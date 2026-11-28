Der größte Einzelhändler der Welt liefert Quartal für Quartal – und wird an der Börse trotzdem nicht belohnt. Auch nach der dritten Prognoseanhebung in diesem Jahr gab der Kurs zunächst nach. Am Black Friday stieg die Walmart Aktie um 0,90 Prozent auf 133,13 Dollar. Die Frage: Wie viel gute Nachricht steckt schon im Preis?
Walmart Aktie: Dritte Prognoseanhebung, Onlinegeschäft plus 23 Prozent – ist der Handelsriese zu teuer für gute Nachrichten?
188,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, höhere Jahresziele, starkes E-Commerce. Trotzdem reagierte die Börse verhalten. Am Black Friday legte die Walmart Aktie zu. Was Anleger wissen müssen.
Walmart Inc. · ISIN: US9311421039 · WKN: 860853 · Handelssymbol: WMT · US-Handelssymbol: WMT
Die Zahlen
Knapp über den Erwartungen
Im Quartal bis Ende Oktober 2026 steigerte Walmart den Umsatz um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar und übertraf die Marktschätzung von 187,4 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,65 Dollar leicht über den erwarteten 0,64 Dollar. Der weltweite E-Commerce-Umsatz wuchs um 17 Prozent, das US-Onlinegeschäft um 23 Prozent. Der Nettogewinn sank dagegen um 19,5 Prozent auf rund 4,9 Milliarden Dollar.
Walmart wächst inzwischen vor allem online, mit Werbung und Mitgliedschaften. Für die Walmart Aktie liegt die Hürde in der hohen Bewertung, nicht im Geschäft.
Der Haken
Hohe Bewertung, knapper Ausblick
Walmart hob die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 2,84 bis 2,89 Dollar an, zuvor waren es 2,80 bis 2,87 Dollar. Das obere Ende entspricht damit lediglich der bisherigen Analystenschätzung von 2,89 Dollar. Laut einer TIKR-Auswertung wird die Aktie mit dem rund 43-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Die Lagerbestände stiegen um 8,1 Prozent. Der nächste Test folgt im Februar mit dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.
Häufige Fragen zur Walmart Aktie
Wie schloss die Walmart Aktie am Freitag?
Bei 133,13 Dollar, ein Plus von 0,90 Prozent.
Wie stark wächst das Onlinegeschäft?
Weltweit um 17 Prozent, in den USA um 23 Prozent.
Welche Gewinnprognose gilt?
Ein bereinigter Gewinn je Aktie von 2,84 bis 2,89 Dollar im Geschäftsjahr 2027.
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