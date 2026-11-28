Warum ist die Vonovia Aktie DAX Gewinner der Woche?

Eine Absichtserklärung mit dem Freistaat Bayern über Investitionen von rund 2,1 Milliarden Euro gab der Aktie Rückenwind.

Welche ISIN und WKN hat die Vonovia Aktie?

Die ISIN lautet DE000A1ML7J1, die WKN A1ML7J, das Handelssymbol VNA. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter VONOY gehandelt.

Wie viele Wohnungen will Vonovia in Bayern bauen?

Im Gespräch sind bis zu 3.800 neue Wohnungen bis 2031, abschließend geplant sind sie noch nicht.