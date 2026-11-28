Walmart-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 18: Einzelhändler legt vor Black Friday 4 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:47 2 Min.

Die Walmart-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 4,05 % zu und ist achtzehntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Fünfjahressicht steht sie bei plus 175,63 %.

Bild: Walmart Inc. (Pressebild)

Die Walmart-Aktie (ISIN US9311421039, WKN 860853, US-Symbol WMT) ist mit einem Wochenplus von 4,05 % der achtzehntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 11,57 %, auf Jahressicht bei plus 22,03 % und auf Fünfjahressicht bei plus 175,63 %. Walmart-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 18 +4,05 % Bilanz auf Monatssicht +11,57 % Bilanz auf Jahressicht +22,03 % Kurs am Freitag, 27.11. 133,13 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 18 Warum die Walmart-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Walmart-Aktie profitiert vom Start der Einkaufssaison. 01 Black Friday Zum Auftakt des Weihnachtsgeschäfts gelten große Händler als gefragt. Walmart gewann am Freitag 0,90 % auf 133,13 US-Dollar. 02 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. 03 Stabiler Trend Mit plus 11,57 % in vier Wochen gehört Walmart zu den stärkeren Werten im Dow. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Defensiver Konsumwert mit Trend Walmart profitiert von Preisbewusstsein der Kunden und Marktstimmung. Ob es trägt, zeigen die Zahlen zum Weihnachtsgeschäft. Was für die Walmart-Aktie spricht Stabiler Aufwärtstrend.

Saisonaler Rückenwind.

Plus von 22 % auf Jahressicht. Was gegen die Walmart-Aktie spricht Kein eigener Auslöser der Woche.

Hohe Bewertung nach der Rally.

Abhängigkeit vom Konsumklima. FAQ Häufige Fragen zur Walmart-Aktie Warum ist die Walmart-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie steigt mit dem Markt und zum Start der Einkaufssaison. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die Walmart-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 4,05 %.

Welche ISIN und WKN hat die Walmart-Aktie? ISIN US9311421039, WKN 860853. US-Symbol WMT (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Walmart Inc. ISIN US9311421039 WKN 860853 US-Handelssymbol WMT (Nasdaq) Kurs 133,13 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 18 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Walmart-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Walmart-Aktie setzt ihren Trend fort. Das Weihnachtsgeschäft liefert die nächsten Hinweise.

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