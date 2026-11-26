Am Morgen eröffnete die Volkswagen Aktie bei rund 66,70 Euro (+2,2 Prozent, 9:06 Uhr), im Tagesverlauf legte sie weiter zu. Mehrere Faktoren kamen zusammen. Marktbeobachter sprachen von wachsendem Vertrauen, dass die branchenspezifischen Risiken weitgehend im Kurs stehen. Dazu kamen Aussagen aus den USA zu geplanten neuen Zöllen: Sie sollen die bisherigen ersetzen und nicht zusätzlich gelten, und sie würden frühestens im Januar greifen. Autos zahlen bereits den 15-Prozent-Satz, der für EU-Importe diskutiert wird.

Auch Brüssel lieferte Rückenwind. Ab dem 1. Dezember begrenzt die EU die Einfuhr bestimmter Hybridfahrzeuge, vor allem aus China, per Quote je Herkunftsland und für höchstens 200 Tage. Das entlastet europäische Hersteller zumindest kurzfristig. Ein Beleg, dass der in Brüssel laufende Streit um das Verbrenner-Aus 2035 den heutigen Kurssprung ausgelöst hat, liegt nicht vor – wir ordnen ihn daher nicht als Ursache ein.

Der Autosektor zog insgesamt an: BMW legte rund 4,5 Prozent zu, Mercedes-Benz gut 3 Prozent. Die Volkswagen Aktie war damit nicht allein, aber im DAX die Nummer eins.