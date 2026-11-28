Warum ist die Vincorion Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Verteidigungswerte waren rund um den Kapitalmarkttag von Rheinmetall gefragt, dazu erholte sich der Gesamtmarkt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Vincorion Aktie?

ISIN DE000VNC0014, WKN VNC001, Handelssymbol V1NC (Xetra).