Wie hoch war der Verlust im dritten Quartal?

Volkswagen verbuchte einen Nettoverlust von 5,82 Milliarden Euro.

Wann laufen die Tarifverhandlungen?

Sie begannen am 24. November in Emden und sollen am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt werden.

Welche Prognose gilt für 2026?

Rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Umsatzrendite von bis zu einem Prozent.