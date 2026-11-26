Die Volkswagen Aktie (Vz.) schloss im Xetra-Handel bei rund 68,24 Euro und führte den DAX an, der selbst um gut 2 Prozent auf 25.216 Punkte stieg.
Volkswagen Aktienanalyse: Plus 4,6 Prozent als DAX-Spitzenreiter, 36 Prozent Minus seit Jahresbeginn – ist das die Wende oder nur eine Atempause?
Die Volkswagen Aktie (Vz., ISIN DE0007664039) führt am Donnerstag den DAX an: 68,24 Euro, plus 4,6 Prozent. Die Volkswagen Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung und Analysten-Konsens ein – und zeigt, was die Volkswagen Aktienprognose der Märkte offen lässt.
Volkswagen Aktie im Fokus
Mehr als nur eine Erholung – was die Volkswagen Aktie jetzt antreibt
Kurssprung am Abend
Zahlen mit Schattenseite
Im dritten Quartal belastete die Porsche-Abschreibung das operative Ergebnis mit rund 5,9 Milliarden Euro Verlust; die Marge für 2026 soll nur noch bis 1 Prozent erreichen.
Bewertung am Boden
Das erwartete KGV liegt im mittleren einstelligen Bereich, die erwartete Dividendenrendite bei rund 7 Prozent – ein Abschlag, den der Markt für die Risiken verlangt.
Termine voraus
Die EU-Quote für Hybrid-Importe startet am 1. Dezember, die nächste Tarifrunde steht am 15. Dezember an.
Die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, VOW3, ISIN DE0007664039) war am Donnerstag der Star im DAX: Im Xetra-Handel schloss sie bei rund 68,24 Euro, ein Plus von 4,6 Prozent. Auslöser war ein breiter Erholungstag der europäischen Autowerte, auf den Anleger nach einem Sechsjahrestief des Branchenindex offenbar gewartet hatten.
Diese Volkswagen Aktienanalyse klärt, ob die Bewegung mehr ist als ein Reflex. Denn die Volkswagen Aktie liegt trotz des Tagesplus rund 36 Prozent unter dem Stand vom Jahresanfang und rund 37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 109,15 Euro aus dem Dezember 2025. Das Jahrestief von 61,62 Euro markierte die Aktie erst am Montag, den 23. November.
Was ist bei der Volkswagen Aktie passiert?
Am Morgen eröffnete die Volkswagen Aktie bei rund 66,70 Euro (+2,2 Prozent, 9:06 Uhr), im Tagesverlauf legte sie weiter zu. Mehrere Faktoren kamen zusammen. Marktbeobachter sprachen von wachsendem Vertrauen, dass die branchenspezifischen Risiken weitgehend im Kurs stehen. Dazu kamen Aussagen aus den USA zu geplanten neuen Zöllen: Sie sollen die bisherigen ersetzen und nicht zusätzlich gelten, und sie würden frühestens im Januar greifen. Autos zahlen bereits den 15-Prozent-Satz, der für EU-Importe diskutiert wird.
Auch Brüssel lieferte Rückenwind. Ab dem 1. Dezember begrenzt die EU die Einfuhr bestimmter Hybridfahrzeuge, vor allem aus China, per Quote je Herkunftsland und für höchstens 200 Tage. Das entlastet europäische Hersteller zumindest kurzfristig. Ein Beleg, dass der in Brüssel laufende Streit um das Verbrenner-Aus 2035 den heutigen Kurssprung ausgelöst hat, liegt nicht vor – wir ordnen ihn daher nicht als Ursache ein.
Der Autosektor zog insgesamt an: BMW legte rund 4,5 Prozent zu, Mercedes-Benz gut 3 Prozent. Die Volkswagen Aktie war damit nicht allein, aber im DAX die Nummer eins.
Wie sieht das Geschäft hinter der Volkswagen Aktie aus?
Volkswagen ist einer der größten Autokonzerne der Welt, mit Marken von Volkswagen Pkw über Audi, Škoda und Seat/Cupra bis zu Porsche und den Nutzfahrzeugen. Hinzu kommt das Finanzdienstleistungsgeschäft. Der Konzern steckt in einem teuren Umbau: Das Elektro- und Softwaregeschäft verschlingt Milliarden, während Chinas Markt schrumpft und die Zölle auf Exporte in die USA die Margen drücken. Ein von Medien berichtetes Sparprogramm zielt auf eine Kostensenkung von rund 20 Prozent bis Ende 2028; offiziell bestätigt ist diese Zahl nicht.
Wie sind die Zahlen: Was verdient Volkswagen noch?
Das dritte Quartal (Bericht vom 29. Oktober) war das Quartal der Abschreibungen. Der Umsatz sank auf 75,3 Milliarden Euro nach 80,3 Milliarden im Vorjahr. Das operative Ergebnis rutschte auf rund minus 5,9 Milliarden Euro, vor allem wegen einer Goodwill-Abschreibung von 6,4 Milliarden Euro auf Porsche. Je Aktie stand ein Verlust von 9,24 Euro. Über neun Monate bleibt das operative Ergebnis mit 0,07 Milliarden Euro knapp positiv, nach 5,41 Milliarden im Vorjahr.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|75,3 Mrd. €
|80,3 Mrd. €
|Operatives Ergebnis
|-5,9 Mrd. €
|-1,3 Mrd. €
|Auslieferungen
|1,89 Mio.
|2,20 Mio.
|Operatives Ergebnis, neun Monate
|0,07 Mrd. €
|5,41 Mrd. €
Operatives Ergebnis inklusive Sondereffekten. Zahlen laut Unternehmensmitteilung vom 29.10.2026, gerundet.
