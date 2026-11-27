Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro, das EBITDA hat sich nahezu verdoppelt.

Was erwartet Wacker für 2026?

Ein EBITDA in der oberen Hälfte der Spanne von 625 bis 750 Millionen Euro.

Was sagt Jefferies?

Eine Bewertungsmarke von 78 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Wacker Chemie Aktie?

ISIN DE000WCH8881, WKN WCH888, Handelssymbol WCH, US-Handelssymbol WKCMF.