Dollar ist für ein Mitglied des Verwaltungsrats ein deutlicher Betrag, zumal die Vergütung von Aufsichtsräten meist in Aktien fließt und kein Kauf nötig wäre.
Familie im Boot
Dass ein Teil der Aktien in einen Familientrust geht, spricht für einen längeren Anlagehorizont.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Williams
Wer hat bei Williams Aktien gekauft?
Verwaltungsrat Robb E. Turner, über seine Gesellschaft Madava Investments und einen Familientrust.
Wie viel wurde gekauft?
15.000 Aktien zu 65,39 und 64,95 Dollar, zusammen rund 979.000 Dollar.
Was macht Williams Companies?
Williams betreibt Erdgaspipelines und Verarbeitungsanlagen in den USA.
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