Warum ist die Vinci-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und Vinci stockte bei Lisea auf. Die Aktie stieg um 1,87 Prozent.

Was ist Lisea? Die Gesellschaft betreibt die Hochgeschwindigkeitsstrecke Sud Europe Atlantique. Vinci hält nun 50,04 Prozent.