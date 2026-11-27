Die Vonovia Aktie bekommt Rückenwind aus München. Am Donnerstag stieg das Papier im Xetra-Handel um bis zu 1,4 Prozent auf 17,61 Euro. Bereits am Montag hatte es die 50-Tage-Linie überwunden. Der größere Trend bleibt aber schwach: Seit März hat die Aktie rund ein Drittel an Wert verloren. Vonovia gehört zu den meistgesuchten Aktien.
Vonovia Aktie: 2,1 Milliarden für Bayern, Kurs bei nur 38 Prozent des Substanzwerts – dreht jetzt die Immobilien-Aktie?
Söder verkündet eine Wohnungsbau-Offensive, Vonovia investiert über 2 Milliarden Euro bis 2031, die Aktie steigt über die 50-Tage-Linie. Doch die LBBW hat gerade auf Halten abgestuft. Die große Analyse: was der Bayern-Deal bringt, wie billig die Vonovia Aktie wirklich ist und was die Zinsen damit zu tun haben.
Die Stammdaten: Die Vonovia Aktie trägt die ISIN DE000A1ML7J1 und die WKN A1ML7J. In Deutschland lautet das Handelssymbol VNA, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol VONOY gehandelt.
Der Deal
Söder und der Wohnungsbau
Vonovia und der Freistaat Bayern haben eine Absichtserklärung unterzeichnet. Der Konzern will bis 2031 rund 2,1 Milliarden Euro in Bayern investieren, etwa die Hälfte davon in Neubauten. Bis zu 3.800 neue Wohnungen sind im Gespräch, abschließend geplant sind sie noch nicht. Gemeinsam wollen die Partner prüfen, wie sich Bauen mit standardisierten Genehmigungen und Modulbau vereinfachen lässt. Ministerpräsident Markus Söder verweist auf 3,6 Milliarden Euro Wohnraumförderung im laufenden Doppelhaushalt.
Für Vonovia zählt nicht nur, wie viel gebaut wird, sondern wie schnell und wie günstig. Genau darum geht es in Bayern.
Die Bewertung
Billig, aber nicht ohne Grund
Gemessen am Wert der Immobilien wirkt die Vonovia Aktie spottbillig: Der Kurs entspricht nur rund 38 Prozent des Nettovermögenswerts. Operativ läuft es stabil, das bereinigte EBITDA stieg in neun Monaten um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Belastend wirken aber die hohen Zinsen, die Finanzierung und Bewertung verteuern. Die LBBW stufte die Aktie kürzlich auf Halten ab, mit einem Kursziel von 18 Euro. Insgesamt reichen die Ziele von 17,70 bis 24,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Zudem will Finanzvorstand Philip Grosse seinen Vertrag nicht verlängern.
Häufige Fragen zur Vonovia Aktie
Was plant Vonovia in Bayern?
Investitionen von rund 2,1 Milliarden Euro bis 2031, davon etwa die Hälfte in Neubauten mit bis zu 3.800 Wohnungen.
Wie günstig ist die Aktie?
Der Kurs entspricht rund 38 Prozent des Nettovermögenswerts.
Was sagen Analysten?
Die LBBW nennt 18 Euro bei Halten, insgesamt reichen die Ziele von 17,70 bis 24,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Vonovia Aktie?
ISIN DE000A1ML7J1, WKN A1ML7J, Handelssymbol VNA, US-Handelssymbol VONOY.
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