Volkswagen Aktie unter Beschuss! Marshall Wace verschärft seine Milliarden-Wette auf fallende Kurse!

Die Volkswagen-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Mit der Erhöhung seiner Netto-Leerverkaufsposition von 0,61 Prozent auf 0,71 Prozent hat Marshall Wace LLP seine Wette auf fallende Kurse am 12. November 2026 um rund 16,4 Prozent ausgeweitet. Gegenüber dem Stand vom 11. September beträgt der Anstieg sogar 42 Prozent. Damit verstärkt der Hedgefonds seine Positionierung deutlich, während die Volkswagen-Aktie aktuell bei 67,10 Euro notiert und 0,22 Prozent verliert. Die Entwicklung zeigt, dass zumindest ein bedeutender institutioneller Investor weiterhin Risiken für die Aktie sieht. Gleichzeitig bleibt offen, ob sich diese Einschätzung tatsächlich bestätigt. Für Anleger ist die erhöhte Short-Position ein Warnsignal, aber noch kein Beleg für bevorstehende Kursverluste. Sollte Volkswagen seine Profitabilität verbessern und bei der Transformation des Geschäftsmodells Fortschritte erzielen, könnten die Leerverkäufer unter Druck geraten. Bleiben die wirtschaftlichen Herausforderungen dagegen bestehen, dürfte die skeptische Positionierung zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten. Eines steht fest: Marshall Wace setzt bei Volkswagen zunehmend auf Gegenwind – doch ob daraus tatsächlich ein Sturm wird, entscheidet am Ende die Geschäftsentwicklung des Automobilkonzerns!