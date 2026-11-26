Die Volkswagen Aktie (Vorzüge, Ticker VOW3, ISIN DE0007664039) war am Donnerstag der stärkste Wert im DAX: Auf Xetra stand sie um 17:29 Uhr bei 68,24 Euro, ein Plus von 4,60 Prozent, der DAX schloss 2,14 Prozent höher bei 25.231 Punkten. Die Volkswagen Aktienprognose der Analysten liegt allerdings deutlich über dem Kurs: Im Schnitt erwarten die Häuser ein Kursziel von 99,30 Euro, die Spanne reicht von 70 bis 120 Euro. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie – und sie stehen gegen einen Konzern, der in den ersten neun Monaten operativ nur noch 71 Millionen Euro verdient hat.
Volkswagen Aktie Prognose: Analysten-Konsens bei 99 Euro, Kurs bei 68 – trägt die Brüsseler Hybrid-Bremse die Erholung?
Die Volkswagen Aktie springt vom Jahrestief, die Volkswagen Aktienprognose der Analysten bleibt weit darüber: Ø-Kursziel 99 Euro, Spanne 70 bis 120 Euro. Zahlen, Guidance, Konsens, Szenarien und Termine im Überblick.
Was ist bei der Volkswagen Aktie zuletzt passiert?
Die Autowerte erholten sich am Donnerstag vom Sechsjahrestief des europäischen Autoindex vom 23. November. Auslöser war vor allem eine Meldung aus Brüssel: Die EU-Kommission will ab dem 1. Dezember 2026 für höchstens 200 Tage Einfuhrquoten für bestimmte Hybridfahrzeuge einführen, vor allem aus China. Hinzu kam eine Branchenstudie von JPMorgan, die für 2027 überwiegend optimistisch ausfällt und Autobauer als Dividendenwerte mit Kurspotenzial beschreibt. Die Volkswagen Aktie war bereits am Mittwoch unter den DAX-Gewinnern gewesen, als sie bei 65,24 Euro schloss (Xetra). Das Jahrestief liegt bei 61,62 Euro (23. November 2026), das 52-Wochen-Hoch bei 109,15 Euro (15. Dezember 2025). Die Volkswagen Aktie notiert damit rund 37 Prozent unter dem Hoch.
Das Geschäftsmodell der Volkswagen Aktie in Kürze
Der Volkswagen-Konzern baut und verkauft Fahrzeuge unter den Marken Volkswagen, Audi, Škoda, Cupra und Porsche und betreibt zusätzlich Finanzdienstleistungen. Zum 30. September 2026 beschäftigte er 648.100 Menschen, nach 662.900 Ende 2025. In den ersten neun Monaten lieferte der Konzern 6,011 Millionen Fahrzeuge aus, 9,0 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Volkswagen Aktie ist damit ein Wert, an dem sich Konjunktur, Chinageschäft, Zollpolitik und Regulierung gleichzeitig ablesen lassen.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
Nach den Konzernangaben stand nach neun Monaten ein Umsatz von 233,4 Milliarden Euro (Vorjahr 238,7 Milliarden, minus 2,2 Prozent). Das operative Ergebnis fiel auf 71 Millionen Euro nach 5,408 Milliarden Euro, die operative Umsatzrendite lag bei 0,0 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern drehte auf minus 2,72 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 3,405 Milliarden Euro. Im dritten Quartal sank das operative Ergebnis auf minus 5,86 Milliarden Euro bei 75,3 Milliarden Euro Umsatz; Sonderbelastungen summierten sich im Quartal auf rund 7,76 Milliarden Euro, in den neun Monaten auf rund 8,69 Milliarden Euro. Positiv: Der Netto-Cashflow der Automobile-Sparte stieg auf 4,394 Milliarden Euro (Vorjahr 1,797 Milliarden Euro), die Nettoliquidität lag bei rund 33 Milliarden Euro.
