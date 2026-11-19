aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 08:48 5 Min.

Volkswagen hat zwei grüne Hybrid-Anleihen über zusammen 1,95 Milliarden Euro platziert, mit Kupons von 6,875 und 7,25 Prozent und rund 250 Basispunkten Aufschlag auf VW-Senior-Anleihen. Was die Papiere auszeichnet und was sie über das Kreditrisiko des Konzerns verraten.

Kupon der Hybrid-Anleihe über 1.000 Mio. Euro (ISIN XS3565308452) 6,875% Kupon der Hybrid-Anleihe über 950 Mio. Euro (ISIN XS3565308379) 7,250% Aufschlag auf ausstehende VW-Senior-Anleihen (Bloomberg-Berechnung) rund 250 Bp Stückelung je Anleihe 100.000 Euro Quelle : Briefs.co (05.11.2026), finanzen.net (Abruf 19.11.2026), Volkswagen Investor Relations

Volkswagen hat sich am Anleihemarkt Geld geholt – und dafür deutlich mehr bezahlt als sonst. Die Volkswagen International Finance N.V. platzierte am 5. November zwei grüne, nachrangige Hybrid-Anleihen über zusammen 1,95 Milliarden Euro, begeben wurden sie am 10. November. Die Anleihe über 1.000 Millionen Euro (ISIN XS3565308452) trägt einen Kupon von 6,875 Prozent, die Anleihe über 950 Millionen Euro (ISIN XS3565308379) 7,25 Prozent; beide haben keine feste Endfälligkeit und eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Papiere sind von der Volkswagen AG garantiert. Rendite meint die jährliche Verzinsung bezogen auf den Kaufkurs, der Kupon ist der aufgedruckte Zinssatz.

Was ist eine Hybrid-Anleihe und warum zahlt Volkswagen so viel Kupon?

Eine Hybrid-Anleihe steht zwischen Fremd- und Eigenkapital. Sie ist nachrangig, wird also im Insolvenzfall erst nach den normalen (Senior-)Anleihen bedient, und hat keine feste Laufzeit. Der Emittent kann sie zu bestimmten Terminen kündigen, muss es aber nicht. Für dieses höhere Risiko verlangen Anleger einen Aufschlag. Nach Berechnungen von Bloomberg, zitiert von Briefs.co, liegt er bei rund 250 Basispunkten (2,5 Prozentpunkte) über den ausstehenden Senior-Anleihen von Volkswagen. Als Renditen zum Platzierungszeitpunkt nennt Briefs 7,1 und 7,45 Prozent.

Nach den Angaben von Briefs waren die Orderbücher je Tranche mehr als achtfach überzeichnet, die Quelle ist dort allerdings anonym. Das Moody's-Rating der Tranche mit 7,25 Prozent nennt finanzen.net mit Baa3, der untersten Stufe des Investment Grade; Ratings von S&P und Fitch für beide Papiere ließen sich nicht belegen.

Die beiden Volkswagen-Hybrid-Anleihen im Überblick Merkmal Tranche 1 Tranche 2 ISIN XS3565308452 XS3565308379 Kupon 6,875% p.a. 7,250% p.a. Volumen 1.000 Mio. € 950 Mio. € Laufzeit unbefristet (Hybrid) unbefristet (Hybrid) Erster Kündigungstermin 10.08.2032 10.11.2034 Erster Kupontermin 10.08.2027 10.11.2027 Stückelung 100.000 € 100.000 € Rating (Moody's) nicht belegt Baa3 Erster Kündigungstermin laut finanzen.net; Volkswagen IR nennt die Kündigungsfristen als „NC 5,75“ bzw. „NC 8“ Jahre. Quelle : finanzen.net, Volkswagen IR

Wofür braucht Volkswagen das Geld?

Der Konzern nutzt die Mittel nach den vorliegenden Angaben teils, um zwei bestehende Hybrid-Anleihen mit Kupons von 3,875 und 3,748 Prozent zu refinanzieren, die 2027 kündbar sind. Der Rest soll in förderfähige Projekte nach dem Green-Finance-Rahmenwerk des Konzerns fließen. Der Kuponsprung gegenüber den alten Papieren zeigt, wie stark sich das Zinsniveau verändert hat: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 18. November bei 3,37 Prozent (dpa-AFX, 16:20 Uhr MEZ), die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt bei rund 5,06 Prozent (Trading Economics, 19.11., früh MEZ).

