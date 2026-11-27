Die Vertex-Pharmaceuticals-Aktie (ISIN US92532F1003, WKN 882807, Handelssymbol VRTX, deutsches Kürzel VX1) ist am Freitag der deutlichste S&P 500 Verlierer. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, gut fünf Minuten nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 509,18 US-Dollar. Das sind 54,94 US-Dollar oder 9,74 Prozent weniger als zum Mittwochsschluss, denn am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Vertex-Aktie: S&P 500 Verlierer nach FDA-Verzögerung bricht ein
Die Vertex-Pharmaceuticals-Aktie ist am Freitag mit rund 9,7 Prozent Minus der größte S&P 500 Verlierer. Auslöser ist die verlängerte FDA-Prüfung von Povetacicept.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Vertex-Aktie so stark fällt
FDA verlängert die Prüfung
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Prüfung von Povetacicept verlängert. Eine Entscheidung soll nach Angaben aus dem Markt spätestens bis zum 28. Februar 2027 fallen. Anleger müssen damit länger auf einen erhofften Wachstumsbaustein warten.
Hohe Erwartungen, große Fallhöhe
Vertex zählt zu den wertvollsten Biotechnologie-Konzernen der Welt. Bei einer hohen Bewertung können Verzögerungen bei Zulassungen überproportional auf den Kurs durchschlagen.
Abschlag ist unternehmensspezifisch
Der S&P 500 notiert in der Indikation nur leicht im Minus. Der Rückgang der Vertex-Aktie geht daher klar über die Marktschwäche hinaus.
Einordnung
Was der Kurssturz bedeutet
Der Handel nach dem Feiertag ist dünn, Indikationen aus den ersten Minuten können sich im Tagesverlauf deutlich verändern. Ob die Vertex-Aktie den Abschlag hält, entscheidet sich erst mit dem Schlusskurs. Unabhängig davon bleibt die Wirkstoffpipeline der zentrale Treiber für den S&P 500 Verlierer.
Häufige Fragen zur Vertex-Aktie
Warum fällt die Vertex-Aktie am Freitag?
Die FDA hat die Prüfung von Povetacicept verlängert, was die Aktie zum größten S&P 500 Verlierer machte.
Wie stark verliert die Vertex-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 9,74 Prozent auf 509,18 US-Dollar gegenüber dem Mittwochsschluss.
Handelt es sich um einen Schlusskurs?
Nein. Es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Start, die sich bis zum Handelsschluss ändern kann.
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