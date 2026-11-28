Wie schloss die Walmart Aktie am Freitag?

Bei 133,13 Dollar, ein Plus von 0,90 Prozent.

Wie stark wächst das Onlinegeschäft?

Weltweit um 17 Prozent, in den USA um 23 Prozent.

Welche Gewinnprognose gilt?

Ein bereinigter Gewinn je Aktie von 2,84 bis 2,89 Dollar im Geschäftsjahr 2027.