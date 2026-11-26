Warum ist die Volkswagen Aktie heute DAX Gewinner?

Die geplante EU-Obergrenze für Hybridimporte, ein optimistischer JPMorgan-Ausblick und die breite Markterholung treiben die Vorzüge.

Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Vorzugsaktie?

Die ISIN lautet DE0007664039, die WKN 766403, das Handelssymbol VOW3. In den USA wird ein ADR unter VWAPY gehandelt.

Wie weit ist die Volkswagen Aktie vom Jahrestief entfernt?

Rund 11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 61,62 Euro vom Montag.