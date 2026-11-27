Die Wacker Chemie Aktie meldet sich mit starken Zahlen zurück. Der Münchner Chemiekonzern hat seinen Kerngewinn im dritten Quartal nahezu verdoppelt. Die Aktie notierte zuletzt bei rund 81 Euro.
Wacker Chemie Aktie: Kerngewinn fast verdoppelt – die stille Erholung beim Polysilizium-Riesen
EBITDA nahezu verdoppelt, Umsatz plus 9 Prozent und eine Prognose in der oberen Hälfte: Die Wacker Chemie Aktie überrascht positiv. Doch nicht alle Analysten trauen der Wende. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Wacker Chemie Aktie trägt die ISIN DE000WCH8881 und die WKN WCH888. In Deutschland lautet das Handelssymbol WCH, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol WKCMF gehandelt.
Die Zahlen
Kosten runter, Gewinn rauf
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro, das EBITDA hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt. Für das Gesamtjahr erwartet Wacker nun ein EBITDA in der oberen Hälfte der Spanne von 625 bis 750 Millionen Euro. Vorstandschef Christian Hartel betonte, das Unternehmen werde seine Ziele für 2026 erreichen.
Wacker zeigt, wie viel ein Sparprogramm bringen kann. Für eine echte Wende muss aber die Nachfrage zurückkommen.
Die Skeptiker
Jefferies bremst
Nicht alle Analysten sind überzeugt: Jefferies senkte die Bewertungsmarke auf 78 Euro, also unter den aktuellen Kurs. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Beschäftigten weiter, zum 30. September waren es 15.916. Für die Wacker Chemie Aktie stützen die Einsparungen das Ergebnis, die Nachfrage bleibt aber der entscheidende Faktor.
Häufige Fragen zur Wacker Chemie Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro, das EBITDA hat sich nahezu verdoppelt.
Was erwartet Wacker für 2026?
Ein EBITDA in der oberen Hälfte der Spanne von 625 bis 750 Millionen Euro.
Was sagt Jefferies?
Eine Bewertungsmarke von 78 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Wacker Chemie Aktie?
ISIN DE000WCH8881, WKN WCH888, Handelssymbol WCH, US-Handelssymbol WKCMF.
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