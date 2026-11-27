Genannt werden Maschinenbau und Autoindustrie, außerdem Stahl, Aluminium, Chemikalien, Batterien, Roboter, Satelliten, Papier, Zement und Glas. Ausgenommen sind Gas und Öl, bestimmte Halbleiter, Arzneimittel, nicht anbaubare Lebensmittel und kritische Mineralien. Autos, Stahl und Aluminium laufen laut aktiencheck.de bereits unter eigenen Zöllen nach Section 232; bei doppelter Betroffenheit zähle der höhere Satz, die neuen Zölle kämen nicht obendrauf. Konkrete Unternehmen nennen die Berichte nicht.

Am Aktienmarkt zeigte sich am Freitag kein klares Zolldiktat. Der DAX schloss bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent), der europäische Autoindex erholte sich leicht und liegt laut dpa-AFX auf dem tiefsten Stand seit 2020 (27.11.2026, 18:02 Uhr). Einen belegten direkten Zusammenhang zwischen Zollmeldung und Freitagshandel gibt es nicht; das stellt auch die Analyse vom 27.11. klar. Für Autoaktien, Maschinenbauer und Chemiewerte bleibt das Risiko ein Faktor unter mehreren, neben China-Geschäft, Ölpreis und Zinsen.