Quelle: Volkswagen AG, Zwischenbericht Q3 2026
Die Prognose wurde deutlich gekappt: Für 2026 erwartet Volkswagen nur noch eine operative Marge von bis zu 1 Prozent, zuvor waren 4,0 bis 5,5 Prozent im Plan. Positiv fällt der Cashflow aus: Der Netto-Cashflow der Automobilsparte liegt mit 4,4 Milliarden Euro bis September schon innerhalb der Jahresspanne von 3 bis 6 Milliarden Euro, die Netto-Liquidität beträgt rund 33 Milliarden Euro.
Ist die Volkswagen Aktie billig? Bewertung im Vergleich
Auf Basis der Konsens-Gewinnschätzung von rund 12,10 Euro je Aktie ergibt sich ein erwartetes KGV 2026 von rund 5,6; andere Auswertungen kommen wegen unterschiedlicher Gewinnbasis auf niedrigere Werte. Die Dividende für 2025 betrug 5,26 Euro, für 2026 rechnet der Markt mit 4,80 bis 4,94 Euro – rechnerisch eine Rendite von rund 7 Prozent.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|Dividendenrendite
|Margen-Ausblick 2026
|Volkswagen (Vz.)
|ca. 5,6
|rund 7 %
|bis 1 %
|Mercedes-Benz
|ca. 7,8
|rund 7 %
|Pkw-Marge 2–3 %
Schätzungen des Analysten-Konsenses, Stand 18.–26.11.2026, teils gerundet; Gewinnbasen unterscheiden sich je nach Erhebung.
Quelle: Analysten-Konsens, eigene Berechnungen
Was sagen Analysten zur Volkswagen Aktienprognose?
Die Spanne ist groß. Im Konsens der Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel für die Volkswagen Aktie bei rund 98 Euro, die Spanne reicht von 67 bis 120 Euro; eine andere Erhebung nennt einen höheren Durchschnitt. Eine Mehrheit der Analysten rät demnach zum Kauf, Verkaufsempfehlungen sind selten. Gleichzeitig wurden Kursziele zuletzt mehrfach gesenkt. Zum aktuellen Kurs von 68,24 Euro liegt das Konsens-Kursziel rechnerisch rund 44 Prozent höher – ein Abstand, der vor allem die Skepsis gegenüber den Gewinnschätzungen widerspiegelt.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs (Xetra, 26.11.)
|68,24 €
|Konsens-Kursziel (Ø)
|rund 98 €
|Spanne der Kursziele
|67–120 €
Erhebungen weichen ab (Ø-Kursziel je nach Stichtag und Zahl der Analysten 98–109 €). Keine Anlageempfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 25./26.11.2026
Wie sieht die Volkswagen Aktie charttechnisch aus?
Der Abwärtstrend seit Dezember 2025 ist intakt. Die Volkswagen Aktie notiert unter der 200-Tage-Linie (rund 80 Euro) und knapp unter der 50-Tage-Linie bei rund 69,20 Euro, die sich als nächster Widerstand anbietet; darüber wird die runde Marke von 70 Euro genannt. Unterstützung sehen Chartbeobachter bei rund 65 Euro, dem Schlusskurs vom Mittwoch, und beim Jahrestief von 61,62 Euro. Der heutige Tagesgewinn hat den Kurs über die Marke von 65 Euro gehoben, ohne den Trend zu drehen.
Chancen und Risiken: Was für und gegen die Volkswagen Aktie spricht
Wie könnte die Volkswagen Aktienprognose aussehen? Szenarien aus dem Markt
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert vor allem drei Pfade. Im günstigen Szenario stabilisieren sich Zölle und China-Absatz, der Cashflow trägt die Dividende und die Aktie nähert sich in Richtung des Konsens-Kursziels. Im Basisszenario pendelt die Volkswagen Aktie zwischen dem Jahrestief bei 61,62 Euro und der 200-Tage-Linie bei rund 80 Euro, solange Marge und Tarifstreit offen bleiben. Im ungünstigen Szenario scheitern die Verhandlungen, Streiks im Januar belasten, und weitere Abschreibungen drücken die Gewinnschätzungen. Welches Szenario eintritt, ist offen; die Spanne der Analystenziele von 67 bis 120 Euro zeigt, wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen.
Was Anleger jetzt bei der Volkswagen Aktie beobachten
FAQ: Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Wie hat sich die Volkswagen Aktie heute entwickelt? Die Volkswagen Aktie (Vz.) schloss im Xetra-Handel bei rund 68,24 Euro und gewann 4,6 Prozent. Sie war größter DAX-Gewinner.
Wie lautet die aktuelle Volkswagen Aktienprognose der Analysten? Im Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 98 Euro, die Spanne reicht von 67 bis 120 Euro. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was steckt hinter der Volkswagen Aktienanalyse zum dritten Quartal? Eine Porsche-Abschreibung von 6,4 Milliarden Euro drückte das operative Ergebnis auf rund minus 5,9 Milliarden Euro; der Netto-Cashflow der Automobilsparte blieb positiv.
Zahlt die Volkswagen Aktie eine Dividende? Für 2025 zahlte Volkswagen 5,26 Euro je Vorzugsaktie; für 2026 rechnet der Markt mit 4,80 bis 4,94 Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 werden im März 2027 erwartet; der genaue Termin steht im Finanzkalender des Unternehmens.
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