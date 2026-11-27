Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,65 Dollar nach einer Erwartung von 0,64 Dollar. Der globale E-Commerce-Umsatz wuchs um 17 Prozent. Der Nettogewinn sank dagegen um 19,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar, die Lagerbestände stiegen um 8,1 Prozent. Die obere Grenze der neuen Gewinnspanne von 2,84 bis 2,89 Dollar entspricht der bisherigen Konsensschätzung.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 43 auf Basis der Gewinnerwartungen ist die Walmart Aktie anspruchsvoll bewertet. Die nächste Prognose für das neue Geschäftsjahr folgt im Februar.