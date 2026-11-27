Im Quartal bis Ende Oktober 2026 setzte Walmart 188,8 Milliarden Dollar um, 5,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als die erwarteten 187,4 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,65 Dollar und lag damit einen Cent über der Markterwartung. Der Nettogewinn sank allerdings um 19,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. Kräftig wuchs das Online-Geschäft: weltweit plus 17 Prozent, in den USA sogar plus 23 Prozent.

Das Management hob die Jahresziele zum dritten Mal an. Der Nettoumsatz soll währungsbereinigt um 4,9 bis 5,2 Prozent steigen, das bereinigte operative Ergebnis um 8,0 bis 8,6 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt Walmart nun 2,84 bis 2,89 Dollar an, nach zuvor 2,80 bis 2,87 Dollar.