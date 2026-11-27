Eine eigene Meldung hat Vincorion nicht veröffentlicht. Der Rückenwind kommt weiter aus der Branche. Rheinmetall hatte am Donnerstag auf seinem Kapitalmarkttag die Aufmerksamkeit auf den gesamten Verteidigungssektor gelenkt, und die Käufer bleiben am Freitag dabei. Mit OHB und SFC Energy stehen zwei weitere Werte mit Verteidigungsbezug unter den SDAX Gewinnern.

Die Vincorion Aktie hat Nachholbedarf. Am 11. November war sie nach den Neunmonatszahlen um fast sieben Prozent auf 16,95 Euro gefallen, obwohl Umsatz und Ergebnis kräftig zulegten. Am Mittwoch kostete sie nur noch rund 15 Euro. In zwei Tagen hat der SDAX Gewinner davon rund neun Prozent aufgeholt.