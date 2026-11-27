Europas größter Autobauer steckt tief in der Krise. Im dritten Quartal fuhr Volkswagen einen Milliardenverlust ein, nach neun Monaten blieb operativ fast nichts übrig. Jetzt hat der Konzern nahezu alle Haustarifverträge gekündigt und verhandelt mit der IG Metall. Die Volkswagen Aktie spiegelt die Lage: Seit Jahresbeginn hat sie rund 35 Prozent verloren.
Volkswagen Aktie: 5,8 Milliarden Verlust, Tarifpoker, 35 Prozent Minus – wie tief steckt VW in der Krise?
Milliardenverlust im Quartal, gekündigte Haustarifverträge, Tarifgespräche mit der IG Metall. Die Volkswagen Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als ein Drittel verloren. Was jetzt auf dem Spiel steht.
Volkswagen AG (Vz.) · ISIN: DE0007664039 · WKN: 766403 · Handelssymbol: VOW3 · US-Handelssymbol: VWAPY
Die Zahlen
Ein Konzern ohne Marge
Volkswagen erzielte von Januar bis September 2026 Umsatzerlöse von 233,4 Milliarden Euro, das operative Ergebnis lag bei nur 0,1 Milliarden Euro. Im dritten Quartal verbuchte der Konzern einen Nettoverlust von 5,82 Milliarden Euro. An der Jahresprognose hält Volkswagen fest: rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Umsatzrendite von bis zu einem Prozent. Besonders schwer wiegt China: Das anteilige operative Ergebnis der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen erwartet VW für 2026 nur noch rund um die Gewinnschwelle.
Volkswagen verdient kaum noch Geld mit dem Bau von Autos. Für die Volkswagen Aktie entscheidet der Tarifpoker darüber, ob der Konzern seine Kosten schnell genug senken kann.
Der Konflikt
Tarifverträge gekündigt, Verhandlungen laufen
Volkswagen hat fast alle Haustarifverträge zum Jahresende gekündigt, darunter den Manteltarifvertrag; der Zukunftstarifvertrag bleibt unberührt. Die IG Metall weist dabei eine Forderung nach fünf Prozent Gehaltsabbau zurück. Die Tarifverhandlungen begannen am 24. November in Emden und sollen am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt werden. Hinzu kommt die verlängerte Weihnachtspause im Stammwerk Wolfsburg wegen schwacher Nachfrage. Großaktionärin Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038 · WKN: PAH003 · Handelssymbol: PAH3 · US-Handelssymbol: POAHY) mahnte rasche Schritte für mehr Wettbewerbsfähigkeit an.
JPMorgan senkte am 2. November das Kursziel für die Vorzugsaktien von 110 auf 85 Euro und beließ die Einstufung bei „Neutral“. Die Deutsche Bank senkte ihr Ziel auf 100 Euro, Bernstein bewertet die Aktie neutral mit 80 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Wie hoch war der Verlust im dritten Quartal?
Volkswagen verbuchte einen Nettoverlust von 5,82 Milliarden Euro.
Wann laufen die Tarifverhandlungen?
Sie begannen am 24. November in Emden und sollen am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt werden.
Welche Prognose gilt für 2026?
Rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Umsatzrendite von bis zu einem Prozent.
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