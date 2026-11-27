Die Western-Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, Handelssymbol: WDC) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 6,12 Prozent auf 289,12 US-Dollar. Die Aktie läuft im Gleichschritt mit Sandisk, Micron und Seagate.
Western-Digital-Aktie S&P 500 Gewinner: Speicherwert erholt sich – warum die Aktie um 6,1 Prozent steigt
Die Western-Digital-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 6,12 Prozent auf 289,12 US-Dollar profitiert der Festplattenhersteller von der Erholung der Speicherwerte.
WDCWDC
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|WDC
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursgewinn
Speicher-Rebound: warum Western Digital mitzieht
Nach der Verkaufswelle im November kehrten Anleger in Speicher- und Storage-Werte zurück. Laut Investing.com legten Micron, Western Digital und Seagate in der verkürzten Sitzung gemeinsam zu – eine sektorweite Umschichtung zurück in Speicherwerte. Eine eigene Nachricht von Western Digital liegt nicht vor.
Speicherrebound
Der gesamte Sektor erholt sich.
Überverkauft
Nach starken Verlusten lockten niedrigere Kurse.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Zyklus bleibt bestimmend
Western Digital hängt an Speicherpreisen und der Nachfrage der Rechenzentren. Der Erholungstag löst keine dieser Fragen.
Häufige Fragen zur Western-Digital-Aktie
Warum ist die Western-Digital-Aktie S&P 500 Gewinner?
Wegen der Erholung der Speicherwerte am Black Friday; sie steigt um 6,12 Prozent auf 289,12 US-Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US9581021055, WKN 863060, Handelssymbol WDC.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.