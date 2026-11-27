Die Western Digital Aktie (US-Handelssymbol: WDC) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 6,12 Prozent auf 289,12 Dollar. Am Morgen hatte sie noch im Minus gelegen.
Western Digital Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Festplattenwert legt zu
Die Western Digital Aktie steht am Freitag bei 289,12 Dollar und zählt mit plus 6,12 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Speicherhersteller antreibt.
Kursgrund
Warum die Western Digital Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Western Digital Aktie dreht im Tagesverlauf mit den Speicherwerten Sandisk, Seagate und Micron. Als Nasdaq100 Gewinner gehört sie am Abend zu den stärkeren Werten.
Häufige Fragen zur Western Digital Aktie
Warum ist die Western Digital Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Speicherwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der Western Digital Aktie?
Am Freitagabend 289,12 Dollar.
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