Wie hoch war Visas Umsatz im Geschäftsjahr 2026?

Rund 46 Milliarden Dollar, ein Rekordwert.

Wie stark steigt die Dividende?

Die Quartalsdividende steigt um 16 Prozent auf 0,78 Dollar je Aktie.

Was erwartet Visa für das Weihnachtsgeschäft?

Ein Plus der US-Einzelhandelsumsätze von 4,5 Prozent im November und Dezember.