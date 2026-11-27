Was plant Vonovia in Bayern?

Investitionen von rund 2,1 Milliarden Euro bis 2031, davon etwa die Hälfte in Neubauten mit bis zu 3.800 Wohnungen.

Wie günstig ist die Aktie?

Der Kurs entspricht rund 38 Prozent des Nettovermögenswerts.

Was sagen Analysten?

Die LBBW nennt 18 Euro bei Halten, insgesamt reichen die Ziele von 17,70 bis 24,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Vonovia Aktie?

ISIN DE000A1ML7J1, WKN A1ML7J, Handelssymbol VNA, US-Handelssymbol VONOY.