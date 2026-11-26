Die Volkswagen Aktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Handelssymbol: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY) setzt ihre Erholung mit Wucht fort. Am Donnerstagabend steigen die Vorzüge des Wolfsburger Autobauers auf 68,24 Euro, ein Plus von 4,60 Prozent. Damit ist Volkswagen der größte DAX Gewinner am Abend. Schon am Mittwoch war die VW Aktie mit 4,6 Prozent Plus der stärkste Wert im Leitindex. Am Montag hatte sie mit 61,62 Euro noch ein 52-Wochen-Tief markiert, seitdem hat sie rund 11 Prozent zugelegt.
Volkswagen Aktie: DAX Gewinner am Abend – zweiter Spitzenplatz in Folge, beginnt jetzt die große Aufholjagd vom Jahrestief?
Die Volkswagen Aktie ist am Donnerstagabend der größte DAX Gewinner: Die Vorzüge steigen um 4,60 Prozent auf 68,24 Euro. Schon am Mittwoch lag VW an der DAX-Spitze. Rückenwind kommt von der EU-Obergrenze für Hybridimporte und einer optimistischen JPMorgan-Studie, dagegen spitzt sich der Tarifkonflikt zu. Was hinter dem Anstieg der Volkswagen Aktie steckt.
Der Auslöser
Brüssel, JPMorgan und Schnäppchenjäger: warum die Volkswagen Aktie steigt
Die Autowerte waren der Prügelknabe des Herbstes. Jetzt führen sie die Erholung im DAX an.
Zwei Nachrichten haben die Wende eingeleitet. Die EU will ab dem 1. Dezember die Importe von Hybridautos deckeln, was vor allem Wettbewerber aus Asien bremsen würde. Zudem legte die US-Bank JPMorgan einen überwiegend optimistischen Branchenausblick für 2027 vor. Nachdem der europäische Autosektor zuvor auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen war, griffen Schnäppchenjäger zu. Am Donnerstag kam die breite Markterholung hinzu: Der DAX stieg um 2,08 Prozent auf 25.215 Punkte, Autoaktien gehörten laut dpa-AFX zu den Treibern.
EU-Obergrenze für Hybride
Weniger Importe würden die Konkurrenz aus Asien bremsen.
JPMorgan-Ausblick
Die Bank zeichnet ein überwiegend positives Bild für 2027.
Erholung vom Tief
Seit Montag hat die Aktie rund 11 Prozent zugelegt.
Hohe Dividendenrendite
Analysten erwarten für 2026 rund 4,80 bis 4,94 Euro je Vorzugsaktie.
Die Fundamentaldaten
Sanierung und Tarifstreit: die Baustellen bleiben
Hinter der Kurserholung stehen harte Verhandlungen. Volkswagen fordert für 2027 und 2028 einen Lohnstopp und will Zuschläge streichen, die IG Metall verlangt dagegen fünf Prozent mehr Lohn. In Emden demonstrierten rund 4.500 Beschäftigte, ab Anfang Dezember drohen Warnstreiks. Parallel läuft ein neuer Prozess zum Dieselskandal, für den das Gericht bis Dezember 2028 mehr als 150 Verhandlungstermine angesetzt hat. Für Anleger bleibt die Dividende ein Argument: Für 2025 zahlte VW 5,26 Euro je Vorzugsaktie.
Die Marken
Volkswagen Aktie: 70 Euro im Visier
Charttechnisch nähert sich die Volkswagen Aktie der runden Marke von 70 Euro. Gelingt der Sprung darüber, wäre ein erstes Zeichen für eine Bodenbildung gesetzt. Nach unten bildet der Mittwochsschluss bei 65,24 Euro die erste Unterstützung, darunter wartet das Jahrestief bei 61,62 Euro. Vom Hoch bei 109,15 Euro bleibt die Aktie rund 37 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum ist die Volkswagen Aktie heute DAX Gewinner?
Die geplante EU-Obergrenze für Hybridimporte, ein optimistischer JPMorgan-Ausblick und die breite Markterholung treiben die Vorzüge.
Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Vorzugsaktie?
Die ISIN lautet DE0007664039, die WKN 766403, das Handelssymbol VOW3. In den USA wird ein ADR unter VWAPY gehandelt.
Wie weit ist die Volkswagen Aktie vom Jahrestief entfernt?
Rund 11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 61,62 Euro vom Montag.
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