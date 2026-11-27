Die neuen US-Zölle auf die EU, China und zwölf weitere Handelspartner sind angekündigt, aber noch nicht in Kraft. Das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer stellte sie am Mittwoch, 25. November 2026, nach einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken vor (Börsen-Zeitung, t-online). Für Anleger zählt jetzt weniger die Höhe der Sätze als der Zeitplan: Wann beginnen Anhörungen, wann würden Zölle gelten, und was passiert mit dem Stillhalteabkommen mit China? Die Volkswagen Aktie (Ticker VOW, Xetra) und andere Autowerte stehen dabei im Fokus, weil die US-Regierung nach einem Vertreter besonders Maschinenbau und Autoindustrie ins Visier nimmt (t-online).
US-Zölle: Stillhalteabkommen mit China endet am 10. Januar, G20 in Miami im Dezember – wie viel Zollrisiko steckt in Volkswagen Aktie und DAX?
Die neuen US-Zölle von 15 Prozent auf EU-Waren und 20 Prozent auf China-Importe sind erst ein Vorschlag. Entscheidend ist der Fahrplan: Anhörungen, frühestens Januar Inkrafttreten, Ende des China-Stillhalteabkommens am 10. Januar und der G20-Gipfel im Dezember. Was das für Volkswagen Aktie, Autowerte und Maschinenbauer heißt.
Der Fahrplan
Welche Termine entscheiden über die US-Zölle auf EU und China?
|Datum
|Ereignis
|25.11.2026
|Ankündigung durch das Büro des US-Handelsbeauftragten
|laufend
|Anhörungs- und Kommentarverfahren
|14. bis 15. Dezember 2026
|G20-Gipfel in Miami (Trump National Doral), Handelsabkommen erwartet
|10. Januar 2027
|Ende des einjährigen US-China-Stillhalteabkommens, sofern nicht verlängert
|frühestens Januar 2027
|mögliches Inkrafttreten der neuen Zölle
Die Zollsätze sollen laut Medienberichten im Federal Register veröffentlicht werden; die Redaktion hat dies nicht geprüft. Ein Anhörungstermin ist in den Quellen nicht genannt.
Quelle: Börsen-Zeitung, t-online (jeweils 25.11.2026), aktiencheck.de (27.11.2026), G20-Termin: wisevoter und World Today Journal (24.11.2026)
Die Zölle sollen laut Börsen-Zeitung nicht zu den im Juli verhängten Zöllen von 10 beziehungsweise 12,5 Prozent auf rund 60 Partner addiert werden. Für China gilt der Satz von 20 Prozent als Obergrenze aus dem Stillhalteabkommen, das am 10. Januar ausläuft; rund 30 Milliarden Dollar an Importen sind ausgenommen. Für die EU nennen die Quellen 15 Prozent, bislang gelten für die meisten Waren 10 Prozent. Die EU hatte nach t-online seit Juli 2026 ihre Zölle auf US-Industriegüter abgeschafft. Für Japan, Südkorea und Taiwan nennen Börsen-Zeitung und t-online eine Obergrenze von 15 Prozent, für Malaysia 19 Prozent; Verfahren gegen Mexiko und Norwegen laufen noch. Die aktiencheck.de-Analyse vom 27.11.2026 nennt für einzelne Länder höhere Spannen – die Quellen widersprechen sich.
Die Branchen
Welche Aktien und Branchen sind im Blick der Zollpolitik?
Genannt werden Maschinenbau und Autoindustrie, außerdem Stahl, Aluminium, Chemikalien, Batterien, Roboter, Satelliten, Papier, Zement und Glas. Ausgenommen sind Gas und Öl, bestimmte Halbleiter, Arzneimittel, nicht anbaubare Lebensmittel und kritische Mineralien. Autos, Stahl und Aluminium laufen laut aktiencheck.de bereits unter eigenen Zöllen nach Section 232; bei doppelter Betroffenheit zähle der höhere Satz, die neuen Zölle kämen nicht obendrauf. Konkrete Unternehmen nennen die Berichte nicht.
Am Aktienmarkt zeigte sich am Freitag kein klares Zolldiktat. Der DAX schloss bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent), der europäische Autoindex erholte sich leicht und liegt laut dpa-AFX auf dem tiefsten Stand seit 2020 (27.11.2026, 18:02 Uhr). Einen belegten direkten Zusammenhang zwischen Zollmeldung und Freitagshandel gibt es nicht; das stellt auch die Analyse vom 27.11. klar. Für Autoaktien, Maschinenbauer und Chemiewerte bleibt das Risiko ein Faktor unter mehreren, neben China-Geschäft, Ölpreis und Zinsen.
Die Reaktionen
Wie reagieren Brüssel und Peking auf die Zollpläne?
Ein Sprecher der EU-Kommission sagte laut t-online: „Die Behauptung, Europa sei ein Verursacher struktureller Überkapazitäten, weisen wir entschieden zurück.“ Die Kommission erwartet, dass Washington die vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent respektiert; bei einer Verletzung könne die EU ihre Zugeständnisse aussetzen. Handelskommissar Šefčovič sieht Europa als Leidtragenden von Überkapazitäten anderswo, der SPD-Politiker Bernd Lange nannte die Vorwürfe absurd. Das chinesische Außenministerium betont, ein Handelskrieg sei in niemandes Interesse. Die US-Seite rechnet nach Börsen-Zeitung nicht mit Vergeltung. Ein Treffen von Donald Trump und Xi Jinping soll laut aktiencheck.de beim G20-Gipfel stattfinden – eine Bestätigung aus erster Hand liegt der Redaktion nicht vor.
Häufige Fragen zu den US-Zöllen
Wann treten die neuen US-Zölle in Kraft? Frühestens im Januar 2027, nach Anhörungen und Kommentarverfahren.
Wie hoch sind die Zölle auf EU-Waren? Vorgesehen sind 15 Prozent, bisher gelten für die meisten Waren 10 Prozent.
Was passiert am 10. Januar? Dann läuft das einjährige Stillhalteabkommen zwischen den USA und China aus, sofern es nicht verlängert wird.
Was heißt das für die Volkswagen Aktie? Eine belastbare Aussage gibt es nicht; das Risiko hängt von Zeitplan, Ausnahmen und der Abgrenzung zu bestehenden Autozöllen ab.
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