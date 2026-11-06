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Walt Disney Aktie: Disney Cruise Line sorgt für neue Wachstumsfantasie - Kursziel steigt!

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 12:02 1 Min. Morgan Stanley

Die Walt Disney Aktie erhält Rückenwind von Morgan Stanley: Die Analysten heben das Kursziel an und bestätigen "overweight" - insbesondere das wachsende Kreuzfahrtgeschäft gilt als wichtiger Wachstumstreiber

Bild: Unsplash

Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 125 auf 133 USD. Disney Cruise Line werde zu einem "zunehmend wichtigen Bestandteil" der Wachstumsgeschichte des Geschäftsbereichs Disney Experiences, so die Analysten von Morgan Stanley. Aufgrund ihrer gestiegenen Zuversicht hinsichtlich eines nachhaltigen zweistelligen Wachstums des Gewinns je Aktie hätten sie den Bewertungsmultiplikator angehoben, den Morgan Stanley auf seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie von 8,32 USD im Geschäftsjahr 2028 anwende. Walt Disney Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 133 USD (zuvor: 125 USD)

Rating: 🟢 "overweight" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Morgan Stanley | 04.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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