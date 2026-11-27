Warum fällt die Vertex-Aktie am Freitag?

Die FDA hat die Prüfung von Povetacicept verlängert, was die Aktie zum größten S&P 500 Verlierer machte.

Wie stark verliert die Vertex-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 9,74 Prozent auf 509,18 US-Dollar gegenüber dem Mittwochsschluss.

Handelt es sich um einen Schlusskurs?

Nein. Es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Start, die sich bis zum Handelsschluss ändern kann.