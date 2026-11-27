Die Volkswagen Aktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Handelssymbol: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY) setzt ihre Erholung fort. Am Freitagmorgen steigt die Vorzugsaktie auf 69,10 Euro, ein Plus von 1,26 Prozent. Damit gehört Volkswagen zu den DAX Gewinnern am Morgen. Seit dem Jahrestief vom Montag bei 61,62 Euro hat die VW Aktie rund 12 Prozent zugelegt.
Volkswagen Aktie: DAX Gewinner am Morgen – 12 Prozent in vier Tagen, Wolfsburg greift die 50-Tage-Linie an, wird aus dem Comeback jetzt mehr?
Die Volkswagen Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 1,26 Prozent auf 69,10 Euro. Seit dem Jahrestief vom Montag hat die Vorzugsaktie rund 12 Prozent gewonnen, die Autowerte erholen sich vom tiefsten Stand seit 2020. Was hinter dem Anstieg der Volkswagen Aktie steckt.
Der Auslöser
Autowerte im Erholungsmodus: warum die Volkswagen Aktie steigt
Nach dem Absturz auf den tiefsten Stand seit Jahren greifen Schnäppchenjäger bei den Autowerten zu.
Die europäischen Autowerte erholen sich laut dpa-AFX weiter von ihrem tiefsten Stand seit 2020. Den Startschuss gab am Mittwoch Brüssel: Beschränkungen für Hybridimporte und eine positive Studie von JPMorgan ließen die Volkswagen Aktie um 4,6 Prozent steigen, sie war Spitzenreiter im DAX. Am Donnerstag folgte ein weiterer kräftiger Anstieg. Heute stützt zusätzlich die allgemein bessere Risikobereitschaft. Am 2. Dezember steht für Volkswagen ein CEO Symposium in London an.
Vierter Erholungstag
Rund 12 Prozent Plus seit dem Jahrestief.
Rückenwind aus Brüssel
Die EU beschränkt Hybridimporte.
Sektor erholt sich
Autowerte lösen sich vom Tief seit 2020.
Termin in London
Am 2. Dezember spricht das Management vor Investoren.
Die Fundamentaldaten
Billig bewertet, schwer im Umbau: die Lage in Wolfsburg
Trotz der jüngsten Erholung liegt die Volkswagen Aktie seit Jahresbeginn noch gut ein Drittel im Minus, vom Hoch im Dezember bei 109,15 Euro ist sie weit entfernt. Die Vorzugsaktie kostet nur einen Bruchteil ihres Buchwerts. Belastend bleiben der harte Konzernumbau, die laufende Tarifrunde und neue US-Zollpläne.
Die Marken
Volkswagen Aktie: 69,20 Euro als Prüfstein
Charttechnisch steht die Volkswagen Aktie direkt an der 50-Tage-Linie bei rund 69,20 Euro. Ein Sprung darüber wäre ein erstes Signal, dass mehr als eine Gegenbewegung möglich ist. Der übergeordnete Abwärtstrend bleibt intakt, solange die Aktie unter der 200-Tage-Linie bei gut 80 Euro notiert. Nach unten bildet die Zone um 65 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum ist die Volkswagen Aktie heute DAX Gewinner?
Die Autowerte erholen sich weiter vom tiefsten Stand seit 2020, angestoßen durch EU-Beschränkungen für Hybridimporte.
Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Aktie?
Die Vorzugsaktie hat die ISIN DE0007664039, die WKN 766403 und das Handelssymbol VOW3. In den USA wird ein ADR unter VWAPY gehandelt.
Wie weit ist die VW Aktie vom Jahrestief entfernt?
Rund 12 Prozent, das Tief lag am 23. November bei 61,62 Euro.
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