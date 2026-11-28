Wie schloss die Volkswagen Aktie am Freitag?

Die Vorzugsaktie schloss bei 68,60 Euro, ein Plus von 0,53 Prozent.

Wie hoch war der Verlust im dritten Quartal?

5,82 Milliarden Euro nach Steuern.

Welche Prognose gilt für 2026?

Rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Umsatzrendite von bis zu 1 Prozent.