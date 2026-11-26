Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker: VOW3) unter die Lupe.
Volkswagen Aktie dreht vom Jahrestief - Chartanalyse
Die Volkswagen-Vorzugsaktie führt mit 4,53% Plus den DAX an, doch Jens Klatt sieht noch keine Trendwende.
Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe per Xetra-Schluss 4,53% gewonnen. Sie sei damit der Wert mit dem größten Tagesgewinn im DAX 40 gewesen. Ob daraus mehr als eine technische Gegenbewegung werde, zeige der Blick auf die Charts.
Volkswagen-Vorzugsaktie: Chartanalyse im Tageschart
Die Aktie sei im Dezember 2025 noch einmal bis fast an die 110-EUR-Marke gelaufen. Das habe zu Gewinnmitnahmen geführt. Bis Ende Februar habe sich das Papier in einer engen Seitwärtsbox bewegt, die dann nach unten aufgelöst worden sei. Im Bereich von 85 EUR habe sich die Aktie stabilisiert, sich aber nur moderat erholt und sei erneut seitwärts gelaufen. Auch diese Box sei nach unten verlassen worden, und ein Gap-down habe die ausgeprägte Schwäche geprägt. Anfang Juli habe sich der Kurs stabilisiert, und es sei eine weitere Seitwärtsphase gefolgt. Erholungen wie im September hätten Marktteilnehmer erneut für Gewinnmitnahmen genutzt.
Die Abwärtsbewegung habe sich danach fortgesetzt. Erst im Bereich von 61,60 EUR sei eine Stabilisierung gelungen. Am 25.11. sei eine längere grüne Tageskerze gefolgt.
Szenario aufwärts: Werde der gestrige Schlusskurs im heutigen Handel bestätigt, seien die SMA20 (aktuell 67,46 EUR) und die SMA50 (aktuell 69,06 EUR) mögliche Ziele. Die SMA20 sei zuletzt eine gute Unterstützung gewesen. Im Rücklauf könnte sie daher ein harter Widerstand sein. Der Chart würde sich erst entspannen, wenn die Aktie per bestätigtem Tagesschluss über der SMA50 notiere.
Szenario abwärts: Bilde sich heute eine rote Tageskerze, könnte das Jahrestief erneut angelaufen werden. Darunter wären 57,92 EUR und 51,23 EUR weitere denkbare Ziele.
Einschätzung Daily: bärisch
Volkswagen-Vorzugsaktie im 4h-Chart
Auf dieser Zeitebene sei die letzte Seitwärtsbewegung besser zu erkennen. Die Aktie habe sich im Bereich der SMA50 (aktuell 65,50 EUR) und der SMA20 (aktuell 63,41 EUR) seitwärts bewegt. Anfang November habe sie die SMA200 (aktuell 68,13 EUR) angelaufen, sich aber nicht darüber etablieren können. Auch die nächsten beiden Versuche seien gescheitert. Mitte November sei es wieder nach unten gegangen.
In den letzten Handelstagen habe sich die Aktie vom Jahrestief wieder über SMA20 und SMA50 geschoben. Halte das Kaufinteresse an, könnte sie erneut die SMA200 testen. Die Kursmuster dort sollten engmaschig beobachtet werden. Bullisch wäre der Chart erst, wenn sich der Anteilsschein über der SMA200 etabliere und anschließend belastbar nach oben löse.
Verkümmere die Bewegung, sei ein Rücklauf zur SMA20 oder zum Jahrestief denkbar. Unter der SMA20 steige die Wahrscheinlichkeit neuer Tiefs.
Einschätzung 4h-Chart: neutral
Tagesprognose: abwärts
Expertenkommentar zur Volkswagen-Vorzugsaktie von Jens Klatt
Mit einem starken Plus von 4,53% habe die Volkswagen-Vorzugsaktie am Mittwoch die Gewinnerliste im DAX angeführt. Nachdem sich der Anteilsschein erst im Bereich der 61,60-Euro-Marke habe stabilisieren können, sei gestern mit einer längeren grünen Tageskerze eine spürbare Gegenbewegung gelungen.
Wichtige Kursmarken der Volkswagen-Vorzugsaktie
Widerstände (EUR): 67,46 / 68,13 / 69,13 / 69,37 / 69,60 / 71,30 / 73,32 / 76,24 / 78,28 / 80,13
Unterstützungen (EUR): 65,50 / 63,41 / 62,12 / 61,85 / 57,92 / 51,23 / 44,15
Fazit
Der Kurssprung der Volkswagen-Vorzugsaktie sei ein erstes Lebenszeichen am Jahrestief, noch keine Trendwende. Entscheidend seien die SMA50 im Tageschart und die SMA200 im 4h-Chart. Bis dahin bleibe die übergeordnete Lage bärisch bzw. neutral. (Analyse vom 26.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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