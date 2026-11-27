Die Wheaton Precious Metals Aktie (Ticker WPM, ISIN CA9628791027) steht nach starken Quartalszahlen im Fokus, während der Rohstoffmarkt um Gold und Silber schwankt: Der Goldpreis lag am Freitag, dem 27. November 2026, um 14:07 Uhr MEZ bei 3.668 US-Dollar je Feinunze, der Silberpreis um 12:25 Uhr MEZ bei 44,19 Dollar (goldpreis.de, silberpreis.de). Beide Metalle liegen seit Jahresbeginn deutlich im Minus, Gold rund 15 Prozent, Silber rund 42 Prozent. Der Streaming-Konzern zeigt dagegen für die ersten neun Monate Rekordwerte. Einen belastbaren Aktienkurs vom 27. November konnte die Redaktion nicht belegen und nennt ihn deshalb nicht.
Wheaton Precious Metals Aktie: 2,6 Milliarden Dollar Umsatz in neun Monaten, Dividende plus 18 Prozent – wie viel Puffer bietet das Streaming-Modell bei Gold unter 3.700 und Silber bei 44 Dollar?
Wheaton Precious Metals (WPM, CA9628791027) hat in den ersten neun Monaten 2026 Rekordwerte bei Umsatz, Gewinn und Cashflow erzielt und die Dividende um 18 Prozent angehoben. Doch Gold und Silber liegen weit unter ihren Rekorden. Was das Streaming-Geschäftsmodell trägt und welche Termine jetzt zählen.
Die Kursdaten in der Randspalte der Seite zeigen den aktuellen Stand des Papiers; im Text verzichten wir auf einen Kurs ohne belastbare Quelle.
Was ist passiert?
Wie stark waren die Wheaton-Zahlen – und was bedeuten sie für die Aktie?
Im dritten Quartal 2026 erzielte Wheaton Precious Metals einen Umsatz von 771,7 Millionen US-Dollar, einen Nettogewinn von 410,3 Millionen Dollar (plus 11,7 Prozent) und 0,90 Dollar Gewinn je Aktie. Der operative Cashflow stieg um 68,4 Prozent auf 644,9 Millionen Dollar. Die Produktion erreichte 231.000 Gold-Äquivalent-Unzen, 13 Prozent mehr als im Vorjahr (goldesel.de, 06.11.2026). Über neun Monate summiert sich der Umsatz auf rund 2,60 Milliarden Dollar, ein Rekord und 79,5 Prozent mehr als im Vorjahr, der Nettogewinn auf 1,54 Milliarden Dollar (Vorjahr 913,5 Millionen) und der operative Cashflow auf rund 2,06 Milliarden Dollar.
Gegenüber den Erwartungen ist das Bild gemischt: Goldesel.de nennt zwei Konsens-Schätzungen (Umsatz 787,1 beziehungsweise 757,5 Millionen Dollar, Gewinn je Aktie 0,91 beziehungsweise 0,89 Dollar). Je nach Vergleichswert ist das Ergebnis eine knappe Verfehlung oder eine knappe Übererfüllung. Eine einheitliche Einordnung gibt es nicht.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9 Monate 2026
|Umsatz
|771,7 Mio.
|rund 2,60 Mrd.
|Nettogewinn
|410,3 Mio.
|1,54 Mrd.
|Operativer Cashflow
|644,9 Mio.
|rund 2,06 Mrd.
|Produktion (GEO)
|231.000
|–
Zahlen in US-Dollar. GEO = Gold-Äquivalent-Unzen.
Quelle: goldesel.de (06.11.2026), boerse-global.de (10.11.2026)
Das große Bild
Wie funktioniert das Streaming-Modell – und warum ist die Wheaton-Aktie ein Hebel auf Gold und Silber?
