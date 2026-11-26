Am Donnerstag kehrten Anleger zu den Verlierern der Vortage zurück: Banken, Minen, Rüstung, Technologie. Defensive Titel wie Telekomwerte standen weniger im Fokus. Der CBOE UK 100 Gewinner Vodafone gehörte in London nach Stückzahl zwar zu den meistgehandelten Aktien, kam aber über ein Plus von gut 1 Prozent nicht hinaus.

Das eigentliche Thema ist der Kursverlauf seit dem 10. November. An jenem Tag legte Vodafone Halbjahreszahlen vor: Der Umsatz stieg um 11,4 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro, getragen auch von der Fusion mit Three in Großbritannien, und der Konzern hob die Prognose für Gewinn und freien Mittelzufluss an. Die Aktie notierte damals bei rund 116 Pence. Heute sind es 103 Pence.