Die Unternehmensprognose für 2026 sieht einen Umsatz von rund 315 Milliarden Euro vor, eine operative Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent, einen Netto-Cashflow der Automobile-Sparte von 3 bis 6 Milliarden Euro und eine Nettoliquidität von 32 bis 34 Milliarden Euro. Die Dividende für 2025 betrug 5,26 Euro je Vorzugsaktie.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz (Mrd. EUR)
|317,5
|322,0
|327,0
|Operatives Ergebnis (Mrd. EUR)
|2,8
|14,7
|17,4
|Gewinn je Aktie (EUR)
|–
|17,77
|21,78
|KGV bei 68,24 EUR
|–
|rund 3,8
|rund 3,1
|Dividende je Aktie (EUR)
|4,59
|5,53
|6,47
|Dividendenrendite
|rund 6,7 %
|rund 8,1 %
|rund 9,5 %
Konsens von 19 Analysten, Stand 26.11.2026. KGV und Dividendenrendite eigene Rechnung auf Basis von 68,24 EUR. Für 2026 gehen die Gewinnschätzungen wegen der Sonderbelastungen stark auseinander und werden hier nicht ausgewiesen.
Quelle: Analystenkonsens (Stand 26.11.2026), eigene Rechnung
Wie lautet die Volkswagen Aktienprognose der Analysten?
Laut der Analystenübersicht vom 24. November raten 6 Häuser zum Kauf, 5 zum Halten, keines zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 99,30 Euro und damit rund 45 Prozent über dem Kurs von 68,24 Euro; das höchste Ziel beträgt 120 Euro (Jefferies, Barclays), das niedrigste 70 Euro. Wichtig für die Einordnung: Einige Ziele stammen noch aus dem Sommer oder Herbst und berücksichtigen die Sonderbelastungen des dritten Quartals nur teilweise. Auffällig ist zudem, dass VW nach Angaben von Marktbeobachtern in den vergangenen drei Quartalen die Gewinnerwartungen verfehlt hat.
Welches Kursziel trauen Analysten der Volkswagen Aktie zu?
Die jüngsten Einzelurteile reichen vom vorsichtigen Halten bis zum Kauf mit Ziel über 100 Euro. Zuletzt senkte Kepler Cheuvreux am 23. November das Ziel von 75 auf 70 Euro (Hold), während JPMorgan am 25. November bei „Neutral“ blieb, nachdem das Ziel am 30. Oktober von 110 auf 85 Euro gesenkt worden war.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Kepler Cheuvreux
|Hold
|70 EUR (zuvor 75)
|23.11.2026
|Analystenstudie
|UBS
|Neutral
|70 EUR
|19.11.2026
|Analystenstudie
|DZ Bank (M. Punzet)
|Halten
|fairer Wert 73 EUR
|12.11.2026
|Analystenstudie
|Bernstein
|Market-Perform
|80 EUR
|05.11.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan
|Neutral
|85 EUR (zuvor 110)
|30.10.2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank
|Buy
|100 EUR (zuvor 105)
|02.11.2026
|Analystenstudie
|HSBC
|Buy
|107 EUR (zuvor 115)
|05.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies
|Buy
|120 EUR
|29.10.2026
|Analystenstudie
Ratings und Ziele Dritter, unverändert wiedergegeben; kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de. Weitere Häuser (u. a. Berenberg, Goldman Sachs) liegen außerhalb des Zeitraums der letzten sechs Wochen.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Wie teuer ist die Volkswagen Aktie im Branchenvergleich?
Auf Basis des Konsens-Gewinns 2027 kommt die Volkswagen Aktie auf ein KGV von rund 3,8. Zum Vergleich: BMW wird auf Basis der Schätzungen für 2027 mit einem KGV von rund 7,4 gehandelt, Mercedes-Benz mit rund 7,3, Renault mit rund 5,0. Stellantis erreichte am 24. November mit 3,12 Euro ein Rekordtief. Der niedrige VW-Wert spiegelt, wie unsicher der Gewinnsprung von fast null in diesem Jahr auf rund 8,9 Milliarden Euro Nettoergebnis 2027 ist: Er unterstellt, dass die Sonderbelastungen entfallen.
|Unternehmen
|KGV 2027e
|Hinweis
|Volkswagen Vz.
|rund 3,8
|Kurs 68,24 EUR, Dividendenrendite 2027e rund 8,1 %
|BMW
|rund 7,4
|Kurs 57,72 EUR am 26.11.
|Mercedes-Benz
|rund 7,3
|Kurs 37,54 EUR am 24.11.
|Renault
|rund 5,0
|Kurs rund 26 EUR am 23.11.
