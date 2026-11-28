Es ist die verrückteste Geschichte, die die Wall Street 2026 geschrieben hat. Ende Juni lag Leopold Aschenbrenner mit seinem Hedgefonds Situational Awareness 439 Prozent im Plus. Ein Monat später war fast alles weg: minus 67 Prozent im Juli, Nachschussforderungen der Banken, Notverkauf fast des gesamten Aktiendepots an den Hedgefonds Citadel. Jetzt liegt die erste Depot-Liste nach dem Crash vor – und sie zeigt: Der junge Deutsche gibt nicht auf. Er wettet wieder auf die künstliche Intelligenz, diesmal aber ohne Kredit.
Von plus 439 auf minus 67 Prozent: Das Comeback-Depot von KI-Wunderkind Leopold Aschenbrenner – mit diesen Aktien wettet er jetzt wieder auf die KI
Erst über 400 Prozent Gewinn, dann der Margin Call und der Notverkauf an Citadel: Kein Hedgefonds hat 2026 so ein Drama erlebt wie Situational Awareness. Jetzt zeigt die Pflichtmeldung an die SEC, womit der junge Deutsche zurückschlägt: SharonAI, Bloom Energy, Nebius, Sandisk und Speicherchips. Alle Aktien mit ISIN und US-Handelssymbol, die neuesten Zitate aus dem Brief an die Investoren und die Argumente hinter jeder Wette.
Der Investor
Vom OpenAI-Forscher zum Star-Investor
Aschenbrenner stammt aus Deutschland und schloss mit 19 Jahren als Jahrgangsbester an der New Yorker Columbia University ab. Danach forschte er bei OpenAI an der Sicherheit von KI, bis er im April 2024 entlassen wurde. Wenige Wochen später veröffentlichte er den 165-seitigen Essay „Situational Awareness“, der im Silicon Valley zur Pflichtlektüre wurde. Seine These: Die KI braucht in den kommenden Jahren gewaltige Mengen an Chips, Strom und Rechenzentren. Ende 2024 startete er auf dieser Grundlage seinen Fonds mit Partner Carl Shulman und rund 225 Millionen Dollar. Zu den Geldgebern zählten die Stripe-Gründer Patrick und John Collison.
Die These ging zunächst spektakulär auf. 2025 erzielte der Fonds nach Gebühren 193 Prozent, im ersten Halbjahr 2026 noch einmal 439 Prozent. Laut Medienberichten verwaltete Aschenbrenner Anfang Juli einschließlich Krediten und privater Beteiligungen rund 45 Milliarden Dollar.
Der Absturz
Sechs Tage im Juli, die alles veränderten
Dann kippte die Stimmung bei den KI-Hardware-Aktien. Sandisk verlor vom Juni-Hoch bis zum Juli-Tief mehr als die Hälfte, der Nasdaq 100 gab über 10 Prozent nach. Für Aschenbrenner war das fatal: Er hatte auf jeden Dollar Kapital rund vier Dollar in Aktien investiert. Die Banken verlangten mehr Sicherheiten, am 30. Juli kaufte Citadel laut Reuters den Großteil des Aktiendepots in einem einzigen Block. Ausgerechnet an diesem Tag stiegen die verkauften Aktien um 20 Prozent und mehr.
Wir haben Sie in diesem Monat enttäuscht. Ich übernehme die volle Verantwortung für diese Ereignisse.
Laut dem Brief hat der Fonds danach alle Kredite zurückgeführt und alle Leerverkaufspositionen geschlossen. Die Aktien sind seitdem voll bezahlt, Nachschussforderungen kann es nicht mehr geben.
Die neuesten Zitate
Was Aschenbrenner jetzt sagt
Im Brief zum dritten Quartal, datiert auf den 24. November, zieht Aschenbrenner Bilanz. Im Quartal verlor der Fonds 65 Prozent, seit Jahresbeginn steht trotzdem ein Plus von 88,5 Prozent. Der Fehler lag nach seinen Worten nicht in der KI-These, sondern im Aufbau des Fonds: Der Kredit habe aus einem Rückschlag einen Totalschaden gemacht. „Zu früh zu sein ist dasselbe, wie falsch zu liegen“, schreibt er.
Die heutigen Chancen sind die mit dem höchsten Ertragspotenzial, das wir in der gesamten Geschichte des Fonds gesehen haben. Und doch haben wir auch gelernt, wie falsch wir liegen können und wie gnadenlos der Markt ist, wenn wir es tun.
Schwankungen ja. Eine Gefahr für die Existenz, selbst wenn wir völlig falsch liegen: niemals.
Seine Zuversicht begründet er mit kühnen Prognosen. Die großen KI-Labore könnten bis Ende 2027 zusammen mehr als eine Billion Dollar Jahresumsatz erzielen, der Markt preise nur einen Bruchteil des erwarteten Fortschritts ein. „Die rekursive Selbstverbesserung beginnt“, heißt es im Brief – also KI, die ihre eigene Weiterentwicklung beschleunigt.
