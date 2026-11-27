Western-Digital-Aktie S&P 500 Gewinner: Speicherwert erholt sich – warum die Aktie um 6,1 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:24 2 Min.

Die Western-Digital-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 6,12 Prozent auf 289,12 US-Dollar profitiert der Festplattenhersteller von der Erholung der Speicherwerte.

Die Western-Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, Handelssymbol: WDC) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 6,12 Prozent auf 289,12 US-Dollar. Die Aktie läuft im Gleichschritt mit Sandisk, Micron und Seagate. WDC WDC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr WDC — — — Western Digital im laufenden Handel +6,12 % Kurs im laufenden Handel 289,12 $ Sandisk als Tagesspitzenreiter +15,63 % Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Quelle : Kurse am 27. November 2026; Investing.com Die Gründe für den Kursgewinn Speicher-Rebound: warum Western Digital mitzieht Nach der Verkaufswelle im November kehrten Anleger in Speicher- und Storage-Werte zurück. Laut Investing.com legten Micron, Western Digital und Seagate in der verkürzten Sitzung gemeinsam zu – eine sektorweite Umschichtung zurück in Speicherwerte. Eine eigene Nachricht von Western Digital liegt nicht vor. 01 Speicherrebound Der gesamte Sektor erholt sich. 02 Überverkauft Nach starken Verlusten lockten niedrigere Kurse. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Zyklus bleibt bestimmend Western Digital hängt an Speicherpreisen und der Nachfrage der Rechenzentren. Der Erholungstag löst keine dieser Fragen. Was für die Western-Digital-Aktie spricht Datenwachstum durch KI: Mehr Daten brauchen mehr Speicher.

Sektorrückenwind: Die Stimmung dreht. Was die Western-Digital-Aktie belasten kann Preiszyklus: Fallende Speicherpreise belasten die Gewinne.

KI-Sorgen: Zweifel am Ausbau treffen den Sektor. Steckbrief der Western-Digital-Aktie Unternehmen: Western Digital Corporation

ISIN: US9581021055 · WKN: 863060

Handelssymbol: WDC (Nasdaq)

Branche: Datenspeicher Häufige Fragen zur Western-Digital-Aktie Warum ist die Western-Digital-Aktie S&P 500 Gewinner?

Wegen der Erholung der Speicherwerte am Black Friday; sie steigt um 6,12 Prozent auf 289,12 US-Dollar. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US9581021055, WKN 863060, Handelssymbol WDC. Fazit: Der S&P 500 Gewinner Western Digital im Speicher-Rebound Die Western-Digital-Aktie gewinnt im Sog des Sektors. Die weitere Richtung bestimmen Speicherpreise und KI-Investitionen.

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