Am Nachmittag stand sie ganz oben: Mit 15,93 Euro und 6,5 Prozent Plus war die Vincorion Aktie zeitweise der stärkste Wert im SDAX. Zum Xetra-Schluss blieben 5,08 Prozent auf 15,71 Euro und Platz acht der SDAX Gewinner (comdirect). Schon am Morgen hatte der Rüstungszulieferer zu den gefragten Titeln gehört.
Vincorion Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Rüstungszulieferer zeitweise stärkster Wert im Index
Die Vincorion Aktie gewinnt am Donnerstag 5,08 Prozent auf 15,71 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Am Nachmittag führte der Wedeler Rüstungszulieferer den Index mit über sechs Prozent Plus an.
Der Auslöser
Warum steigt die Vincorion Aktie heute?
Eine eigene Meldung hat Vincorion nicht veröffentlicht. Der Treiber sitzt in Düsseldorf: Rheinmetall hielt am Donnerstag seinen Kapitalmarkttag ab und lenkte die Aufmerksamkeit auf die gesamte Branche. Verteidigungswerte gehörten zu den gefragtesten Aktien des Tages, und die Vincorion Aktie zog als Zulieferer mit.
Hinzu kam die breite Markterholung. Der SDAX stieg um 2,36 Prozent, nachdem er am Mittwoch deutlich nachgegeben hatte. Der SDAX Gewinner hatte also Rückenwind aus dem Sektor und aus dem Gesamtmarkt.
Der Hintergrund
Strom und Antrieb für Panzer und Flugabwehr
Vincorion aus Wedel bei Hamburg liefert Energie- und Antriebssysteme für militärische Plattformen, darunter Generatoren, Stabilisierungs- und Richtantriebe für Kampf- und Schützenpanzer sowie Stromversorgungen für Flugabwehrsysteme. Dazu kommen Komponenten für die Luftfahrt. Das Unternehmen profitiert davon, dass europäische Armeen bestehende Fahrzeugflotten modernisieren und neue bestellen.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Vincorion Aktie
Warum ist Vincorion heute SDAX Gewinner?
Rüstungswerte waren rund um den Kapitalmarkttag von Rheinmetall gefragt, dazu kam die Erholung des Gesamtmarktes.
Was stellt Vincorion her?
Energie- und Antriebssysteme für Militärfahrzeuge, Flugabwehr und Luftfahrt.
Vincorion Aktie: ISIN DE000VNC0014, WKN VNC001, Börsenkürzel V1NC.
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