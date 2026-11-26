Die Aktie sei im Dezember 2025 noch einmal bis fast an die 110-EUR-Marke gelaufen. Das habe zu Gewinnmitnahmen geführt. Bis Ende Februar habe sich das Papier in einer engen Seitwärtsbox bewegt, die dann nach unten aufgelöst worden sei. Im Bereich von 85 EUR habe sich die Aktie stabilisiert, sich aber nur moderat erholt und sei erneut seitwärts gelaufen. Auch diese Box sei nach unten verlassen worden, und ein Gap-down habe die ausgeprägte Schwäche geprägt. Anfang Juli habe sich der Kurs stabilisiert, und es sei eine weitere Seitwärtsphase gefolgt. Erholungen wie im September hätten Marktteilnehmer erneut für Gewinnmitnahmen genutzt.