Das Depot
Die Aktien im Aschenbrenner Depot
Zum Stichtag 30. September meldete Situational Awareness nur noch neun Positionen im Wert von 1,58 Milliarden Dollar. Rund zwei Drittel davon sind Kaufoptionen. Sie bringen mit wenig Kapitaleinsatz viel Wirkung, der Verlust ist aber auf den Einsatz begrenzt. Das komplette Depot von Leopold Aschenbrenner finden Sie auf aktiencheck.de.
SharonAI – US-Handelssymbol SHAZ
440,7 Millionen Dollar, 27,9 Prozent des Depots. Der australische Anbieter vermietet Rechenleistung auf Grafikchips für KI-Anwendungen. Aschenbrenner hält 8,07 Millionen Aktien und damit gut ein Fünftel der Klasse-A-Aktien. Das Argument: Spezialisierte Rechenzentrumsbetreiber, sogenannte Neoclouds, profitieren direkt von der Knappheit an KI-Rechenleistung.
Bloom Energy – ISIN US0937121079 · US-Handelssymbol BE
Kaufoptionen auf 1,4 Millionen Aktien, 389,2 Millionen Dollar, 24,7 Prozent. Bloom baut Brennstoffzellen, die Strom direkt am Rechenzentrum erzeugen. Das Argument: Strom ist für Aschenbrenner der größte Engpass der KI. Wer nicht jahrelang auf einen Netzanschluss warten will, braucht eigene Kraftwerke vor Ort.
Nebius – ISIN NL0009805522 · US-Handelssymbol NBIS
Kaufoptionen auf 1,41 Millionen Aktien, 332,6 Millionen Dollar, 21,1 Prozent. Der Amsterdamer KI-Cloud-Anbieter ist neu im Depot. Das Argument: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar. Allerdings senkte Nebius die Jahresprognose, weil sich Rechenzentren verzögern.
Sandisk – ISIN US80004C2008 · US-Handelssymbol SNDK
Kaufoptionen auf 105.000 Aktien, 182,7 Millionen Dollar, 11,6 Prozent. Im Juni hielt der Fonds noch knapp 2,5 Millionen Sandisk-Aktien im Wert von 5,7 Milliarden Dollar. Das Argument: KI-Modelle brauchen riesige Mengen an Flash-Speicher, die Preise für Speicherchips sind stark gestiegen.
Roundhill Memory ETF – US-Handelssymbol DRAM
Kaufoptionen auf 2,3 Millionen Anteile, 140,3 Millionen Dollar, 8,9 Prozent. Der Indexfonds bündelt Hersteller von Speicherchips. Das Argument: eine breite Wette auf den Speicher-Engpass, ohne sich auf einen einzelnen Hersteller festzulegen.
CleanSpark – ISIN US18452B2097 · US-Handelssymbol CLSK
38,9 Millionen Dollar, 2,5 Prozent. Der Bitcoin-Schürfer baut seine Standorte zu KI-Rechenzentren um. Das Argument: Die Firma verfügt über Grundstücke mit Stromanschluss, das knappste Gut der Branche.
IREN – ISIN AU0000185993 · US-Handelssymbol IREN
21,6 Millionen Dollar, 1,4 Prozent. Gleiche These wie bei CleanSpark: vom Bitcoin-Schürfer zum KI-Rechenzentrum. Der Fonds hat die Stückzahl aber um 94 Prozent reduziert.
Bitdeer – US-Handelssymbol BTDR
20,3 Millionen Dollar, 1,3 Prozent. Ein weiterer Schürfer mit großen Stromkapazitäten, die sich für KI nutzen lassen.
Fermi – US-Handelssymbol FRMI
11,2 Millionen Dollar, 0,7 Prozent. Neu im Depot. Fermi plant in Texas einen riesigen Energie- und Rechenzentrumspark. Das Argument: Strom und Rechenzentrum aus einer Hand.
Die versteckte Wette
Anthropic: die größte Position steht nicht in der Liste
Die wichtigste Beteiligung taucht in der 13F-Meldung gar nicht auf: Anthropic, der Entwickler des KI-Assistenten Claude. Situational Awareness stieg Anfang 2025 als privater Investor ein, die Beteiligung soll zuletzt rund 5 Milliarden Dollar wert gewesen sein. Seit dem Börsengang am 19. November ist die Anthropic-Aktie (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, US-Handelssymbol ANT) an der Nasdaq handelbar. Laut Brief ist der Fonds zum Ausgabepreis von 83 Dollar „weiterhin sehr optimistisch“, könne die Position aber wie jede andere Aktie verkleinern.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der Depot-Aktien
SharonAI: US-Handelssymbol SHAZ, Handelssymbol 87P
Bloom Energy: ISIN US0937121079, Handelssymbol 1ZB, US-Handelssymbol BE
Nebius: ISIN NL0009805522, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS
Sandisk: ISIN US80004C2008, Handelssymbol BW9, US-Handelssymbol SNDK
Roundhill Memory ETF: US-Handelssymbol DRAM
CleanSpark: ISIN US18452B2097, US-Handelssymbol CLSK
IREN: ISIN AU0000185993, US-Handelssymbol IREN
Bitdeer: US-Handelssymbol BTDR
Fermi: US-Handelssymbol FRMI
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
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