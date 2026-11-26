Konkret plant Vonovia bis 2031 Investitionen von mehr als 2 Milliarden Euro im Freistaat. Rund 1,1 Milliarden Euro sollen in bis zu 3.800 neue Wohnungen auf eigenen Grundstücken fließen, weitere 460 Millionen Euro in Projekte, die Vonovia erwerben könnte. Etwa 500 Millionen Euro sind für Instandhaltung und Modernisierung des Bestands vorgesehen, darunter energetische Sanierung und Quartiersentwicklung.

Politisch ist der Auftritt bemerkenswert. Söder kündigte an, Bayern werde weiter um Investoren werben und den Wohnungsbau fördern, im Doppelhaushalt stehen dafür 3,6 Milliarden Euro bereit. Vonovia-Chef Luka Mucic betonte, langfristige Investitionen brauchten politische Verlässlichkeit. Söder kritisierte zugleich die Berliner Vergesellschaftungspläne für große Wohnungskonzerne und warnte vor Folgen für Mieten und Bankenfinanzierung. Genau diese Debatte belastet die Vonovia-Aktie seit Wochen. Mucic warnt, Vergesellschaftung schaffe keine einzige zusätzliche Wohnung.