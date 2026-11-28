Es ist die verrückteste Geschichte, die die Wall Street 2026 geschrieben hat. Ende Juni lag Leopold Aschenbrenner mit seinem Hedgefonds Situational Awareness 439 Prozent im Plus. Ein Monat später war fast alles weg: minus 67 Prozent im Juli, Nachschussforderungen der Banken, Notverkauf fast des gesamten Aktiendepots an den Hedgefonds Citadel. Jetzt liegt die erste Depot-Liste nach dem Crash vor – und sie zeigt: Der junge Deutsche gibt nicht auf. Er wettet wieder auf die künstliche Intelligenz, diesmal aber ohne Kredit.