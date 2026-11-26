Die Vinci-Aktie hat den Donnerstag klar im Plus beendet. Um 17:37 Uhr notierte der Konzessions- und Baukonzern 1,87 Prozent höher bei 114,50 Euro, ein Plus von 2,10 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 112,40 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt Vinci auf Platz 15.
Vinci-Aktie als CAC40 Gewinner: Konzessionär baut Hochgeschwindigkeits-Beteiligung aus
Die Vinci-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +1,87 % bei 114,50 Euro. Neben der Marktrally rückt die Aufstockung bei der Bahnstrecke Lisea und der mögliche EDF-Großauftrag in den Blick.
CAC40 Gewinner
Warum die Vinci-Aktie heute steigt
Der Gesamtmarkt gab den Takt vor: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Dazu kam eine Unternehmensnachricht: Vinci Concessions hat laut Reuters am Mittwoch eine zusätzliche Beteiligung von 8 Prozent an Lisea erworben, der Betreibergesellschaft der Hochgeschwindigkeitsstrecke Sud Europe Atlantique. Vinci wird damit mit 50,04 Prozent Hauptaktionär.
Der Hintergrund: Der EDF-Großauftrag
Zusätzliche Fantasie liefert ein Pressebericht: Danach stehen Vinci, Eiffage und Bouygues kurz vor einem Auftrag von etwa 14 Milliarden Euro, den EDF für den Bau von Reaktoren des Typs EPR2 vergeben will.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vinci SA
- ISIN
- FR0000125486
- WKN
- 867475
- Handelssymbol
- DG (Euronext Paris)
- US-Symbol
- VCISY (OTC)
- Kurs
- 114,50 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:37 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Vinci-Aktie
Warum ist die Vinci-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und Vinci stockte bei Lisea auf. Die Aktie stieg um 1,87 Prozent.
Was ist Lisea? Die Gesellschaft betreibt die Hochgeschwindigkeitsstrecke Sud Europe Atlantique. Vinci hält nun 50,04 Prozent.
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