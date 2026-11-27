Heute ist Black Friday, der wichtigste Einkaufstag des amerikanischen Jahres – und kaum ein Unternehmen steht dabei so im Rampenlicht wie Walmart. Der Konzern geht mit Rückenwind in die Saison: Umsatz über den Erwartungen, Online-Geschäft im zweistelligen Plus, Prognose zum dritten Mal angehoben. Trotzdem reagierte die Walmart Aktie auf die Zahlen mit Abschlägen. Das Problem ist nicht das Geschäft, sondern der Preis.
Walmart Aktie am Black Friday: Rekordumsatz, höhere Ziele – und die Börse winkt ab
188,8 Milliarden Dollar Umsatz, E-Commerce plus 17 Prozent, dritte Prognoseanhebung: Walmart liefert. Doch die Walmart Aktie fiel nach den Zahlen. Was das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46 damit zu tun hat.
Walmart Inc. · ISIN: US9311421039 · WKN: 860853 · Handelssymbol: WMT · US-Handelssymbol: WMT
Die Zahlen
Knapper Beat auf breiter Front
Im Quartal bis Ende Oktober 2026 setzte Walmart 188,8 Milliarden Dollar um, 5,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als die erwarteten 187,4 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,65 Dollar und lag damit einen Cent über der Markterwartung. Der Nettogewinn sank allerdings um 19,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. Kräftig wuchs das Online-Geschäft: weltweit plus 17 Prozent, in den USA sogar plus 23 Prozent.
Das Management hob die Jahresziele zum dritten Mal an. Der Nettoumsatz soll währungsbereinigt um 4,9 bis 5,2 Prozent steigen, das bereinigte operative Ergebnis um 8,0 bis 8,6 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt Walmart nun 2,84 bis 2,89 Dollar an, nach zuvor 2,80 bis 2,87 Dollar.
Walmart liefert Quartal für Quartal – doch bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 46 reicht „etwas besser als erwartet“ nicht mehr für Kursgewinne.
Die Bewertung
Warum die Walmart Aktie trotzdem fällt
Es ist ein bekanntes Muster: Schon nach den drei vorangegangenen Quartalsberichten fiel die Walmart Aktie trotz übertroffener Gewinnerwartungen, im August sogar um mehr als neun Prozent. Auch diesmal gab das Papier am 19. November nach und notierte bei 113,90 Euro, 1,57 Prozent im Minus. Der nächste Prüfstein folgt im Februar, wenn Walmart den Ausblick für das kommende Geschäftsjahr vorlegt – der Konsens rechnet dort mit 3,23 Dollar Gewinn je Aktie.
Häufige Fragen zur Walmart Aktie
Wie viel Umsatz machte Walmart im dritten Quartal?
188,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,2 Prozent.
Welche Prognose gilt für das laufende Geschäftsjahr?
Ein bereinigter Gewinn je Aktie von 2,84 bis 2,89 Dollar und ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 4,9 bis 5,2 Prozent.
Warum fiel die Walmart Aktie nach den Zahlen?
Die Übererfüllung der Erwartungen war knapp, die Bewertung dagegen hoch.
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