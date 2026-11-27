Mit einem Börsenwert von rund 1,0 Billionen US-Dollar ist Walmart nach Berechnungen von Motley Fool das größte Konsumgüterunternehmen der Welt. Der Black Friday ist für den Konzern ein wichtiger Tag, aber nicht der Treiber der Aktie. Wichtiger sind die Zahlen zum Weihnachtsquartal und die Frage, wie sich die Kaufkraft der Kunden entwickelt: Die Inflation stieg im Oktober, die realen Konsumausgaben stagnierten. Preisbewusste Käufer sind traditionell eine Stärke von Walmart, doch auch Discounter bleiben von schwächerer Kauflaune nicht verschont.