Die Bank of America (BofA) habe das Kursziel für die Aktie von Wheaton Precious Metals (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, Toronto Stock Exchange-Symbol: WPM, NYSE-Symbol: WPM) von 169 auf 145 USD gesenkt und das Rating "buy" bestätigt. Die US-Investmentbank habe ihre Kursziele im Metall- und Bergbausektor angepasst, wobei sie an ihrer grundsätzlich positiven Einschätzung für Kupfer und Uran festhalte, kurzfristig jedoch eine vorsichtige Haltung gegenüber Gold einnehme. Die jüngsten Rohstoffpreisprognosen der BofA würden ein gemischtes Bild zeichnen. Kurzfristig gesenkte Preisprognosen für Kupfer, Uran und Edelmetalle würden teilweise durch verbesserte Aussichten für den US-Stahlmarkt kompensiert. BofA habe die meisten Kursziele innerhalb des Sektors unter Verweis auf revidierte Rohstoffpreisprognosen und niedrigere Bewertungsmultiplikatoren gesenkt, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)