Dazu kommt der Geschäftsverlauf. Laut Briefs meldete Volkswagen für das dritte Quartal einen operativen Verlust von 5,86 Milliarden Euro. Für Anleihegläubiger zählt weniger der Gewinn als die Frage, ob der Konzern Zinsen und Rückzahlung stemmen kann. Der Risikoaufschlag von 250 Basispunkten zeigt, dass der Markt diese Frage nicht trivial sieht. Auch die Volkswagen Aktie reagiert auf solche Meldungen, doch Aktionäre und Anleihegläubiger stehen in unterschiedlichen Rängen: Hybrid-Anleihen werden vor Dividenden bedient, aber nach den Senior-Gläubigern.

Wann kann Volkswagen die Hybrid-Anleihe kündigen und was passiert danach?

Der Emittent darf zu jedem Zinstermin ab dem jeweiligen ersten Kündigungstermin kündigen – bei Tranche 1 ab dem 10. August 2032, bei Tranche 2 ab dem 10. November 2034. Zusätzlich gibt es einen Clean-up-Call: Ist ein hoher Teil der Anleihe zurückgekauft (hier 20 Prozent Restvolumen), kann der Rest zu 100 Prozent gekündigt werden. Wird nicht gekündigt, werden die Zinssätze laut Anleihebedingungen neu festgesetzt; die genaue Formel ließ sich in den öffentlich zugänglichen Quellen nicht belegen. Wer eine Hybrid-Anleihe hält, kann also nicht fest mit einer Rückzahlung zu einem bestimmten Datum rechnen. Eine Börsennotierung ist laut Volkswagen Investor Relations nicht vermerkt („not listed“), die Handelbarkeit ist daher unklar.

Was dafür spricht Hoher Kupon: 6,875 und 7,25 Prozent liegen weit über der Rendite von Bundesanleihen.

Starke Nachfrage: Die Orderbücher waren laut Briefs je Tranche mehr als achtfach überzeichnet.

Garantie der Volkswagen AG und Investment-Grade-Rating der Tranche 2 (Moody's Baa3).

Grüne Verwendung der Mittel nach dem Green-Finance-Rahmenwerk. Was dagegen spricht Nachrang und Hybrid-Struktur: Im Insolvenzfall werden Hybrid-Gläubiger nach Senior-Gläubigern bedient, Verlust bis zum Totalverlust möglich.

Keine feste Rückzahlung: Eine Kündigung liegt allein beim Emittenten, die Laufzeit ist unbefristet.

Operativer Verlust im dritten Quartal laut Briefs: Das Kreditrisiko ist gestiegen.

Liquiditätsrisiko: nicht als börsennotiert vermerkt, Stückelung 100.000 Euro; Kursschwankungen und Zinsänderungsrisiko.

Welche Termine sind für die Volkswagen Anleihe wichtig?

Der erste Kupon der Tranche 1 ist am 10. August 2027 fällig, der erste Kupon der Tranche 2 am 10. November 2027. Im Blick stehen außerdem Ratingentscheidungen der Agenturen und die nächsten Quartalszahlen von Volkswagen. Die genannten Daten sind Angaben Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.

Häufige Fragen zur Volkswagen Anleihe

Was ist die Volkswagen Hybrid-Anleihe? Es sind zwei grüne, nachrangige Anleihen der Volkswagen International Finance N.V. mit Garantie der Volkswagen AG, Kupon 6,875 und 7,25 Prozent, ohne feste Laufzeit. Kann man die Volkswagen Anleihe an der Börse kaufen? Laut Volkswagen Investor Relations ist keine Börsennotierung vermerkt; die Stückelung beträgt 100.000 Euro. Dies ist keine Zeichnungsaufforderung, maßgeblich sind die Anleihebedingungen. Wie sicher sind Hybrid-Anleihen? Sie sind nachrangig und tragen ein höheres Ausfall- und Kursrisiko als Senior-Anleihen. Was bedeutet NC 5,75? Die Anleihe ist frühestens nach 5,75 Jahren kündbar („non-call“).