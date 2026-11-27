Wall Street startet verkürzt ins Wochenende: Am Black Friday handeln NYSE und Nasdaq nur bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit (19:00 Uhr MEZ). Zum Zwischenstand um 12:02 Uhr ET (18:02 Uhr MEZ) lag der Dow Jones bei 50.768,99 Punkten (+1,17 Prozent), der S&P 500 bei 7.285,30 (+1,43 Prozent) und die Nasdaq bei 24.028,81 (+1,88 Prozent), wie Yahoo Finance berichtet. Ein Schlusskurs liegt zum Redaktionszeitpunkt noch nicht vor.
Wall Street: Dow über 50.700 zum Black-Friday-Halbtag, 10-Jahres-Rendite bei 4,92 Prozent – wie lange trägt die KI-Erholung die Fed-Sorge?
Am verkürzten Handelstag nach Thanksgiving legen Dow, S&P 500 und Nasdaq kräftig zu, getragen von erholten Chipwerten. Doch die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt auf 4,92 Prozent, Berichte sprechen von einer restriktiven Fed – und Präsident Trump greift die BIP-Statistik an.
Für Anleger lohnt der Blick hinter die Kursgewinne: Die Erholung stützt sich auf Chipwerte, nachdem die KI-Sorgen der Vorwoche nachgelassen haben. Gleichzeitig steigen die Renditen, Marktberichte sprechen von einer restriktiven Fed, und Präsident Donald Trump stellt die BIP-Revision infrage. Dieser Artikel ordnet die Lage ein und trennt Fakten von der Einschätzung der Redaktion.
Wall Street heute
Warum steigen Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq am Black Friday?
Nach Berichten von Eurasia Business News und Yahoo Finance pausierten die Zweifel an der Profitabilität von Künstlicher Intelligenz, angeschlagene Chipwerte erholten sich. Micron legte laut Yahoo um fast 7 Prozent zu, Sandisk laut Eurasia um 8,5 Prozent (Eröffnungsphase, Zwischenstände). Neun der elf S&P-Sektoren lagen bei Handelsbeginn im Plus, Energie vorn, Gesundheit hinten; Vertex Pharmaceuticals verlor 9,3 Prozent. Nvidia, das am Dienstag 5,86 Prozent und am Mittwoch 3,9 Prozent verloren hatte, eröffnete im Plus und drehte dann leicht ins Minus.
Die Quellen weichen im Tagesverlauf voneinander ab: Eurasia nannte mittags für Dow und S&P 500 etwa +0,6 Prozent, Yahoo beschreibt am späten Vormittag ein Abschmelzen der Gewinne („paring gains“). Maßgeblich sind die Schlusskurse nach 13:00 Uhr ET. Der Vortagesschluss am Mittwoch lag laut Eurasia beim Dow bei 50.182,95 Punkten, beim S&P 500 bei 7.182,78 und bei der Nasdaq bei 23.585,80.
Zinsen
Was bedeutet die Fed-Sorge für US-Staatsanleihen und Rendite?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg laut Yahoo auf 4,92 Prozent (Kursleiste 4,934). Eurasia nannte morgens 4,66 Prozent für zweijährige, 4,89 Prozent für zehnjährige und 5,29 Prozent für 30-jährige Titel. Eurasia spricht von einem „hawkish Fed outlook“, Wallstreet-online von einem Zinserhöhungspfad der Fed. Konkrete Terminmarktwahrscheinlichkeiten für Dezember nennen die gelesenen Quellen nicht.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung
|2 Jahre
|4,66 %
|+2 Basispunkte
|10 Jahre
|4,89 %
|+3 Basispunkte
|30 Jahre
|5,29 %
|+4 Basispunkte
Yahoo nennt für 10 Jahre zum Zwischenstand 12:02 Uhr ET 4,92 Prozent.
Quelle: Eurasia Business News (Reuters-Basis), Yahoo Finance
Konjunktur
Warum nennt Trump die BIP-Revision „fake“?
Das US-Wachstum im dritten Quartal wurde laut Yahoo auf 4,3 Prozent revidiert, zuvor lagen 3,4 Prozent vor. Trump bezeichnete die Revision als „fake“ und forderte eine Untersuchung. Zusätzlich nannte Wallstreet-online ein höher als erwartetes Handelsbilanzdefizit. Für die Fed ist starkes Wachstum bei erhöhter Inflation ein Argument für eine straffere Geldpolitik; das ist die Einschätzung der Redaktion, keine Aussage der Fed.
Rohstoffe und Devisen
Was machen Gold, Öl und der Euro zum Dollar?
Gold stieg laut Yahoo auf 3.658,60 Dollar (+2,64 Prozent). Beim Ölpreis widersprechen sich die Quellen: Eurasia (Reuters) nannte Brent bei 96,60 Dollar, Yahoo um die 90 bis 91 Dollar, Wallstreet-online 89,99 Dollar. Treiber sind Berichte über Tankerangriffe in der Straße von Hormus; OPEC+ tagt am Sonntag. Der Euro notierte um etwa 17:52 Uhr MEZ bei 1,0938 Dollar (−0,34 Prozent; Wallstreet-online).
Die Brent-Angaben stammen von unterschiedlichen Uhrzeiten und Quellen und lassen sich nicht sauber zusammenführen.
Ausblick
Was müssen Anleger nach dem Black Friday beobachten?
Die Schlusskurse nach Handelsende um 13:00 Uhr ET und die Black-Friday-Umsatzzahlen der Händler in der kommenden Woche.
Das OPEC+-Treffen am Sonntag, 29.11.
Den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, 4.12., 14:30 Uhr MEZ; Investing.com nennt eine Prognose von 90.000 neuen Stellen.
Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen oberhalb der 4,9-Prozent-Marke.
FAQ: Häufige Fragen zur Wall Street
Wie schlossen Dow Jones und S&P 500 am Black Friday?
Das lag zum Redaktionszeitpunkt noch nicht vor; der Handel endet um 13:00 Uhr New Yorker Zeit. Zwischenstand um 12:02 Uhr ET: Dow +1,17 Prozent, S&P 500 +1,43 Prozent.
Warum steigen die Renditen von US-Staatsanleihen?
Berichte sprechen von einer restriktiven Fed und starkem Wachstum; die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,92 Prozent.
Was kritisiert Trump an den BIP-Zahlen?
Er nannte die Revision auf 4,3 Prozent „fake“ und forderte eine Untersuchung.
Was heißt das für den DAX?
Der DAX schloss um 17:50 Uhr bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent); ein belegter direkter Zusammenhang besteht nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.