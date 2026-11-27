Am Mittwoch, dem 25. November, meldete dpa-AFX, dass die EU ab dem 1. Dezember die Einfuhr von Hybridautos deckelt. Die Details der Maßnahme sind in den vorliegenden Berichten uneinheitlich: Eine Quelle spricht von Importquoten für bestimmte Hybridfahrzeuge, vor allem aus China, und von einer Dauer von höchstens 200 Tagen; eine andere von einer Begrenzung für alle Herkunftsländer. Die Volkswagen-Aktie legte an dem Tag rund 4,6 Prozent auf etwa 65,2 Euro zu, am Donnerstag folgten weitere 4,6 Prozent auf 68,24 Euro. Der DAX gewann am Donnerstag 2,14 Prozent auf rund 25.231 Punkte.

Verstärkt wurde die Bewegung vom Branchenausblick 2027 von JPMorgan, der laut Berichten überwiegend optimistisch ausfiel und Autobauer als Dividendenwerte mit Kurspotenzial sieht. Für Volkswagen selbst bestätigte JPMorgan das Votum Neutral mit einem Kursziel von 85 Euro (am 30. Oktober von 110 Euro gesenkt) und wies darauf hin, die EU-Entlastung sei nur kurzfristig.