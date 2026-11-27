Die Volkswagen-Aktie (Vorzugsaktie VOW3, ISIN DE0007664039) hat nach dem Jahrestief vom Montag binnen drei Handelstagen kräftig Boden gutgemacht: Von 61,62 auf 68,24 Euro ging es hoch – getragen von einer Nachricht aus Brüssel, einem optimistischen Branchenausblick von JPMorgan und dem Rückenwind für den gesamten DAX.
Volkswagen-Aktie: Brüssel deckelt Hybrid-Importe, JPMorgan bleibt neutral – reicht die Atempause?
Die Volkswagen-Aktie erholt sich vom Jahrestief um rund 10 Prozent, die EU deckelt ab 1. Dezember Hybrid-Importe. Doch Verlustquartal und Tarifstreit bleiben – wie tragfähig ist die Rally?
Steckbrief
- Unternehmen
- Volkswagen AG (Vorzugsaktie)
- ISIN
- DE0007664039
- Handelssymbol
- VOW3 (Xetra)
- Kurs
- 68,24 EUR
- Jahrestief
- 61,62 EUR (23.11.2026)
- Dividende für 2025
- 5,26 EUR je Vorzugsaktie
Stand: 26.11.2026, Kurs: Xetra, Donnerstag 26.11.2026, 17:29 Uhr
Doch die Zahlen dahinter erzählen eine andere Geschichte: Der Konzern schreibt im Autogeschäft operativ rote Zahlen, die Tarifverhandlungen mit der IG Metall stehen auf der Kippe, und die Aktie liegt noch immer rund ein Drittel unter dem Stand zu Jahresbeginn. Ist die Erholung der Anfang einer Wende – oder nur ein Atemholen?
Der Auslöser
Warum steigt die Volkswagen Aktie gerade?
Am Mittwoch, dem 25. November, meldete dpa-AFX, dass die EU ab dem 1. Dezember die Einfuhr von Hybridautos deckelt. Die Details der Maßnahme sind in den vorliegenden Berichten uneinheitlich: Eine Quelle spricht von Importquoten für bestimmte Hybridfahrzeuge, vor allem aus China, und von einer Dauer von höchstens 200 Tagen; eine andere von einer Begrenzung für alle Herkunftsländer. Die Volkswagen-Aktie legte an dem Tag rund 4,6 Prozent auf etwa 65,2 Euro zu, am Donnerstag folgten weitere 4,6 Prozent auf 68,24 Euro. Der DAX gewann am Donnerstag 2,14 Prozent auf rund 25.231 Punkte.
Verstärkt wurde die Bewegung vom Branchenausblick 2027 von JPMorgan, der laut Berichten überwiegend optimistisch ausfiel und Autobauer als Dividendenwerte mit Kurspotenzial sieht. Für Volkswagen selbst bestätigte JPMorgan das Votum Neutral mit einem Kursziel von 85 Euro (am 30. Oktober von 110 Euro gesenkt) und wies darauf hin, die EU-Entlastung sei nur kurzfristig.
Wie schlecht sind die Zahlen hinter der Volkswagen-Aktie?
In den ersten neun Monaten 2026 sank der Konzernumsatz laut den Berichten auf 233,4 Milliarden Euro (Vorjahr 238,7 Milliarden). Das operative Ergebnis schrumpfte auf 71 Millionen Euro nach 5,408 Milliarden Euro im Vorjahr; nach Steuern steht ein Verlust von 2,72 Milliarden Euro. Im dritten Quartal lag das operative Ergebnis bei minus 5,86 Milliarden Euro, belastet von Sonderposten – im Neunmonatszeitraum insgesamt rund 8,7 Milliarden Euro. Die Auslieferungen fielen um 9,0 Prozent auf 6,011 Millionen Fahrzeuge.
Ein Lichtblick ist die Liquidität: Der Netto-Cashflow im Automobilgeschäft lag nach neun Monaten bei 4,394 Milliarden Euro (Vorjahr 1,797 Milliarden), die Nettoliquidität bei rund 33 Milliarden Euro. Für 2026 peilt Volkswagen einen Umsatz von rund 315 Milliarden Euro und eine operative Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent an.
Volkswagen-Aktie: Vom Jahrestief zur Erholung
Euro
Quelle: Xetra-Kurse laut aktiencheck.de-Recherche vom 25. und 26.11.2026
Daten als Tabelle
|Datum
|Kurs
|23.11. (Jahrestief)
|61,62
|25.11. (Schluss)
|65,24
|26.11. (17:29 Uhr)
|68,24
Was sagen Analysten zum Volkswagen Aktie Kursziel?
Die Urteile sind gespalten – und die Spanne ist riesig. Die vorsichtigen Häuser sehen den Konzern zwischen 70 und 85 Euro, die Optimisten zwischen 100 und 120 Euro. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Kepler Cheuvreux
|Hold
|70 € (zuvor 75 €)
|UBS
|Neutral
|70 €
|DZ Bank
|Halten
|73 € (fairer Wert)
|Bernstein
|Market-Perform
|80 €
|JPMorgan
|Neutral
|85 € (zuvor 110 €)
|Deutsche Bank
|Buy
|100 € (zuvor 105 €)
|HSBC
|Buy
|107 € (zuvor 115 €)
|Jefferies
|Buy
|120 €
Einschätzungen der genannten Häuser; keine Kursziele oder Empfehlungen von aktiencheck.de. Ein Konsens-Kursziel wird wegen widersprüchlicher Erhebungen nicht genannt.
Quelle: aktiencheck.de-Recherche vom 26.11.2026
Gegenwind
Welche Risiken hat die Volkswagen-Aktie?
Wie geht es mit Tarifrunde und Dividende der Volkswagen Aktie weiter?
Die erste Tarifrunde mit der IG Metall endete ohne Einigung. Nach Berichten fordert Volkswagen eine Nullrunde, die Gewerkschaft fünf Prozent; die Verhandlungen werden am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt, die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Für 2025 zahlte Volkswagen 5,26 Euro je Vorzugsaktie. Der Marktkonsens für 2026 liegt laut Redaktionsrecherche bei 4,59 Euro je Aktie – eine Schätzung, keine Ankündigung des Konzerns.
FAQ zur Volkswagen-Aktie
Warum steigt die Volkswagen-Aktie? Nach dem Jahrestief vom 23. November stützten die EU-Pläne zur Begrenzung von Hybrid-Importen ab 1. Dezember und ein optimistischer JPMorgan-Branchenausblick die Autowerte.
Was ist das Kursziel der Analysten für Volkswagen? Laut Drittquellen liegen die Ziele zwischen 70 Euro (Kepler Cheuvreux, UBS) und 120 Euro (Jefferies); JPMorgan nennt 85 Euro bei Neutral. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Zahlt Volkswagen eine Dividende? Für 2025 wurden 5,26 Euro je Vorzugsaktie gezahlt; der Marktkonsens für 2026 liegt bei rund 4,59 Euro und ist nicht bestätigt.
Wann legt Volkswagen die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 kommen laut Berichten am 9. März 2027, das erste Quartal am 29. April 2027.
Wie steht es um den Tarifstreit bei Volkswagen? Die erste Runde brachte keine Einigung, die Gespräche gehen am 15. Dezember weiter; die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.
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