KGV auf Basis der Gewinnschätzungen 2027, Stichtage der Peers nicht einheitlich (23. bis 26.11.2026); VW eigene Rechnung.
Quelle: Schätzungen von Analysten, eigene Rechnung
Was sagt die Charttechnik zur Volkswagen Aktie?
Beschreibend: Die Volkswagen Aktie hat am 23. November bei 61,62 Euro ihr Jahrestief markiert und seither rund 11 Prozent aufgeholt. Als erste Unterstützung gilt der Mittwochsschluss bei 65,24 Euro, darunter das Jahrestief. Oben liegen Widerstände bei 69,20 bis 70,44 Euro und bei 72,02 bis 72,74 Euro; die Marke von 70 Euro ist zugleich das niedrigste Analystenziel. Eine Abwärtstrendlinie seit 2023 verläuft laut Charttechnikern bei rund 92,78 Euro. Die 50- und die 200-Tage-Linie lagen zuletzt (Stand 9. Oktober) bei 74,50 und 82,94 Euro und fielen beide; aktuelle Werte und der RSI liegen uns nicht belegt vor.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Volkswagen Aktie?
Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Spanne der Analystenziele zusammen.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu 68,24 EUR
|Argumentation des Marktes
|Bull
|bis 120 EUR (höchstes Ziel)
|rund +76 %
|Sonderbelastungen laufen aus, Gewinn 2027 erreicht rund 17,8 EUR je Aktie, Dividende bleibt hoch.
|Base
|Ø 99,30 EUR
|rund +46 %
|Operative Erholung ab 2027, Netto-Cashflow bleibt positiv, Zollrisiken bleiben beherrschbar.
|Bear
|ab 70 EUR (niedrigstes Ziel)
|rund +3 %
|Schwache Marge der Kernmarke, China und Tarifkonflikt belasten; Gewinnerwartungen werden erneut verfehlt.
Bandbreite der Kursziele Dritter; Abstand rechnerisch zum Kurs von 68,24 EUR, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenübersicht (Stand 24.11.2026), eigene Rechnung
Was beobachten Anleger bei der Volkswagen Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Volkswagen Aktienprognose
Wie lautet die Volkswagen Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 99,30 Euro, die Spanne reicht von 70 bis 120 Euro; 6 Häuser raten zum Kauf, 5 zum Halten (Stand 24. November).
Welches Kursziel hat die Volkswagen Aktie 2026 und 2027? Jefferies nennt 120 Euro, HSBC 107 Euro, Deutsche Bank 100 Euro, Kepler Cheuvreux und UBS je 70 Euro. Der Konsens-Gewinn je Aktie für 2027 liegt bei 17,77 Euro.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Volkswagen für 2026? Der Konzern erwartet rund 315 Milliarden Euro Umsatz, eine operative Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent und einen Netto-Cashflow der Automobile-Sparte von 3 bis 6 Milliarden Euro.
Warum stieg die Volkswagen Aktie zuletzt? Auslöser waren die geplanten EU-Importquoten für Hybride, die Erholung der Autowerte vom Sechsjahrestief und ein optimistischer Branchenausblick von JPMorgan.
Wann legt Volkswagen die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 stehen laut Finanzkalender am 9. März 2027 an, das erste Quartal folgt am 29. April 2027.
Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser (Kepler Cheuvreux, UBS, DZ Bank, Bernstein, JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC, Jefferies) als externe Quelle wieder und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen: DZ Bank, UBS, Kepler Cheuvreux, Bernstein, JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC, Jefferies.
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- Empfehlung
Volkswagen AG Vorzugsaktien (VOW3): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Kepler Cheuvreux, UBS, DZ Bank, Bernstein, JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC, Jefferies vom 23.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Kepler Cheuvreux, UBS, DZ Bank, Bernstein, JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC, Jefferies.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.