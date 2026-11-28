Die Volkswagen Aktie (Vorzüge, ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Handelssymbol: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY) erlebte eine Woche der Extreme. Am Montag fiel sie auf 61,62 Euro, den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Am Freitag schloss sie bei 68,60 Euro, ein Wochenplus von 9,55 Prozent. Damit ist Volkswagen der drittgrößte DAX Gewinner der Woche. Die VW Aktie zählte damit gemeinsam mit BMW zu den Gewinnern des Comebacks der Autowerte.
Volkswagen Aktie: DAX Gewinner der Woche – vom Mehrjahrestief zum 10-Prozent-Comeback, ist das schon die Wende in Wolfsburg?
Die Volkswagen Aktie ist einer der größten DAX Gewinner der Woche: Plus 9,55 Prozent auf 68,60 Euro. Nach einem 52-Wochen-Tief am Montag starteten die Vorzugsaktien eine furiose Aufholjagd. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Erst der Absturz, dann der Sprung: so lief die Woche der Volkswagen Aktie
Zwei starke Tage zur Wochenmitte drehten das Bild komplett.
Montag – das Tief. Die Vorzugsaktie fiel bis auf 61,62 Euro, den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr.
Dienstag – weiter unter Druck. Die Aktie verlor 2,5 Prozent auf 62,36 Euro.
Mittwoch – die Wende. Während der DAX nachgab, sprang die Volkswagen Aktie um 4,6 Prozent auf 65,24 Euro und war stärkster Wert im Leitindex.
Donnerstag – Nachschlag. Ein weiterer kräftiger Anstieg brachte die Aktie auf 68,24 Euro.
Freitag – behauptet. Mit einem Plus von 0,53 Prozent schloss die Aktie bei 68,60 Euro.
Die Gründe
Brüssel und Schnäppchenjäger: was den Wochengewinner antrieb
Den Startschuss gab Brüssel: Beschränkungen der EU für Hybridimporte und eine optimistische Branchenstudie von JPMorgan ließen die Autowerte am Mittwoch kräftig steigen. Laut dpa-AFX erholte sich der Autoindex vom tiefsten Stand seit 2020. Für die Volkswagen Aktie kam hinzu, dass sie nach dem Absturz extrem niedrig bewertet ist: Sie kostet nur einen Bruchteil ihres Buchwerts.
Rückenwind aus Brüssel
Die EU beschränkt Hybridimporte.
Sektor erholt sich
Autowerte lösen sich vom tiefsten Stand seit 2020.
Niedrige Bewertung
Die Aktie notiert weit unter Buchwert.
Termin
Am 2. Dezember folgt ein CEO Symposium in London.
Einordnung
Der Abwärtstrend ist noch nicht gebrochen
Trotz des Sprungs liegt die VW Aktie seit Jahresbeginn rund ein Drittel im Minus, vom Hoch im Dezember bei 109,15 Euro ist sie weit entfernt. Charttechnisch steht sie direkt an der 50-Tage-Linie bei 69,20 Euro, die 200-Tage-Linie verläuft erst bei gut 80 Euro. Belastend bleiben der harte Konzernumbau, die laufende Tarifrunde und neue US-Zollpläne.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum ist die Volkswagen Aktie DAX Gewinner der Woche?
Nach einem 52-Wochen-Tief am Montag erholten sich die Autowerte kräftig, angestoßen durch EU-Beschränkungen für Hybridimporte.
Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Aktie?
Die Vorzugsaktie hat die ISIN DE0007664039, die WKN 766403 und das Handelssymbol VOW3. In den USA wird ein ADR unter VWAPY gehandelt.
Wo liegt die 50-Tage-Linie der VW Aktie?
Bei rund 69,20 Euro, knapp über dem Schlusskurs der Woche.
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