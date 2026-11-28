Die Vonovia Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Handelssymbol: VNA, US-Handelssymbol: VONOY) hat eine erfreuliche Woche hinter sich. Sie gewann 5,33 Prozent und schloss am Freitag bei 17,79 Euro. Damit ist der Bochumer Wohnungskonzern der zehntgrößte DAX Gewinner der Woche. Auf Jahressicht liegt die Vonovia-Aktie allerdings noch rund 32 Prozent im Minus.
Vonovia Aktie: DAX Gewinner der Woche – Milliardenpakt mit Bayern, plus 5,3 Prozent, kommt die Immobilien-Aktie endlich vom Fleck?
Die Vonovia Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 5,33 Prozent auf 17,79 Euro. Eine Absichtserklärung mit dem Freistaat Bayern über rund 2,1 Milliarden Euro Investitionen gab dem Bochumer Wohnungskonzern Rückenwind. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Analystenskepsis, dann Rückenwind: so lief die Woche der Vonovia Aktie
Ein Verkaufsvotum zu Wochenbeginn konnte die Erholung nicht stoppen.
Am Dienstag hob das Analysehaus Kempen sein Kursziel für die Vonovia Aktie zwar von 15,00 auf 15,50 Euro an, blieb aber bei seiner Verkaufsempfehlung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Aktie ließ sich davon kaum bremsen. Am Donnerstag legte sie um gut 1 Prozent zu und überwand die 50-Tage-Linie. Am Freitag folgte ein weiteres Plus von 1,22 Prozent.
Die Gründe
Der Bayern-Pakt: was den Wochengewinner antrieb
Am Donnerstag unterzeichnete Vonovia mit Bayerns Bauminister Christian Bernreiter eine Absichtserklärung. Bis 2031 will der Konzern rund 2,1 Milliarden Euro in bayerische Wohnungen und Quartiere investieren, etwa die Hälfte davon in Neubauten. Im Gespräch sind bis zu 3.800 neue Wohnungen, den Auftakt bildet ein Münchner Projekt mit 62 Wohnungen. Erprobt werden sollen schnellere Genehmigungen, serielle Bauweisen und Modulbau. Für die Vonovia Aktie ist das ein Signal, dass der Konzern wieder auf Wachstum schaltet.
Pakt mit Bayern
Rund 2,1 Milliarden Euro sollen bis 2031 fließen.
Neubau
Etwa die Hälfte ist für neue Wohnungen vorgesehen.
Charttechnik
Die Aktie überwand die 50-Tage-Linie.
Hoher Abschlag
Der Kurs liegt weit unter dem Substanzwert.
Einordnung
Schulden als Bremsklotz
Investiert ist mit der Absichtserklärung noch nichts, die Finanzierung soll von Projekt zu Projekt geprüft werden. Genau hier liegt das Problem: Die Nettoschulden entsprachen zuletzt dem 13,9-Fachen des bereinigten EBITDA, beim Schuldenabbau liegt Vonovia hinter dem eigenen Plan. Dem steht ein hoher Bewertungsabschlag gegenüber: Nach Berechnungen der Redaktion notiert die Aktie nur bei rund 38 Prozent des Substanzwerts.
Häufige Fragen zur Vonovia Aktie
Warum ist die Vonovia Aktie DAX Gewinner der Woche?
Eine Absichtserklärung mit dem Freistaat Bayern über Investitionen von rund 2,1 Milliarden Euro gab der Aktie Rückenwind.
Welche ISIN und WKN hat die Vonovia Aktie?
Die ISIN lautet DE000A1ML7J1, die WKN A1ML7J, das Handelssymbol VNA. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter VONOY gehandelt.
Wie viele Wohnungen will Vonovia in Bayern bauen?
Im Gespräch sind bis zu 3.800 neue Wohnungen bis 2031, abschließend geplant sind sie noch nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.