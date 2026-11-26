Nach den Konzernangaben stand nach neun Monaten ein Umsatz von 233,4 Milliarden Euro (Vorjahr 238,7 Milliarden, minus 2,2 Prozent). Das operative Ergebnis fiel auf 71 Millionen Euro nach 5,408 Milliarden Euro, die operative Umsatzrendite lag bei 0,0 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern drehte auf minus 2,72 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 3,405 Milliarden Euro. Im dritten Quartal sank das operative Ergebnis auf minus 5,86 Milliarden Euro bei 75,3 Milliarden Euro Umsatz; Sonderbelastungen summierten sich im Quartal auf rund 7,76 Milliarden Euro, in den neun Monaten auf rund 8,69 Milliarden Euro. Positiv: Der Netto-Cashflow der Automobile-Sparte stieg auf 4,394 Milliarden Euro (Vorjahr 1,797 Milliarden Euro), die Nettoliquidität lag bei rund 33 Milliarden Euro.

Die Unternehmensprognose für 2026 sieht einen Umsatz von rund 315 Milliarden Euro vor, eine operative Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent, einen Netto-Cashflow der Automobile-Sparte von 3 bis 6 Milliarden Euro und eine Nettoliquidität von 32 bis 34 Milliarden Euro. Die Dividende für 2025 betrug 5,26 Euro je Vorzugsaktie.