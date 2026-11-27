Die Western-Digital-Aktie (ISIN US9581021055, WKN 863060, Handelssymbol WDC, deutsches Kürzel WDC) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 283,58 US-Dollar. Das sind 11,13 US-Dollar oder 4,09 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Western-Digital-Aktie: S&P 500 Gewinner im Speicher-Aufschwung
Die Western-Digital-Aktie gehört am Freitag mit rund 4,1 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. Speicherwerte erholen sich.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Western-Digital-Aktie steigt
Erholung bei Speicherwerten
Speicher- und Chipwerte legen nach dem Feiertag zu. Western Digital, Anbieter von Festplatten für Rechenzentren, profitiert davon.
Gleichlauf mit Sandisk
Auch Sandisk steigt deutlich. Das spricht für eine Branchenbewegung.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Western Digital liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Western Digital liefert Datenspeicher, vor allem Festplatten für Rechenzentren. Die KI-Welle erhöht den Speicherbedarf. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Western-Digital-Aktie
Warum steigt die Western-Digital-Aktie am Freitag?
Vor allem wegen der Erholung bei Speicherwerten; ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar.
Wie stark steigt die Western-Digital-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 4,09 Prozent auf 283,58 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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