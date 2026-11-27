Warum ist die Volkswagen Aktie heute DAX Gewinner?

Die Autowerte erholen sich weiter vom tiefsten Stand seit 2020, angestoßen durch EU-Beschränkungen für Hybridimporte.

Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Aktie?

Die Vorzugsaktie hat die ISIN DE0007664039, die WKN 766403 und das Handelssymbol VOW3. In den USA wird ein ADR unter VWAPY gehandelt.

Wie weit ist die VW Aktie vom Jahrestief entfernt?

Rund 12 Prozent, das Tief lag am 23. November bei 61,62 Euro.