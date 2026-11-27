Heute ist Black Friday – und an kaum einem Unternehmen lässt sich der Konsum so direkt ablesen wie an Visa. Jede Kartenzahlung bringt dem Netzwerk eine Gebühr. Der Zahlungsriese rechnet mit dem stärksten Weihnachtsgeschäft im US-Einzelhandel seit Jahren, hat gerade ein Rekordjahr abgeschlossen und erhöht die Dividende kräftig. Die Visa Aktie steht in der Nähe ihres Rekordhochs.
Visa Aktie: Rekordjahr, Dividende plus 16 Prozent, stärkste Weihnachtsprognose seit 2021 – zahlt sich das Black-Friday-Geschäft aus?
46 Milliarden Dollar Umsatz, 4,5 Prozent mehr Weihnachtsumsatz im US-Handel erwartet, Analysten heben Ziele. Die Visa Aktie geht mit Rückenwind ins wichtigste Konsumquartal.
Visa Inc. · ISIN: US92826C8394 · WKN: A0NC7B · Handelssymbol: 3V64 · US-Handelssymbol: V
Die Zahlen
Ein Rekordjahr mit kleinem Haken
Visa schloss das Geschäftsjahr 2026 mit einem Rekordumsatz von 46 Milliarden Dollar ab. Im vierten Quartal stieg der Nettoumsatz um 13 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,48 Dollar über den Erwartungen. Das grenzüberschreitende Zahlungsvolumen wuchs um 14 Prozent. Die Quartalsdividende steigt um 16 Prozent auf 0,78 Dollar je Aktie. Der Haken: Die Anreizzahlungen an Kunden kletterten um 21 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar und damit schneller als der Umsatz. Für das neue Geschäftsjahr erwartet Visa ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
Visa verdient an jedem Einkauf mit, egal was gekauft wird. Für die Visa Aktie ist ein starkes Weihnachtsgeschäft deshalb mehr als eine Momentaufnahme.
Der Ausblick
Stärkste Weihnachtsprognose seit 2021
Visa rechnet für November und Dezember 2026 mit einem Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr – die stärkste Prognose für das Weihnachtsgeschäft seit 2021. Zudem stärkt Visa das Sicherheitsgeschäft: Für die Übernahme eines Spezialisten für Betrugserkennung zahlt der Konzern 2,4 Milliarden Dollar in bar.
Truist Securities hob das Kursziel von 443 auf 470 Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung, Bernstein erhöhte von 475 auf 486 Dollar bei „Outperform“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Visa Aktie
Wie hoch war Visas Umsatz im Geschäftsjahr 2026?
Rund 46 Milliarden Dollar, ein Rekordwert.
Wie stark steigt die Dividende?
Die Quartalsdividende steigt um 16 Prozent auf 0,78 Dollar je Aktie.
Was erwartet Visa für das Weihnachtsgeschäft?
Ein Plus der US-Einzelhandelsumsätze von 4,5 Prozent im November und Dezember.
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