Wheaton betreibt keine eigenen Minen, sondern kauft vertraglich festgelegte Mengen an Gold und Silber von Minenbetreibern zu einem im Voraus vereinbarten, niedrigen Preis je Unze. Steigt der Goldpreis oder Silberpreis, wächst die Marge fast eins zu eins; sinkt er, schrumpft sie, doch die Förderkosten und das Betriebsrisiko der Minen tragen im Wesentlichen die Partner. Deshalb gelten Streaming-Gesellschaften als Variante der Rohstoff-Aktien mit weniger Kostenrisiko als klassische Minenbetreiber. Dieses Modell wird in der Branche so beschrieben, die konkreten Vertragskonditionen nennen unsere Quellen nicht.

Der Umsatzsprung von knapp 80 Prozent über neun Monate speist sich aus zwei Treibern: höhere Produktion und in der ersten Jahreshälfte noch deutlich höhere Metallpreise. Gold lag im Januar bei 5.417,60 Dollar (Schlusshoch), heute bei rund 3.668 Dollar; Silber erreichte 116,86 Dollar (Schlusshoch) und steht heute bei 44,19 Dollar (goldpreis.de, silberpreis.de). Das erklärt, warum die Frage nach dem Puffer bei den kommenden Quartalen wichtiger wird als die Rekordzahlen der vergangenen.