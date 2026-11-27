Aktien des Tages VOW3 aktien neutral Industrie

Volkswagen Aktie: Auf Erholungskurs?

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:37 2 Min. UBS

Bei Volkswagen kommt plötzlich Dynamik auf. Nach dem Absturz auf ein Jahrestief bei 61,62 EUR startet die Vorzugsaktie einen kräftigen Erholungsversuch. Ob daraus eine echte Wende wird, entscheidet sich an einer Reihe von Widerständen, allen voran an der Mai-Abwärtstrendgeraden.

Bild: Volkswagen AG

Nach der Aufwärtsreaktion am Mittwoch konnte sich die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, FSE: VOW3) gestern um weitere 4,6% erholen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe sich bereits zum Monatsanfang an einer Trendwende versucht, sei dabei jedoch nicht über die Doppelhürde aus der 50- und der 100-Tage-Linie hinausgekommen. Anschließend seien die Notierungen erneut unter Druck geraten und am Montag bis auf das neue Jahrestief bei 61,62 EUR zurückgefallen. Von dort aus hätten die Kurse einen Erholungsversuch gestartet, der zuletzt an Dynamik gewonnen habe. Ausblick: Dank zweier starker Aufwärtstage in Folge (+4,6% am Mittwoch sowie am gestrigen Donnerstag) habe die Volkswagen-Vorzugsaktie den ersten Widerstand schon zurückerobert. ▲ Das Long-Szenario: Oberhalb des Oktober-Tiefs könnten die Notierungen nun auch an die kurzfristige 50-Tage-Linie heranlaufen, die bei 68,92 EUR bremsend wirken dürfte. Darüber würden der GD100 (72,26 EUR) und das derzeitige November-Top (73,98 EUR) in den Fokus rücken, ehe es um den Sprung über die Mai-Abwärtstrendgerade gehen würde. Gelinge dort der Break, wäre im Anschluss ein Hochlauf an die langfristige 200-Tage-Linie im Bereich der 80 EUR-Marke möglich. Im großen Chartbild sollte auf diesem Niveau zudem auf das markante 2020er-Tief geachtet werden, bevor es zu einem Anstieg an das September-Hoch bei 83,76 EUR kommen könnte. ▼Das Short-Szenario: Auf der Unterseite habe sich das Oktober-Tief (65,92 EUR) - das jetzt von einem kleinen Gap umschlossen werde - dagegen wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Darunter wäre der nächste Halt am neuen Jahrestief bei 61,62 EUR zu finden, wobei in diesem Zusammenhang auch ein Test der 60 EUR-Marke denkbar wäre. Schlage der fehl, müsste mit einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends gerechnet werden. (Analyse vom 27.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.