Nach Berichten von Eurasia Business News und Yahoo Finance pausierten die Zweifel an der Profitabilität von Künstlicher Intelligenz, angeschlagene Chipwerte erholten sich. Micron legte laut Yahoo um fast 7 Prozent zu, Sandisk laut Eurasia um 8,5 Prozent (Eröffnungsphase, Zwischenstände). Neun der elf S&P-Sektoren lagen bei Handelsbeginn im Plus, Energie vorn, Gesundheit hinten; Vertex Pharmaceuticals verlor 9,3 Prozent. Nvidia, das am Dienstag 5,86 Prozent und am Mittwoch 3,9 Prozent verloren hatte, eröffnete im Plus und drehte dann leicht ins Minus.