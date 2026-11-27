Zweiter starker Tag in Folge: Die Vincorion Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,72 Prozent auf 16,295 Euro und ist sechstgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Am Donnerstag hatte der Rüstungszulieferer bereits fünf Prozent gewonnen und war zeitweise der stärkste Wert im Index.
Vincorion Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 41 Prozent Umsatzplus, jetzt zieht endlich auch der Kurs des Rüstungszulieferers an
Die Vincorion Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,72 Prozent auf 16,295 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Einen Tag nach dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall bleiben Verteidigungswerte gefragt. Der Wedeler Zulieferer hat seit dem Zahlen-Rücksetzer einiges aufzuholen.
Der Auslöser
Warum steigt die Vincorion Aktie heute?
Eine eigene Meldung hat Vincorion nicht veröffentlicht. Der Rückenwind kommt weiter aus der Branche. Rheinmetall hatte am Donnerstag auf seinem Kapitalmarkttag die Aufmerksamkeit auf den gesamten Verteidigungssektor gelenkt, und die Käufer bleiben am Freitag dabei. Mit OHB und SFC Energy stehen zwei weitere Werte mit Verteidigungsbezug unter den SDAX Gewinnern.
Die Vincorion Aktie hat Nachholbedarf. Am 11. November war sie nach den Neunmonatszahlen um fast sieben Prozent auf 16,95 Euro gefallen, obwohl Umsatz und Ergebnis kräftig zulegten. Am Mittwoch kostete sie nur noch rund 15 Euro. In zwei Tagen hat der SDAX Gewinner davon rund neun Prozent aufgeholt.
Der Hintergrund
Wachstum, das die Börse bisher nicht belohnte
Vincorion aus Wedel bei Hamburg liefert Energie- und Antriebssysteme für Kampf- und Schützenpanzer, Flugabwehrsysteme und die Luftfahrt. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 41,4 Prozent auf 237,7 Millionen Euro, im dritten Quartal erreichte das EBIT 17,9 Millionen Euro. Seit dem Börsengang im März hat der Vorstand den Ausblick zweimal angehoben. Dass der Kurs nach den Zahlen trotzdem fiel, erklärten Händler mit hohen Erwartungen. Mehrere Banken führen die Aktie mit einer Kaufempfehlung.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Vincorion Aktie
Warum ist die Vincorion Aktie heute SDAX Gewinner?
Verteidigungswerte sind nach dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall gefragt, dazu erholt sich der Gesamtmarkt.
Was stellt Vincorion her?
Energie- und Antriebssysteme für Militärfahrzeuge, Flugabwehr und Luftfahrt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Vincorion Aktie?
ISIN DE000VNC0014, WKN VNC001, Handelssymbol V1NC (Xetra).
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