Die Walmart Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, US-Handelssymbol: WMT) zählt am Freitagmorgen, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern der Vorbörse. Gegen 10:20 Uhr deutscher Zeit gibt der Einzelhandelsriese um 0,78 Dollar oder 0,59 Prozent auf 131,16 Dollar nach. Ausgerechnet am Black Friday, dem wichtigsten Einkaufstag des Jahres, steht die Walmart Aktie damit unter den Nasdaq100 Verlierern.
Walmart Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Black Friday – Anleger rotieren in Chipwerte
Die Walmart Aktie gibt vorbörslich 0,59 Prozent auf 131,16 Dollar nach. Zum Start des Weihnachtsgeschäfts fließt Geld aus defensiven Titeln in Chipwerte, nach den Quartalszahlen fehlt der Rückenwind.
Kursgrund
Warum die Walmart Aktie heute nachgibt
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht, das Minus ist klein. Der Markt wendet sich am Freitag Chipwerten zu: Asiens Börsen legten breit zu, der KOSPI stieg um rund 4,4 Prozent, und Sorgen über neue US-Zölle ließen nach. In einem solchen Umfeld geben defensive Titel wie die Walmart Aktie häufig leicht nach. Der US-Handel läuft heute nur verkürzt bis 13 Uhr Ortszeit, die Umsätze sind dünn.
Die Aktie leidet zudem an den Erwartungen. Nach den Zahlen vom 19. November, die erneut über den Schätzungen lagen und mit einer angehobenen Prognose einhergingen, gab die Walmart Aktie nach. Nach den drei vorherigen Quartalsberichten war sie bereits gefallen, im August um mehr als 9 Prozent.
Hintergrund
Gute Zahlen, hohe Bewertung
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,65 Dollar nach einer Erwartung von 0,64 Dollar. Der globale E-Commerce-Umsatz wuchs um 17 Prozent. Der Nettogewinn sank dagegen um 19,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar, die Lagerbestände stiegen um 8,1 Prozent. Die obere Grenze der neuen Gewinnspanne von 2,84 bis 2,89 Dollar entspricht der bisherigen Konsensschätzung.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 43 auf Basis der Gewinnerwartungen ist die Walmart Aktie anspruchsvoll bewertet. Die nächste Prognose für das neue Geschäftsjahr folgt im Februar.
Häufige Fragen zur Walmart Aktie
Warum ist die Walmart Aktie heute Nasdaq100 Verlierer?
Es gibt keine neue Nachricht; Anleger schichten in Chipwerte um, der Verlust ist mit 0,59 Prozent gering.
Was waren die jüngsten Zahlen?
Umsatz 188,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal, bereinigter Gewinn je Aktie 0,65 Dollar, Prognose angehoben.
Wo wird die Walmart Aktie gehandelt?
Seit Dezember 2025 an der Nasdaq unter dem Symbol WMT.
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