Wheaton betreibt keine eigenen Minen, sondern kauft vertraglich festgelegte Mengen an Gold und Silber von Minenbetreibern zu einem im Voraus vereinbarten, niedrigen Preis je Unze. Steigt der Goldpreis oder Silberpreis, wächst die Marge fast eins zu eins; sinkt er, schrumpft sie, doch die Förderkosten und das Betriebsrisiko der Minen tragen im Wesentlichen die Partner. Deshalb gelten Streaming-Gesellschaften als Variante der Rohstoff-Aktien mit weniger Kostenrisiko als klassische Minenbetreiber. Dieses Modell wird in der Branche so beschrieben, die konkreten Vertragskonditionen nennen unsere Quellen nicht.
Der Umsatzsprung von knapp 80 Prozent über neun Monate speist sich aus zwei Treibern: höhere Produktion und in der ersten Jahreshälfte noch deutlich höhere Metallpreise. Gold lag im Januar bei 5.417,60 Dollar (Schlusshoch), heute bei rund 3.668 Dollar; Silber erreichte 116,86 Dollar (Schlusshoch) und steht heute bei 44,19 Dollar (goldpreis.de, silberpreis.de). Das erklärt, warum die Frage nach dem Puffer bei den kommenden Quartalen wichtiger wird als die Rekordzahlen der vergangenen.
Ausblick
Hält die Produktionsprognose 2026 – und wie geht es bis 2030 weiter?
Das Unternehmen bestätigt für 2026 eine Produktion von 860.000 bis 940.000 Gold-Äquivalent-Unzen (goldesel.de, 06.11.2026; boerse-global.de, 10.11.2026). Bis 2030 soll die Jahresproduktion gegenüber 2025 um rund 50 Prozent auf etwa 1,2 Millionen Unzen steigen, nennt das KI-gestützte Goldesel-Research-Team; für 2031 bis 2035 wird ein ähnliches Niveau im Durchschnitt erwartet.
Das Wachstumsziel bis 2030 ist eine Angabe aus zweiter Hand; die Originalmitteilung des Unternehmens hat die Redaktion nicht geprüft.
Für die Aktionäre zählt auch die Dividende: Die Quartalsdividende beträgt 0,195 US-Dollar je Aktie, 18 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Stichtag war der 19. November, die Zahlung erfolgt am oder um den 3. Dezember 2026 (boerse-global.de, 10.11.2026). Die Dividendenrendite liegt bei rund 0,7 Prozent (wallstreet-online.de, undatiert); die Dividende ist damit eher ein Signal als ein Renditegrund.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten – Dividende, Fed und die nächsten Zahlen?
Am 3. Dezember wird die Dividende gezahlt. Auf der Makroseite stehen die Inflationsdaten Anfang Dezember und die Fed-Sitzung am 9. Dezember an (dpa-AFX-Wochenvorschau). Die nächste Quartalsmitteilung nennt wallstreet-online.de für den 11. März 2027, ohne den Bezug zum Quartal klar zu benennen.
Häufige Fragen
Was Leser jetzt wissen wollen
Wie lief das dritte Quartal bei Wheaton Precious Metals? Umsatz 771,7 Millionen Dollar, Nettogewinn 410,3 Millionen Dollar, operativer Cashflow 644,9 Millionen Dollar, Produktion 231.000 Gold-Äquivalent-Unzen.
Wie hoch ist die Dividende der Wheaton Precious Metals Aktie? 0,195 US-Dollar je Aktie für das vierte Quartal 2026, 18 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, Zahlung um den 3. Dezember.
Wie hängt die Wheaton-Aktie vom Goldpreis und Silberpreis ab? Als Streaming-Gesellschaft verkauft Wheaton Gold und Silber zu Marktpreisen und zahlt den Minenbetreibern einen vertraglich festgelegten Preis je Unze; die Marge folgt damit den Metallpreisen.
Wie hoch ist die Produktionsprognose? 860.000 bis 940.000 Gold-Äquivalent-Unzen für 2026.
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