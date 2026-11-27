Warum ist die Vertex-Aktie S&P 500 Verlierer?

Nach unserer Recherche belastet eine FDA-Verzögerung die Aktie; sie fällt um 5,24 Prozent auf 534,56 US-Dollar.

Wie lauten ISIN und WKN der Vertex-Aktie?

ISIN US92532F1003, WKN 882807, Handelssymbol VRTX.