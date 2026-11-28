Walmart Aktie: Türen auf um sechs Uhr früh, Kurs am Hoch – doch die Kunden kommen lieber per Klick

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 15:14 3 Min.

Walmart ist der Gradmesser für den US-Konsum. Am Black Friday stiegen die Onlineausgaben auf Rekord, in den Läden wurde es Berichten zufolge ruhiger. Was das für die Walmart Aktie bedeutet.

Um sechs Uhr morgens öffneten am Freitag die Walmart-Märkte in den USA für den wichtigsten Einkaufstag des Jahres. Online lief der Verkauf da schon seit vier Tagen. Die Walmart Aktie schloss am 27. November 2026 im verkürzten Handel bei 133,13 US-Dollar, ein Plus von 0,90 Prozent – praktisch auf dem Hoch der Woche von 133,19 US-Dollar. Walmart Inc. · ISIN: US9311421039 · WKN: 860853 · Handelssymbol: WMT · US-Handelssymbol: WMT Schlusskurs am 27. November, plus 0,90 Prozent 133,13 $ erwartete US-Onlineausgaben am Black Friday 13,0–13,4 Mrd. $ Online-Plus bis zum frühen Abend gegenüber dem Vorjahr +12,8 % Prognose für den Cyber Monday 15,1 Mrd. $ Quelle : Nasdaq-Schlusskurs 27.11.2026; Reuters unter Berufung auf Branchendaten zum US-Onlinehandel Die Lage Der Konsument kauft, aber anders Die Daten des Tages zeichnen ein zweigeteiltes Bild. Online gaben die Amerikaner nach Hochrechnungen zwischen 13,0 und 13,4 Milliarden US-Dollar aus, mehr als je zuvor an einem Black Friday. In den Geschäften ging die Kundenfrequenz Berichten zufolge zurück, viele Käufer empfanden die Rabatte als magerer als angekündigt. Für Walmart ist das weniger ein Problem als für reine Filialisten. Der Konzern hat seine Aktionen längst über drei Veranstaltungen gestreckt: frühe Angebote Mitte November, die Black-Friday-Woche vom 23. bis 29. November online und im Laden, dann den Cyber Monday bis zum 2. Dezember. Abonnenten des Mitgliedsprogramms erhalten früheren Zugriff. Aus einem Tag ist ein Monat geworden – und aus dem Supermarkt zunehmend ein Onlinehändler. Die Einordnung Rekord mit Inflationsanteil Ein Teil des Zuwachses ist Preisen geschuldet. Für die gesamte Feiertagssaison wird ein Ausgabenplus von 5,4 Prozent erwartet, inflationsbereinigt bleiben 2,8 Prozent. Genau in diesem Umfeld spielt Walmart seine Stärke aus: Wenn Haushalte auf den Preis achten, gewinnt der Händler mit den niedrigsten Preisen Marktanteile, auch bei Besserverdienern. Risiken gibt es dennoch. Zuletzt hatte die Aktie trotz angehobener Prognose nachgegeben, als das Management ankündigte, Zollrückerstattungen in niedrigere Preise zu stecken – gut für Kunden, kurzfristig weniger gut für die Marge. Bei der indischen Onlinetochter trat zudem der Chef zurück. Und am 9. Dezember dürfte die US-Notenbank die Zinsen anheben, was die Budgets der Kernkundschaft zusätzlich belastet. Was für die Walmart Aktie spricht Rekordausgaben im Onlinehandel, Marktanteilsgewinne bei preisbewussten Kunden, starkes Onlinegeschäft und ein Kurs nahe dem Wochenhoch. Was dagegen spricht Margendruck durch Preissenkungen, geringere Ladenfrequenz, Führungswechsel bei einer wichtigen Auslandstochter und höhere Zinsen. Häufige Fragen zur Walmart Aktie Wo steht die Walmart Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 133,13 US-Dollar (plus 0,90 Prozent). Wie lange laufen die Black-Friday-Angebote bei Walmart?

Die Black-Friday-Aktion läuft vom 23. bis 29. November, der Cyber Monday folgt vom 30. November bis 2. Dezember. Sind die Rekordzahlen Walmart-Umsätze?

Nein, sie beziehen sich auf den gesamten US-Onlinehandel. Fazit: Der Gradmesser zeigt nach oben Die Walmart Aktie geht mit einem Kurs nahe dem Hoch in den Cyber Monday. Die Kauflaune ist da, die Marge bleibt die offene Größe. Wie viel vom Rekord beim Gewinn ankommt, zeigen erst die Zahlen zum Weihnachtsquartal.

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