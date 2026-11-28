Europas größter Autobauer steckt tief in der Krise. Ein Milliardenverlust im dritten Quartal, ein Sparprogramm historischen Ausmaßes und laufende Tarifverhandlungen prägen das Bild. Am Freitag stieg die Volkswagen Aktie um 0,53 Prozent auf 68,60 Euro. Der Konzern selbst spricht von sofortigem Handlungsdruck.
Volkswagen Aktie: 5,8 Milliarden Verlust, 31-Milliarden-Sparprogramm – wie tief muss Wolfsburg noch schneiden?
Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro, operative Marge nahe null, Tarifgespräche gestartet. Die Volkswagen Aktie legte am Freitag leicht zu. Was hinter der Krise steckt – und was Hoffnung macht.
Volkswagen AG (Vorzugsaktie) · ISIN: DE0007664039 · WKN: 766403 · Handelssymbol: VOW3 · US-Handelssymbol: VWAPY
Die Zahlen
Sondereffekte reißen ein Loch
Im dritten Quartal 2026 verbuchte Volkswagen einen Verlust nach Steuern von 5,82 Milliarden Euro, nach einem Minus von 1,07 Milliarden Euro im Vorjahr. Allein in diesem Quartal fielen Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro an. Der Umsatz sank um 6,3 Prozent auf 75,28 Milliarden Euro. Nach neun Monaten lag das operative Ergebnis bei nur 71 Millionen Euro; vor Sondereffekten waren es 8,8 Milliarden Euro, eine Marge von 3,8 Prozent.
Bei Volkswagen überdecken Sondereffekte ein Kerngeschäft, das noch Geld verdient. Für die Volkswagen Aktie zählt, ob das Sparprogramm schnell genug greift.
Der Umbau
Sparen unter Zeitdruck
Volkswagen will mit seinem Kostenprogramm rund 31 Milliarden Euro einsparen. Am 24. November begannen Tarifgespräche; ein kategorischer Lohnstopp ist Medienberichten zufolge offenbar vom Tisch, Nullrunden bleiben eine Option. Für 2026 erwartet der Konzern weiterhin rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent. Lichtblicke: Der Netto-Cashflow im Autogeschäft stieg nach neun Monaten auf 4,4 Milliarden Euro, und in Europa legten die Bestellungen für Elektroautos um 39 Prozent zu.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Wie schloss die Volkswagen Aktie am Freitag?
Die Vorzugsaktie schloss bei 68,60 Euro, ein Plus von 0,53 Prozent.
Wie hoch war der Verlust im dritten Quartal?
5,82 Milliarden Euro nach Steuern.
Welche Prognose gilt für 2026?
Rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent.
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