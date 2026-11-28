Montag – das Tief. Die Vorzugsaktie fiel bis auf 61,62 Euro, den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Dienstag – weiter unter Druck. Die Aktie verlor 2,5 Prozent auf 62,36 Euro.

Mittwoch – die Wende. Während der DAX nachgab, sprang die Volkswagen Aktie um 4,6 Prozent auf 65,24 Euro und war stärkster Wert im Leitindex.

Donnerstag – Nachschlag. Ein weiterer kräftiger Anstieg brachte die Aktie auf 68,24 Euro.

Freitag – behauptet. Mit einem Plus von 0,53 Prozent schloss die Aktie bei 68,60 Euro.