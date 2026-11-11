Vonovia Aktie: D. E. Shaw stockt Short-Wette auf - warum die Hedgefonds jetzt gegen den Immobilienriesen setzen!

Die Vonovia-Aktie gerät an der Börse erneut kräftig unter Druck! Während der Aktienkurs um 1,603 Prozent auf 16,88 Euro fällt, verschärft ein internationaler Hedgefonds seine Wette auf weiter sinkende Notierungen. D. E. Shaw & Co., L.P. hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 10. November 2026 von 0,79 Prozent auf 0,80 Prozent angehoben. Gleichzeitig halten mit Two Sigma Investments, BlackRock Financial Management und Citadel Advisors drei weitere bedeutende Finanzmarktakteure Short-Positionen beim deutschen Immobilienkonzern. Insgesamt summieren sich die zuletzt ausgewiesenen Leerverkaufspositionen auf beachtliche 3,17 Prozent des Aktienkapitals. Droht der Vonovia-Aktie angesichts dieser geballten Skepsis weiterer Verkaufsdruck oder könnte eine überraschende Verbesserung der Rahmenbedingungen die Shortseller auf dem falschen Fuß erwischen?