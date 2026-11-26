Ein Gewinner, der dem Markt hinterherläuft: Die Vodafone-Aktie (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Symbol London: VOD, Symbol Deutschland: VODI, US-Symbol: VOD) gewinnt im Xetra-Handel 1,60 Prozent auf 1,235 Euro und gehört damit zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 1,18 Prozent höher bei 103,13 Pence, während der FTSE 100 um 1,75 Prozent zulegt.
Vodafone-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Kleines Plus nach großem Rückschlag – der Telekomkonzern fängt sich bei 103 Pence
Die Vodafone-Aktie steigt im Xetra-Handel um 1,60 Prozent auf 1,235 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London gewinnt sie 1,2 Prozent auf 103,13 Pence. Das ist weniger als der Markt – und kommt nach einem Rückgang von rund 11 Prozent seit den Halbjahreszahlen, obwohl Vodafone damals die Prognose angehoben hat.
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CBOE UK 100 Gewinner Vodafone
Warum die Vodafone-Aktie steigt: Der Markt zieht, das Papier folgt zögerlich
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie stieg mit dem Gesamtmarkt – allerdings mit angezogener Handbremse.
Am Donnerstag kehrten Anleger zu den Verlierern der Vortage zurück: Banken, Minen, Rüstung, Technologie. Defensive Titel wie Telekomwerte standen weniger im Fokus. Der CBOE UK 100 Gewinner Vodafone gehörte in London nach Stückzahl zwar zu den meistgehandelten Aktien, kam aber über ein Plus von gut 1 Prozent nicht hinaus.
Das eigentliche Thema ist der Kursverlauf seit dem 10. November. An jenem Tag legte Vodafone Halbjahreszahlen vor: Der Umsatz stieg um 11,4 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro, getragen auch von der Fusion mit Three in Großbritannien, und der Konzern hob die Prognose für Gewinn und freien Mittelzufluss an. Die Aktie notierte damals bei rund 116 Pence. Heute sind es 103 Pence.
Sorgenkind Deutschland
Im größten Markt läuft es weiter schleppend; Vodafone streicht dort 2.300 Stellen.
Kundenverluste
Im Halbjahr verlor der Konzern Vertrags- und Breitbandkunden, der Preisdruck hält an.
Afrika und Dividende
In Afrika stieg der Umsatz um mehr als ein Drittel. Die Zwischendividende von 2,306 Cent je Aktie wird am 3. Februar 2027 gezahlt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vodafone Group Plc
- Geschäft
- Mobilfunk und Festnetz in Europa und Afrika
- ISIN / WKN
- GB00BH4HKS39 / A1XA83
- Symbol London / Deutschland / USA
- VOD / VODI / VOD
- Kurs Xetra
- 1,235 Euro (+1,60 %)
- Kurs London
- 103,13 Pence (+1,18 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Vodafone-Aktie
Warum ist die Vodafone-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Sie steigt mit dem erholten Gesamtmarkt. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Warum ist die Aktie seit den Halbjahreszahlen gefallen?
Trotz angehobener Prognose belasten Kundenverluste, Preisdruck und die Schwäche in Deutschland.
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