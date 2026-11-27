Die Walmart-Aktie (ISIN US9311421039, WKN 860853, Symbol WMT, US-Symbol WMT) zählt vorbörslich zu den Dow Jones Verlierern. Laut vorbörslicher Kursanzeige (Stand 27.11.2026, 10:16 Uhr) gibt der Einzelhändler um 0,78 US-Dollar beziehungsweise 0,59 % auf 131,16 US-Dollar nach. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 131,94 US-Dollar geschlossen.
Walmart-Aktie ist vorbörslich Dow Jones Verlierer: Black Friday startet mit leichtem Minus
Die Walmart-Aktie verliert vorbörslich 0,59 % auf 131,16 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Verlierern. Der größte US-Einzelhändler startet in den Black Friday – nach einem Lauf von drei Gewinntagen nehmen Anleger Gewinne mit.
Dow Jones Verlierer Nr. 2
Warum die Walmart-Aktie vorbörslich nachgibt
Das Minus der Walmart-Aktie ist klein und hat keinen konkreten Auslöser. Die Aktie gibt einen Teil ihrer jüngsten Gewinne ab, während der Markt auf Technologiewerte schaut.
Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf
Die Aktie hatte nach Zahlen der Woche vom 16. bis 20. November bei 128,04 US-Dollar geschlossen und seither laut InvestingCube drei Tage in Folge zugelegt. Der Mittwochsschluss lag bei 131,94 US-Dollar.
Rotation zurück zu Technologie
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am frühen Morgen rund 2,9 % im Plus, der Dow Jones nur rund 0,9 %. Defensive Titel wie Walmart bleiben dabei zurück.
Black Friday im Laden und online
Walmart hat die Rabattaktionen am 23. November online gestartet. In den Filialen beginnen sie am Freitag um 6 Uhr Ortszeit. Der Cyber Monday folgt am 30. November.
Solide Zahlen, gemischte Reaktion
Walmart hatte zuletzt einen Umsatz von 188,8 Milliarden US-Dollar gemeldet, ein Plus von 5,2 %, und die Gewinnprognose angehoben. Die Aktie fiel am Tag nach der Zahlenvorlage wegen eines schwächer als erwarteten Wachstums um 1 %.
Wichtig für die Einordnung: Vorbörsliche Kurse entstehen im dünnen Handel. Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Ein Billionen-Konzern im Kundenstrom des Black Friday
Mit einem Börsenwert von rund 1,0 Billionen US-Dollar ist Walmart nach Berechnungen von Motley Fool das größte Konsumgüterunternehmen der Welt. Der Black Friday ist für den Konzern ein wichtiger Tag, aber nicht der Treiber der Aktie. Wichtiger sind die Zahlen zum Weihnachtsquartal und die Frage, wie sich die Kaufkraft der Kunden entwickelt: Die Inflation stieg im Oktober, die realen Konsumausgaben stagnierten. Preisbewusste Käufer sind traditionell eine Stärke von Walmart, doch auch Discounter bleiben von schwächerer Kauflaune nicht verschont.
FAQ
Häufige Fragen zur Walmart-Aktie
Warum ist die Walmart-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer?
Anleger nehmen nach drei Gewinntagen Gewinne mit und schichten Geld zurück in Technologiewerte. Eine neue Nachricht von Walmart gibt es nicht.
Wie hoch steht die Walmart-Aktie vorbörslich?
Laut Kursanzeige bei 131,16 US-Dollar, 0,59 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch (131,94 US-Dollar).
Wann beginnen die Black-Friday-Angebote bei Walmart?
Online seit dem 23. November, in den Filialen am 27. November um 6 Uhr Ortszeit.
Welche ISIN und WKN hat die Walmart-Aktie?
ISIN US9311421039, WKN 860853. Handelssymbol in Deutschland und in den USA WMT (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- ISIN
- US9311421039
- WKN
- 860853
- Handelssymbol
- WMT
- US-Handelssymbol
- WMT (Nasdaq)
- Kurs
- 131,16 US-Dollar vorbörslich (-0,59 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 2 (vorbörslich) am 27.11.2026
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kursanzeige, Stand 10:16 Uhr
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